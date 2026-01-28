Salario mensual de hasta US$11.500: California busca empleados para puestos fijos en el gobierno estatal
El Departamento de FI$Cal comunicó las oportunidades de trabajo ofrecidas: tienen modalidad híbrida
- 4 minutos de lectura'
El Departamento Fiscal de California (FI$Cal) anunció la apertura de seis oportunidades laborales en el estado, con salarios mensuales que llegan hasta 11.500 dólares. Los puestos son permanentes y tienen sede en el condado de Sacramento.
El anuncio oficial del organismo sobre los puestos de empleo
El Departamento de FISCal comunicó las oportunidades de empleo ofrecidas, a través de su cuenta oficial en X. En la publicación afirmó que se encuentra en un proceso de mejora continua del sistema financiero del estado y señaló que por eso “están contratando”.
FI$Cal is continuously improving California’s financial system – and we’re hiring.— FI$Cal (@CalFiscal) January 27, 2026
From administrative to information technology roles, there is a place for you at FI$Cal!
📌 Explore positions: https://t.co/FIWkh70cqB #StateJob #PublicService pic.twitter.com/5zbMRgphxh
A su vez, indicó que hay oportunidades para distintos perfiles, “desde roles administrativos hasta puestos en tecnología de la información”.
¿Cuáles son las vacantes que están abiertas y en qué áreas?
El organismo mantiene seis avisos activos en su plataforma oficial. Todas las posiciones son permanentes, de tiempo completo y cuentan con una modalidad de trabajo híbrida.
Los días de asistencia presencial se cumplen en la sede ubicada en 2000 Evergreen Street, en el condado de Sacramento. Los empleos ofrecidos son:
Senior Security Engineer (Information Technology Specialist II)
Este puesto ofrece un salario mensual de US$8625 a US$11.557. El aviso aclara que se dispone de dos vacantes. Las tareas que deben cumplir las personas contratadas incluyen:
- Diseñar, implementar y mejorar soluciones de seguridad.
- Proteger la infraestructura, las aplicaciones y los datos.
- Implementación de políticas, evaluación de riesgos y medidas de mitigación.
- La fecha límite de postulación es el 11 de febrero de 2026.
Project Manager / Change & Release Coordinator (Information Technology Specialist I)
El salario mensual de este cargo está en el rango de US$6513 a US$10.537. En la página confirman que tienen dos vacantes.
La posición forma parte de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) del Departamento de FISCal. Las tareas principales del puesto son:
- Gestionar proyectos para el sistema financiero.
- Relevar y documentar los requerimientos.
- Apoyar a los equipos de desarrollo y de negocio.
- Facilitar las reuniones de proyectos.
- Mantener la documentación del proyecto y de los procesos de gobernanza.
- Coordinar los controles de cambios de aplicaciones para despliegues.
- Asegurar buenas prácticas en migraciones de código.
- Las postulaciones se reciben hasta el 30 de enero de 2026.
Accounting Administrator I (Specialist)
La remuneración para este puesto oscila entre US$6623 y US$8290. La oferta contempla una única vacante. Las tareas asignadas a la persona contratada son:
- Diseñar y dictar las capacitaciones para usuarios del sistema FI$Cal.
- Orientar sobre los módulos contables.
- Conducir sesiones de entrenamiento.
- Documentar procesos.
- Mejorar los métodos de capacitación para apoyar las actualizaciones del sistema y los objetivos organizacionales.
- La fecha límite de postulación es el 28 de enero de 2026.
Accounting Officer (Specialist)
La publicación detalla una remuneración mensual que va de US$5266 a US$6591. La convocatoria contempla una vacante. Las tareas incluidas en la descripción abarcan:
- Aplicación profesional de políticas y procedimientos definidos por el State Controller’s Office y el State Administrative Manual.
- Aplicar políticas y procedimientos del State Controller’s Office y del State Administrative Manual.
- Procesar facturas.
- Validar y programar pagos.
- Mantener registros financieros detallados.
- Procesar los cierres de fin de mes y fin de año.
- Desarrollar y ajustar procedimientos.
- El último día para postularse es el 8 de febrero de 2026.
Support Technician (Management Services Technician)
La oferta corresponde a una única vacante dentro del área de la Sección de Servicios Empresariales.
La posición ofrece un salario mensual que oscila entre US$3558 y US$5032. Entre las funciones que deberá cumplir la persona contratada se encuentran:
- Realizar tareas analíticas y administrativas de carácter semiprofesional.
- Gestionar y resguardar los documentos confidenciales.
- Preparar los memorandos e informes.
- Mantener los registros de seguimiento.
- Coordinar las solicitudes dentro de la organización.
- El plazo para presentar la postulación vence el 2 de febrero de 2026.
Los requisitos comunes para todos los puestos en California
Todos los cargos exigen autorización para trabajar en Estados Unidos. El departamento también aclara que no patrocina visas, no utiliza E-Verify y no participa del programa STEM OPT.
Además, los avisos establecen como condición la aprobación de una investigación de antecedentes y del examen correspondiente a cada clasificación.
