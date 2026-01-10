El DMV lo habilita en 2026: la nueva opción de licencia para quienes cambian de domicilio en California

En el inicio de enero de 2026 entraron en vigor en California varias regulaciones que aplica el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Una de las más relevantes es la SB 506, que permite solicitar un duplicado de la licencia de conducir vigente con la dirección actualizada a quienes notifican un cambio de domicilio.

La nueva opción de licencia para quienes cambian de domicilio en California

A partir del 1° de enero entró en vigor la SB 506, presentada por el Comité de Transporte y firmada por el gobernador Gavin Newsom.

La nueva ley vigente en California permite solicitar una nueva licencia de conducir si la persona cambia de domicilio DMV California - DMV California

Con la ley anterior, se limitaban los duplicados a casos de pérdida, destrucción o alteración del documento, o a quienes cambiaban de nombre.

Además, la nueva regulación establece que, al recibir el nuevo documento, la persona que obtenga el duplicado debe destruir inmediatamente la licencia antigua con la dirección anterior.

La razón principal detrás de esta modificación es que muchas localidades exigen que la dirección actual aparezca en la licencia para ciertos trámites.

Cómo notificar el cambio de domicilio al DMV de California

La ley del Estado Dorado exige que la persona notifique al DMV dentro de los diez días de mudarse a su nueva residencia. Para esto, debe presentar un cambio de domicilio, y puede hacerlo en persona o en línea.

Los ciudadanos que quieran hacer el proceso en línea no podrán proseguir si:

No tienen una licencia de California válida en la actualidad.

No tienen número de Seguro Social.

Tienen una licencia de conducir comercial emitida por California y su dirección de residencia está en otro estado.

Tienen una dirección de la Oficina Postal del Ejército o de la Oficina Postal de la Flota.

Tienen una dirección fuera de Estados Unidos.

Solicitaron, pero no recibieron su licencia de conducir/tarjeta de identificación REAL ID.

Las personas pueden solicitar una licencia de conducir en California si cumplen con ciertos requisitos Freepik - Freepik

En caso de que la persona no entre en ninguna de las anteriores categorías, para avanzar con el trámite en internet tendrá que ingresar con su cuenta MyDMV.

Según el sitio del DMV, antes de comenzar es aconsejable que el solicitante tenga a mano su dirección antigua y la nueva y su número de licencia de conducir o identificación de California. Luego, el peticionario debe:

Seleccionar “Start address change”.

Seguir las instrucciones en pantalla y escribir la nueva dirección.

Marcar la opción de actualizar la dirección de su vehículo si es necesario.

si es necesario. Enviar la solicitud y esperar la confirmación (puede tardar hasta tres días).

Las personas también tienen la alternativa de avanzar con el trámite de manera presencial. Para esto, deberán entregar el formulario de cambio de domicilio directamente en una oficina del DMV.

La última opción es hacerlo por correo, para lo que es necesario que el solicitante complete y envíe el Formulario Change of Address (DMV 14), que se descarga de la página web de la agencia.

Por otro lado, para solicitar una nueva licencia, puede utilizar el sistema en línea del DMV, ingresar con su cuenta y completar el formulario con los datos requeridos.

Los conductores pueden solicitar una nueva licencia en línea si cambian de domicilio en California Captura de vídeo de dhs.gov

Las nuevas regulaciones del DMV que entraron en vigor en California en 2026

Junto con la SB 506, otras normas nuevas comenzaron a estar vigentes el 1° de enero de 2026. El sitio web del DMV menciona las siguientes: