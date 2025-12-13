Gavin Newsom anuncia US$1100 millones para modernizar el transporte en California

Gavin Newsom oficializó este martes 9 de diciembre un nuevo financiamiento para el sistema de movilidad del estado. La Comisión de Transporte de California (CTC, por sus siglas en inglés) aprobó 1100 millones de dólares destinados a reforzar la transición hacia un traslado más limpio y modernizar infraestructura en rutas, calles y puentes de la jurisdicción.

Newsom lanza un plan de US$1100 millones y critica a Trump por “dormirse al volante”

El gobernador californiano detalló como está compuesto el paquete que se enmarca en la agenda “Build More, Faster – For All”, con la que el demócrata busca acelerar obras estratégicas y fortalecer la resiliencia climática.

Además de anunciar las nuevas obras, Gavin newsom criticó la actual gestión del presidente Donald Trump Imagen compuesta

“Donald Trump está dormido al volante de la infraestructura de Estados Unidos. Mientras tanto, California sigue avanzando”, dijo Newsom al anunciar la medida a través de un comunicado de prensa.

Del total asignado, una porción significativa se destinará a nuevos autobuses de cero emisiones, estaciones de carga y la red vial necesaria para su operación.

La iniciativa incluye además inversiones para restaurar puentes deteriorados, reforzar la seguridad en autopistas y mejorar la movilidad en calles locales. Entre los proyectos aprobados se destacan:

US$53 millones para adquirir 12 locomotoras de energía limpia que reemplazarán motores diésel en el sistema Metrolink del sur de California.

US$57 millones para reparar un tramo dañado de la State Route 1 cerca de Lucia, afectado por deslizamientos durante las tormentas del invierno pasado.

US$9,5 millones para construir un centro de movilidad en Santa María, concebido como núcleo operativo para autobuses regionales de energía limpia.

US$15 millones para reemplazar el histórico puente Seventh Street en Modesto.

US$13 millones para restaurar áreas de la State Route 38 en el condado de San Bernardino dañadas por el incendio El Dorado.

en el condado de San Bernardino dañadas por el incendio El Dorado. US$839 mil para sumar ciclovías y mejorar veredas en South Avenue, en Orange Cove (condado de Fresno).

La financiación de 1100 millones de dólares estará destinada a varios obras relacionadas al transporte (foto ilustrativa)

De dónde salen los fondos: así se financia el paquete de obras de California

Una parte central del financiamiento proviene de dos pilares legislativos. De los US$1100 millones asignados este mes:

US$463 millones llegan a través de la Senate Bill 1 (SB 1), la ley de 2017 que aporta cerca de US$5000 millones anuales para proyectos de transporte.

US$190 millones provienen de la Infrastructure Investment and Jobs Act de 2021.

Sumado a ello, el Estado Dorado espera recibir casi US$42.000 millones en cinco años en fondos federales para mejorar rutas, puentes, trenes, aeropuertos, puertos y la red de carga de vehículos eléctricos.

El avance de California hacia un sistema 100% eléctrico: cargadores, trenes y transporte limpio

A través del comunicado oficial, California también destacó que la expansión de la infraestructura para vehículos eléctricos (ZEV, por sus siglas en inglés) avanza a ritmo acelerado.

Actualmente, hay más de 200 mil estaciones públicas de carga distribuidas en supermercados, estaciones de servicio, estacionamientos y edificios de uso restringido.

A esto se suma un estimado de 800 mil cargadores residenciales instalados en hogares unifamiliares.

Las autoridades aseguran que este despliegue posiciona a California como “el estándar de oro para la infraestructura de vehículos eléctricos de Estados Unidos”, al acelerar la instalación de cargadores y llevarlos también a zonas vulnerables o de difícil acceso.

En California hay más de 200 mil estaciones de carga eléctrica Jeff Chiu - AP

California ante el cambio climático: resultados económicos y energéticos

Según los datos del anuncio, las emisiones de gases de efecto invernadero bajaron 21% desde el año 2000.

En 2023, California logró que dos tercios de su matriz eléctrica proviniera de fuentes limpias, lo que la convierte en la mayor economía global en lograr ese porcentaje.

Desde el inicio de la administración Newsom, la capacidad de almacenamiento en baterías creció más de 2100%, hasta casi 17.000 megavatios.

En paralelo, se sumaron más de 30.000 megavatios al sistema eléctrico. El estado ya alcanzó el 33% del almacenamiento necesario para 2045 en su camino a la electricidad 100% limpia.