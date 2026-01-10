El DMV lo habilita en 2026: la nueva opción de licencia para quienes cambian de domicilio en California
La ley anterior limitaba los duplicados a casos de pérdida, destrucción o alteración del documento
- 5 minutos de lectura'
En el inicio de enero de 2026 entraron en vigor en California varias regulaciones que aplica el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Una de las más relevantes es la SB 506, que permite solicitar un duplicado de la licencia de conducir vigente con la dirección actualizada a quienes notifican un cambio de domicilio.
La nueva opción de licencia para quienes cambian de domicilio en California
A partir del 1° de enero entró en vigor la SB 506, presentada por el Comité de Transporte y firmada por el gobernador Gavin Newsom.
Con la ley anterior, se limitaban los duplicados a casos de pérdida, destrucción o alteración del documento, o a quienes cambiaban de nombre.
Además, la nueva regulación establece que, al recibir el nuevo documento, la persona que obtenga el duplicado debe destruir inmediatamente la licencia antigua con la dirección anterior.
La razón principal detrás de esta modificación es que muchas localidades exigen que la dirección actual aparezca en la licencia para ciertos trámites.
Cómo notificar el cambio de domicilio al DMV de California
La ley del Estado Dorado exige que la persona notifique al DMV dentro de los diez días de mudarse a su nueva residencia. Para esto, debe presentar un cambio de domicilio, y puede hacerlo en persona o en línea.
Los ciudadanos que quieran hacer el proceso en línea no podrán proseguir si:
- No tienen una licencia de California válida en la actualidad.
- No tienen número de Seguro Social.
- Tienen una licencia de conducir comercial emitida por California y su dirección de residencia está en otro estado.
- Tienen una dirección de la Oficina Postal del Ejército o de la Oficina Postal de la Flota.
- Tienen una dirección fuera de Estados Unidos.
- Solicitaron, pero no recibieron su licencia de conducir/tarjeta de identificación REAL ID.
En caso de que la persona no entre en ninguna de las anteriores categorías, para avanzar con el trámite en internet tendrá que ingresar con su cuenta MyDMV.
Según el sitio del DMV, antes de comenzar es aconsejable que el solicitante tenga a mano su dirección antigua y la nueva y su número de licencia de conducir o identificación de California. Luego, el peticionario debe:
- Seleccionar “Start address change”.
- Seguir las instrucciones en pantalla y escribir la nueva dirección.
- Marcar la opción de actualizar la dirección de su vehículo si es necesario.
- Enviar la solicitud y esperar la confirmación (puede tardar hasta tres días).
Las personas también tienen la alternativa de avanzar con el trámite de manera presencial. Para esto, deberán entregar el formulario de cambio de domicilio directamente en una oficina del DMV.
La última opción es hacerlo por correo, para lo que es necesario que el solicitante complete y envíe el Formulario Change of Address (DMV 14), que se descarga de la página web de la agencia.
Por otro lado, para solicitar una nueva licencia, puede utilizar el sistema en línea del DMV, ingresar con su cuenta y completar el formulario con los datos requeridos.
Las nuevas regulaciones del DMV que entraron en vigor en California en 2026
Junto con la SB 506, otras normas nuevas comenzaron a estar vigentes el 1° de enero de 2026. El sitio web del DMV menciona las siguientes:
- Dispositivos de bloqueo de encendido - AB 366: extensión del programa de dispositivos de bloqueo de encendido, conocido como IID. La ley prolonga hasta 2033 la obligación de instalar estos sistemas para determinados infractores condenados por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Homicidio vehicular en estado de ebriedad - AB 1087: amplía los períodos de libertad condicional para quienes causen muertes al conducir intoxicados.
- Seguridad peatonal, zonas escolares y límites de velocidad - AB 382: reduce el límite de velocidad base en zonas escolares de 25 a 20 millas por hora (equivalente a una baja de aproximadamente 40 a 32 km/h).
- Regla “Move Over” - AB 390: los conductores deben cambiar de carril o reducir la velocidad al acercarse a cualquier vehículo detenido en la banquina que utilice luces de emergencia, conos o elementos reflectantes.
- Programas de sistemas automatizados de control de tránsito - SB 720: habilita a las jurisdicciones locales a implementar cámaras para detectar infracciones de semáforo en rojo bajo un esquema civil, no penal.
- Obstrucción o alteración de las matrículas - AB 1085: prohíbe la fabricación, venta y uso de productos que dificulten la lectura de las matrículas, tanto visual como electrónicamente. Esto incluye cubiertas, tintes o dispositivos diseñados para evitar la identificación por cámaras o peajes.
- La evolución tecnológica en los vehículos autónomos - SB 480: autoriza que los vehículos autónomos utilicen luces externas especiales para indicar cuándo el sistema de conducción automatizada está activo.
- Motos eléctricas diseñadas para uso fuera de carretera - SB 586: estas “eMotos” pasan a ser consideradas vehículos todoterreno y deben cumplir con las exigencias de seguridad correspondientes.
- Cambios importantes para quienes compran o venden vehículos - SB 766: introduce restricciones a prácticas engañosas por parte de concesionarios. Aunque algunas disposiciones entrarán plenamente en vigor en octubre de 2026, desde enero se establecen nuevas obligaciones de transparencia.
- Restricción del uso de “DMV” en dominios web - AB 1272: prohíbe que empresas privadas utilicen las siglas “DMV” o expresiones similares en dominios web.
- Alivio en multas de estacionamiento y planes de pago - AB 1299: introduce mecanismos de alivio para conductores con dificultades económicas. Las agencias locales pueden reducir o perdonar multas de estacionamiento si se demuestra incapacidad de pago.
Otras noticias de DMV
- 1
La nacionalidad de Carlos Gardel: aseguran que un documento hallado podría dar fin a la controversia
- 2
¿De qué se trata? ¿Qué puede cambiar?: las principales respuestas sobre el acuerdo con la Unión Europea
- 3
TV y streaming del sábado: Independiente, partidos en Europa, los Pumas 7s en Mar del Plata, United Cup
- 4
Mahmoud Amiry-Moghaddam: “Si las protestas en Irán siguen creciendo, podría ser el final del régimen de los ayatollahs”