Hasta 61 cm de nieve: cómo impactará en California la tormenta invernal que se dirige al sur de EE.UU.

Una extensa perturbación fría comenzará a reorganizar el clima en California a partir del fin de semana y marcará el inicio de un período prolongado de precipitaciones y nevadas en zonas montañosas. Aunque los días previos se mantuvieron relativamente estables, el panorama cambiará desde el viernes y, especialmente, desde el domingo por la noche.

Sacramento y norte de Sierra Nevada: importante manto blanco desde el domingo

El área cubierta por la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Sacramento será una de las primeras en notar el cambio de patrón. Tras una pausa de precipitaciones hacia el viernes, el organismo anticipó la llegada de un sistema “más húmedo y frío” entre el fin de semana y comienzos de la semana próxima.

El NWS en Sacramento estima una probabilidad de entre 65% y 90% de que se acumulen al menos 24 pulgadas (61 cm) de nieve por encima de los 4000 pies de altura X/@caputmundiHeidi

La nieve se concentrará principalmente en montaña y aumentará progresivamente:

Probabilidad de al menos 24 pulgadas (61 centímetros) de nieve por encima de 4000 pies (1219 metros) hasta el miércoles por la mañana: entre 65% y 90%.

La cota de nieve comenzará alrededor de 4500 a 5500 pies (1372 a 1676 metros) el domingo.

Descenderá a 3000 a 4500 pies (914 a 1372 metros) entre lunes y martes.

Existe un 10% de probabilidad de caer incluso hasta 2500 pies (762 metros) hacia el martes.

El NWS advirtió que el período más intenso se dará entre la noche del domingo y comienzos de la próxima semana, cuando coincidirán precipitaciones generalizadas y aire más frío. Esto podría provocar “impactos de viaje moderados a mayores en montaña”, especialmente en rutas de la Sierra Nevada.

Valle Central y Sierra sur: importantes acumulaciones de nieve

Más al sur, la oficina del NWS en Hanford describió un escenario similar pero concentrado en la Sierra Nevada central. El sistema será más activo desde el domingo por la noche y continuará durante varios días, lo que aportará nuevas rondas de precipitación.

En este sector, la nieve podría acumularse rápidamente en pocas horas:

Probabilidad de al menos 24 pulgadas (61 centímetros) de nieve en 48 horas por encima de 6000 pies (1829 metros) hasta el miércoles temprano: entre 60% y 80%.

Mayor intensidad entre la noche del domingo y el lunes.

Nuevas precipitaciones posibles martes y miércoles.

El pronóstico también señala temperaturas por debajo del promedio en los días posteriores al ingreso del sistema. En términos generales, el organismo indicó que existe acuerdo entre modelos climáticos sobre un período más frío y húmedo en el oeste de Estados Unidos durante la próxima semana.

En el área de Hanford, el sistema ganará fuerza el domingo por la noche, con un 60% a 80% de probabilidad de registrar nevadas de dos pies en un periodo de solo 48 horas X/@Cal_OES

Pronóstico para el sur de California: Los Ángeles y Ventura

La región del sur costero tendrá inicialmente un ambiente seco y más templado, pero el escenario cambiará a partir del domingo. Según la oficina del NWS en Los Ángeles/Oxnard, al menos tres sistemas atravesarán el área.

El primero será el más fuerte:

Llegada probable entre el domingo por la tarde y el lunes.

Precipitaciones intensas con riesgo de tormentas eléctricas.

Nieve significativa en montañas por encima de 6000 pies (1829 metros).

Luego ingresará aire más frío:

La cota de nieve podría descender hasta cerca de 3000 pies (914 metros) el miércoles.

Mayor inestabilidad atmosférica y chubascos convectivos.

Aunque no se especifican acumulaciones exactas, el organismo señaló que el evento podría generar impactos hidrológicos habituales —agua acumulada en caminos y pequeños deslizamientos— y nevadas importantes en sectores elevados.

El sur de California enfrentará el ingreso de al menos tres pulsos de humedad, siendo el primero el más fuerte, con riesgo de tormentas eléctricas y lluvias intensas a partir del domingo por la tarde. Jacob Myhre - Mammoth Lakes Tourism

Condados de San Diego y Riverside: lluvia y nieve desde el domingo

La oficina del NWS en San Diego anticipa uno de los escenarios más completos: nieve, lluvia generalizada y viento desde el domingo hasta inicios de la semana. El sistema estará asociado a un flujo húmedo tipo río atmosférico, pero más frío que otros eventos del invierno.

80% de probabilidad de al menos seis pulgadas (15 centímetros) de nieve por encima de 6000 pies (1829 metros).

60% de probabilidad de 12 pulgadas (30 centímetros) o más por encima de esa altura.

40 a 50% de probabilidad de nieve hasta 5000 pies (1524 metros).

Posibilidad de cerca de 24 pulgadas (61 centímetros) de acumulación total hacia el final de la semana en zonas de centros de esquí.

La cota de nieve durante la precipitación más intensa se ubicará entre 5500 y 6500 pies (1676 a 1981 metros), con probabilidades posteriores de descender a 4000 pies (1219 metros) o menos en sistemas posteriores.