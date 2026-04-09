Escándalo: Newsom cita un tuit que denuncia ganancias de aliados de Trump con las fluctuaciones del precio del petróleo

La cuenta del gobernador de California, Gavin Newsom, quedó en el centro de una controversia tras la difusión de una acusación no verificada que señala a supuestos aliados del presidente Donald Trump por movimientos millonarios en el mercado petrolero en medio del conflicto con Irán.

Qué dice la acusación que citó la oficina de Newsom

Un posteo del usuario de X James Tate sostuvo que un supuesto “insider” cercano a Trump habría realizado una operación financiera altamente sospechosa.

El posteo original en la plataforma X sostiene que un allegado a la Casa Blanca abrió una posición en corto sobre el crudo por US$51 millones, beneficiándose de la caída de precios tras el cese de hostilidades X James Tate

Según su publicación, esta persona abrió una posición en corto sobre el petróleo por 51 millones de dólares apenas horas antes de que se anunciara un alto el fuego con Irán, lo que provocó una caída en los precios del crudo y, en consecuencia, enormes ganancias.

El mensaje sostiene que no se trataría de una operación aislada, sino de una racha perfecta de 16 aciertos consecutivos, lo que, según el posteo, le habría permitido obtener unos US$170 millones.

El usuario insiste en que esto no puede explicarse por habilidad o intuición en el mercado, sino por acceso anticipado a información confidencial. “No es talento. No es instinto. No es investigación. Es alguien que sabe lo que va a pasar antes de que pase”.

La publicación plantea dos escenarios, ambos de gravedad si fueran ciertos: una presunta filtración desde la Casa Blanca hacia operadores financieros o la manipulación del momento en que se anuncian decisiones políticas para beneficiar determinadas operaciones bursátiles. Sin embargo, estas afirmaciones no están acompañadas de documentación verificable ni de evidencia independiente.

La amplificación desde la oficina de Newsom

El mensaje escaló cuando la oficina de prensa del gobernador Newsom replicó el contenido. Desde la cuenta oficial, se publicó: “Mientras estás pagando miles de millones más en la bomba de gasolina, los aliados de Trump están haciendo caja”.

La oficina de prensa de Gavin Newsom replicó las acusaciones, al afirmar que mientras los ciudadanos pagan altos precios por la gasolina, los aliados de Trump lucran con el mercado X Oficina de Prensa de Newsom

No obstante, la oficina del gobernador no aportó información adicional que permitiera verificar las acusaciones, limitándose a amplificar el contenido original.

De acuerdo con la información disponible, Trump anunció un alto el fuego condicional de dos semanas con Irán, vinculado a la reapertura del Estrecho de Ormuz. Este tipo de anuncios tuvo un impacto inmediato en los mercados energéticos, y en este caso provocó una caída significativa en los precios del petróleo.

La verificación de Grok: falta de pruebas en la acusación

Ante la viralización del tema, un usuario consultó a Grok, la herramienta de inteligencia artificial integrada en X, sobre la veracidad del contenido, una práctica habitual en esta red social. La respuesta fue: no existe evidencia creíble disponible públicamente que respalde las afirmaciones difundidas por Tate.

Ante la consulta de los usuarios, la IA Grok determinó que no existe evidencia creíble que respalde la existencia de un "insider" con una racha perfecta de operaciones financieras Captura respuesta de Grok

Según Grok, los datos sobre la supuesta operación de US$51 millones provienen exclusivamente de publicaciones no verificadas en redes sociales, particularmente de una cuenta anónima identificada como “RA” y de un ecosistema de medios independientes conocidos como Really American.

No hay nombres concretos, ni registros oficiales, ni informes de organismos regulatorios que vinculen estas operaciones denunciadas con la Casa Blanca.

Además, la IA subraya que no hay reportes en medios tradicionales ni documentación de entidades como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) o la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) que respalden la existencia de un supuesto “insider” con una racha perfecta de operaciones.