Ola de frío en USA: hasta dónde avanzará la tormenta invernal que cubrirá este fin de semana de norte a sur

Un sistema de baja presión en niveles altos comenzará a reorganizar el mapa meteorológico de Estados Unidos este jueves 12 de febrero, con lluvias en expansión desde el sur de las Llanuras hacia el valle del Mississippi, nevadas persistentes en la región de los Grandes Lagos y temperaturas inusualmente elevadas en buena parte del centro y sur del país norteamericano.

Lluvias y tormentas avanzan desde Texas hasta el valle del Mississippi

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un patrón progresivo en altura dominará el territorio continental en las próximas jornadas. En la superficie, el centro de baja presión ubicado sobre el suroeste avanzará gradualmente hacia las llanuras del sur y centro durante el viernes, para luego desplazarse hacia el valle del Misisipi el sábado.

El flujo de vientos del sur comenzará a transportar humedad profunda desde el Golfo de México hacia el valle del Mississippi NWS

El flujo del sur transportará humedad desde el Golfo de México, lo que favorecerá un incremento en las probabilidades de precipitación sobre porciones de las Rocosas del sur y las Llanuras del sur y centro, extendiéndose hacia los valles bajos del Mississippi y del Tennessee. Para la mañana del sábado, un frente frío se proyectará a través del centro del país norteamericano, lo que actuará como disparador adicional de lluvias y tormentas.

Por su parte, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia sectores del oeste de Texas, donde existe un riesgo marginal de tormentas fuertes asociadas al sistema en desarrollo, con potencial de granizo de gran tamaño. Esta amenaza puntual se vincula a la inestabilidad generada por el avance del patrón meteorológico y el aporte de humedad.

Nieve persistente en los Grandes Lagos y la cordillera de las Cascadas

Mientras el sistema principal gana protagonismo en el centro y sur, el aire frío envolvente en la retaguardia de un patrón tipo clipper aún generará nevadas efecto lago en la región de los Grandes Lagos durante este jueves y hasta comienzos del viernes.

El aire frío residual de un sistema tipo "clipper" mantendrá la producción de nieve por efecto lago al este de los Grandes Lagos hasta la mañana del viernes

El NWS anticipó que las precipitaciones de nieve serán en general de intensidad ligera a moderada, con acumulaciones mayores en zonas de mayor altitud. Además, hacia la noche del viernes podrían formarse bandas adicionales de nieve a sotavento de los lagos Erie y Ontario, extendiéndose hacia sectores montañosos del centro de Nueva Inglaterra y los Apalaches centrales a medida que la vaguada avance hacia el este.

En el oeste, la combinación de humedad proveniente del Pacífico oriental y la influencia de la vaguada favorecerá nuevas probabilidades de nieve en la cordillera de las Cascadas durante el viernes, desplazándose hacia el interior del oeste hasta el sábado. Allí se prevén acumulaciones ligeras a moderadas, con mayores registros en áreas elevadas.

Temperaturas muy por encima de lo normal en el centro y sur de Estados Unidos

Uno de los rasgos más destacados del panorama meteorológico es la persistencia de temperaturas superiores al promedio en amplias zonas del país norteamericano. El NWS señaló que gran parte del territorio continental —especialmente el centro de Estados Unidos— experimentará valores entre 15 y 30°F por encima de lo normal para esta época del año.

El NWS destaca temperaturas excepcionales en el centro de Estados Unidos, con valores que se sitúan entre 15 y 30°F por encima del promedio histórico NWS

En términos concretos:

En el centro de Estados Unidos, las máximas alcanzarán ampliamente los 60°F (15°C) y 70°F (21°C).

de Estados Unidos, las máximas alcanzarán ampliamente los 60°F (15°C) y 70°F (21°C). En el oeste , se esperan registros en los 50°F (10°C) y 60°F (15°C).

, se esperan registros en los 50°F (10°C) y 60°F (15°C). En el noreste, las temperaturas oscilarán entre los 30°F (-1°C) y 40°F (4°C).

Este contraste térmico será determinante para definir el tipo de precipitación que se observe hacia el fin de semana en el este del país norteamericano.