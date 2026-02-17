“Empleos para California”: el acuerdo binacional firmado por Gavin Newsom con un importante país europeo

En su viaje por Europa, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un acuerdo binacional con las autoridades de Reino Unido en Londres, que resultará en la creación de empleos para el estado. La alianza también apunta a “abordar el cambio climático” y ”promover conjuntamente el desarrollo sostenible”, en línea con las políticas impulsadas por la administración para luchar contra la contaminación ambiental.

El acuerdo binacional firmado por Gavin Newsom

Como parte de sus relaciones con ciudades y países a nivel global, California selló una nueva alianza con una potencia europea. Durante su visita, el gobernador se reunió con el secretario de Estado del Reino Unido para la Seguridad Energética y Net Zero, Ed Miliband, para avanzar con un Memorando de Entendimiento que profundiza la cooperación en materia climática.

El acuerdo binacional firmado por Gavin Newsom "impulsará la inversión y el empleo en el Reino Unido y en California" @Ed_Miliband

“Me complace dar la bienvenida hoy al gobernador de California en Londres para firmar un importante acuerdo de energía limpia entre el Reino Unido y California”, escribió Miliband en un mensaje en X. En esa línea, sostuvo: “Este pacto se basa en décadas de cooperación e impulsará la inversión y el empleo tanto en el Reino Unido como en California".

Desde su lugar, el gobernador sostuvo a través de un comunicado de prensa: “California es el mejor lugar de Estados Unidos para invertir en una economía limpia porque establecemos objetivos claros y los cumplimos”.

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, el Estado Dorado tiene metas claras de energía limpia para los siguientes años. La Comisión de Energía (CEC, por sus siglas en inglés) apunta a que las ventas minoristas de electricidad se suministren con recursos renovables y sin emisiones de carbono de la siguiente manera:

60% para 2030

90% para 2035

95% para 2040

100% para 2045

Detalles del acuerdo binacional firmado por Gavin Newsom con Reino Unido

La oficina del gobernador californiano citó un documento en el que especifica los detalles del acuerdo, que tiene una vigencia inicial de cinco años, renovable o modificable por mutuo acuerdo. Si bien no crea obligaciones legales ni derechos exigibles, sella una cooperación en los siguientes sectores:

Energía limpia y tecnología : desarrollo de tecnologías de energía limpia (p. ej., eólica marina, hidrógeno de bajo carbono); almacenamiento de energía y modernización de redes eléctricas; descarbonización de edificios y transporte; y producción de vehículos de cero emisiones, biocombustibles y aviación sostenible.

: desarrollo de tecnologías de energía limpia (p. ej., eólica marina, hidrógeno de bajo carbono); almacenamiento de energía y modernización de redes eléctricas; descarbonización de edificios y transporte; y producción de vehículos de cero emisiones, biocombustibles y aviación sostenible. Investigación e innovación : cooperación científica y académica entre instituciones de ambos; intercambio de mejores prácticas en política climática, regulaciones y diseño de programas; y colaboración en tecnologías emergentes.

: cooperación científica y académica entre instituciones de ambos; intercambio de mejores prácticas en política climática, regulaciones y diseño de programas; y colaboración en tecnologías emergentes. Adaptación y medio ambiente : medidas de resiliencia frente al clima extremo y gestión de riesgos; conservación de la biodiversidad y gestión del agua; y cooperación en la agricultura climáticamente inteligente y economía circular.

: medidas de resiliencia frente al clima extremo y gestión de riesgos; conservación de la biodiversidad y gestión del agua; y cooperación en la agricultura climáticamente inteligente y economía circular. Financiamiento: cooperar para acelerar inversiones climáticas y escalar tecnologías limpias; y trabajar sobre posibles esquemas de financiamiento colaborativo y manejo de riesgos climáticos.

California trabajará junto con el importante país europeo para promover la energía limpia y luchar contra el cambio climático Freepik

El Departamento para la Seguridad Energética y Net Zero del Reino Unido y la California Environmental Protection Agency (CalEPA) serán las entidades encargadas de desarrollar un plan de acción conjunto.

La importante inversión en California que logró Newsom mediante el acuerdo binacional

El gobernador concluyó su viaje a Londres con una visita a la sede de Octopus Energy. La empresa anunció una inversión de casi US$1000 millones en compañías y proyectos californianos centrados en energía limpia, eliminación de carbono y soluciones basadas en la naturaleza. Esta inyección de fondos generará oportunidades laborales en toda la jurisdicción.

La alianza de Gavin Newsom con la importante ciudad europea generará empleos en California y en el Reino Unido Freepik

“Hoy, profundizamos nuestra colaboración con el Reino Unido en materia de acción climática y recibimos casi mil millones de dólares en inversión en tecnología limpia de Octopus Energy. California seguirá demostrando al mundo cómo puede convertir la innovación y la ambición en acción climática", expresó Newsom.

El estado también destacó las recientes alianzas celebradas durante la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención del Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (CMNUCC, por sus siglas en inglés):

Chile: el estado firmó un memorando de entendimiento con el país latinoamericano para el intercambio de información, el desarrollo de mejores prácticas y la cooperación en la reducción de emisiones de metano.

el estado firmó un memorando de entendimiento con el país latinoamericano para el intercambio de información, el desarrollo de mejores prácticas y la cooperación en la reducción de emisiones de metano. Colombia: sellaron una alianza para impulsar esfuerzos conjuntos en materia de conservación forestal, reducción de metano, resiliencia climática y desarrollo de energías limpias. El objetivo es proteger la Amazonía, fortalecer la biodiversidad y expandir soluciones climáticas basadas en la naturaleza que impulsen un crecimiento económico sostenible y equitativo.

sellaron una alianza para impulsar esfuerzos conjuntos en materia de conservación forestal, reducción de metano, resiliencia climática y desarrollo de energías limpias. El objetivo es proteger la Amazonía, fortalecer la biodiversidad y expandir soluciones climáticas basadas en la naturaleza que impulsen un crecimiento económico sostenible y equitativo. Nigeria: el memorando de entendimiento con Nigeria aborda el transporte urbano sostenible, puertos verdes, combustibles de transporte bajos en carbono, adaptación climática, políticas de detección y reducción de metano, emisiones de gases de efecto invernadero y calidad del aire, e intercambio académico y alianzas universitarias.

el memorando de entendimiento con Nigeria aborda el transporte urbano sostenible, puertos verdes, combustibles de transporte bajos en carbono, adaptación climática, políticas de detección y reducción de metano, emisiones de gases de efecto invernadero y calidad del aire, e intercambio académico y alianzas universitarias. Brasil: la declaración de intención con el gobierno federal brasileño en materia de innovación, junto con la alianza con el estado de Pará, apuntan a fortalecer la cooperación en la prevención y respuesta a incendios forestales, mejorar el monitoreo forestal, identificar las áreas de mayor riesgo e intercambiar investigación y experiencia para mejorar la lucha contra incendios y la gestión de emergencias.