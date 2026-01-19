Es mexicano, tiene 73 años y estaba herido: el jardinero detenido por el ICE en California que pidió salir de EE.UU.

Un mexicano de 73 años, Alberto Cabral, tomó la decisión de autodeportarse a México tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en West Hollywood, California. El jardinero fue arrestado el 7 de enero mientras trabajaba en una vivienda y, debido a su estado de salud, optó por solicitar la salida voluntaria.

Así fue la detención del mexicano

Los agentes federales detuvieron a Cabral delante de Ruby Llamas, propietaria de la casa a la que brindaba sus servicios. La mujer relató a Telemundo 52 que el hombre explicó a los agentes que estaba herido y que era mayor de edad. Según su testimonio, el jardinero les suplicó a las autoridades migratorias que no le hicieran “más daño”.

La detención se realizó frente a la propietaria de la casa, quien presenció todo el operativo Captura de NBC Los Angeles

Llamas sostuvo que, tras la detención, los oficiales del ICE abandonaron en el lugar la camioneta y las herramientas del trabajador.

El perfil del jardinero y su situación migratoria

La familia de Cabral informó que el hombre era indocumentado, pero sin antecedentes penales, y había vivido en Estados Unidos durante más de seis décadas, desde que llegó al país a los 12 años.

Vecinos y clientes lo describieron como un trabajador constante y solidario, reconocido en la comunidad por su disposición a ayudar a otros.

Gloria Blanco, su pareja desde hace 33 años, afirmó a Telemundo 52 que la situación que atraviesan es “muy difícil” y definió a Cabral como “un gran hombre”. Además, explicó que el mexicano era el único sostén económico de su familia. Según informó KTLA, el hombre mantenía tanto a Blanco como a su propia madre, de 97 años.

Tras el procedimiento, los oficiales dejaron en el lugar la camioneta y las herramientas del trabajador Captura de NBC Los Angeles

Los problemas de salud que tenía el migrante

Cabral atravesaba múltiples problemas de salud. De acuerdo con su pareja, el mexicano se había fracturado el coxis y, aun así, trabajó el día en que fue detenido. Además, recibía medicación por un derrame cerebral, tenía diabetes y una herida abierta.

Ese cuadro médico influyó en la decisión de autodeportarse, ante el riesgo de permanecer detenido durante meses sin acceso adecuado a atención sanitaria.

La pareja del migrante señaló que era el único sostén económico del hogar Captura de NBC Los Angeles

Las gestiones legales de la familia y el apoyo de la comunidad

La familia intenta avanzar en gestiones con un abogado de inmigración para comprender qué alternativas legales existen tras la autodeportación.

En paralelo, Llamas, que es clienta del jardinero desde hace más de una década, impulsó una colecta en GoFundMe. La recaudación tiene como objetivos sostener económicamente al entorno familiar de Cabral ante la pérdida repentina de ingresos y cubrir las necesidades básicas, medicamentos y gastos de emergencia del hombre que ahora se encuentra en México.

Según la plataforma, hasta el momento la campaña reunió US$15.060 de una meta de US$22.000.

El proceso de solicitud de salida voluntaria para personas detenidas por ICE

Según la guía elaborada por el Proyecto Florence para la Defensa de los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, una persona detenida puede pedir la salida voluntaria en distintas etapas del proceso:

En una fase inicial, incluso antes de comparecer ante un juez , la solicitud puede realizarse directamente ante las autoridades migratorias . En ese escenario, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) puede autorizar la salida inmediata o fijar un plazo para abandonar el país, con la posibilidad de exigir una fianza o la entrega de documentos de viaje. Si la persona no cumple con la fecha establecida, la salida voluntaria se convierte automáticamente en una orden de expulsión, con sanciones adicionales.

, la . En ese escenario, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) puede autorizar la salida inmediata o fijar un plazo para abandonar el país, con la posibilidad de exigir una fianza o la entrega de documentos de viaje. Si la persona no cumple con la fecha establecida, la salida voluntaria se convierte automáticamente en una orden de expulsión, con sanciones adicionales. Cuando el proceso ya está en curso ante un tribunal de inmigración, la salida voluntaria puede solicitarse durante las audiencias iniciales o al final del caso, directamente ante el juez.

La guía aclara que, a medida que avanza el procedimiento, los requisitos se vuelven más estrictos. En estas etapas, el solicitante debe renunciar a otras defensas migratorias, aceptar la posibilidad de ser expulsado y demostrar que cuenta con los medios económicos y la intención real de salir del país.

En algunos casos, el juez puede ordenar la salida inmediata desde el centro de detención o conceder un plazo limitado, con o sin fianza.

La organización subraya que aceptar la salida voluntaria implica renunciar a la posibilidad de continuar el litigio del caso migratorio, por lo que recomienda evaluar cuidadosamente si existen defensas disponibles, como asilo, cancelación de expulsión o peticiones familiares pendientes.