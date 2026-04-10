El dolor de Gavin Newsom por la muerte de un policía en medio de un operativo: “Dio su vida por su comunidad”

E.l condado de Tulare, en California, atraviesa un profundo dolor tras la muerte del oficial Randy Hoppert, un policía con una trayectoria destacada en las fuerzas de seguridad locales. El trágico suceso ocurrió durante la mañana del 9 de abril en una residencia de Porterville, donde el agente cumplía con sus tareas habituales al entregar una notificación de desalojo. El goberador Gavin Newsom expresó su pesar por el trágico suceso.

Qué dijo Gavin Newsom sobre la muerte del agente Randy Hoppert en California

En un comunicado publicado en el sitio web del Gobierno de California, Newsom expresó sus condolencias por la muerte del policía. “El agente Hoppert dio su vida al servicio de su comunidad. Jennifer (primera dama de California) y yo nos unimos a su familia, amigos y compañeros en el duelo por su profunda pérdida. Su altruismo, valentía y compromiso con la protección de los demás son un ejemplo perdurable de honor y deber. El legado del agente Hoppert perdurará y su sacrificio siempre será recordado”, expresó el gobernador.

Jennifer and I mourn the profound loss of Sheriff’s Deputy Randy Hoppert, a dedicated public servant for Tulare County.



Deputy Hoppert’s legacy will endure and his sacrifice will always be remembered.



In honor of Deputy Hoppert, I've ordered flags at the State Capitol and… pic.twitter.com/dRmbe8dirB — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) April 10, 2026

En señal de duelo, el mandatario estatal ordenó que las banderas del Capitolio estatal y del Anexo del Capitolio permanezcan a media asta hasta nuevo aviso.

Cómo fue el operativo en el que mataron un policía en Tulare

El oficial Hoppert acudió a una vivienda en Porterville para notificar un desalojo. En ese momento, el sospechoso dentro del inmueble disparó contra el agente. Tras el ataque, los servicios de emergencia trasladaron a Hoppert al Sierra View Medical Center, donde los médicos constataron su fallecimiento a causa de las heridas recibidas.

Quién era Randy Hoppert, el policía asesinado en California

Tenía 35 años y sumaba casi seis años de servicio en la oficina del sheriff. Antes de ingresar a la fuerza policial, sirvió en la Marina de los Estados Unidos entre 2010 y 2015. Durante su tiempo como oficial, se destacó como detective y formó parte del equipo de fuerzas especiales contra pandillas y narcóticos. El sheriff Mike Boudreaux lo recordó como un hombre dedicado y un padre de familia ejemplar.

En 2021, la oficina del sheriff le otorgó una mención especial. Hoppert utilizó sus conocimientos de medicina táctica aprendidos en la Marina para salvar la vida de una niña de dos años que perdió el conocimiento tras una caída. Su intervención permitió que la menor recibiera atención médica a tiempo y lograra una recuperación completa.

Foto de Randy Hoppert, quien recibió cartas de reconocimiento por su excepcional labor al salvar la vida de una niña de 2 años. OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE TULARE

Se sabe que Hoppert estaba casado y que su esposa cursaba el cuatro mes de embarazo al momento de su muerte. El sheriff Boudreaux enfatizó la peligrosidad inherente a la profesión y el riesgo constante que enfrentan los oficiales al intentar proteger a la comunidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA