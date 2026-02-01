Insólito hallazgo en California: fueron a buscar drogas, pero encontraron un búnker secreto con un arsenal de armas

Un operativo policial en California derivó en un descubrimiento inesperado el 20 de enero de 2026 en la ciudad de Anderson, en el condado de Shasta. Los agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) encontraron un búnker subterráneo y un arsenal de armas en la vivienda de un residente identificado como Michael Jay Kamfolt, vinculado a actividades políticas locales.

¿Qué encontraron las autoridades durante el allanamiento en California?

La investigación se inició en diciembre de 2025, luego de que la CHP recibiera un aviso sobre un presunto cultivo ilegal de marihuana en la propiedad.

A partir de ese dato, las autoridades desarrollaron tareas de seguimiento durante un mes e incluso realizaron un sobrevuelo policial. Finalmente, el 20 de enero de 2026 ejecutaron el allanamiento que derivó en el hallazgo del arsenal, explicaron las autoridades en un comunicado.

El pasaje subterráneo conducía a un búnker construido bajo tierra chp.ca

Tras ingresar a la propiedad, los agentes descubrieron un túnel de 100 pies de largo (aproximadamente 30 metros) que conducía a un búnker subterráneo ubicado en su base. El refugio estaba oculto bajo tierra y tenía un sillón, un televisor y otros elementos de uso doméstico.

De acuerdo con Los Angeles Times, en las paredes había una bandera de Bennington, símbolo que fue utilizado por algunos seguidores de Donald Trump durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En las paredes se observó una bandera de Bennington, asociada al asalto al Capitolio chp.ca

Además, el búnker contaba con infraestructura apta para el cultivo de marihuana, suministro eléctrico, sistema de ventilación y un piso de concreto con drenaje incorporado.

Durante el registro, la policía incautó 13 armas de fuego, cuatro chalecos antibalas y más de 10.000 municiones. El arsenal incluía tres rifles de asalto estilo AR-15, una escopeta recortada y 30 cargadores de alta capacidad.

Según precisó Los Angeles Times, dos de las armas habían sido denunciadas como robadas, una en 2016 y otra en 1978, y una de ellas presentaba el número de serie alterado.

El jefe de la División Norte de la CHP, John Pinoli, afirmó que la operación fue “mucho más allá de un cultivo ilegal”. Señaló que la presencia de un “búnker oculto y un alarmante alijo de armas de fuego y municiones ilegales” pone de relieve la “amenaza” que Kamfolt representa para la seguridad pública.

Al ingresar al predio, los agentes hallaron un túnel oculto de unos 30 metros chp.ca

Tras el procedimiento, el hombre de 40 años fue detenido ese mismo día y alojado en la cárcel del condado de Shasta, con una fianza fijada en US$50.000. Más tarde, su nombre fue retirado de la base de datos de personas bajo custodia, según informó el medio. La investigación está en curso mientras los detectives reúnen pistas adicionales.

Los cargos penales que enfrenta el acusado

El medio Shasta Scout precisó que Kamfolt enfrenta tres cargos menores y cuatro cargos graves por delitos vinculados a armas.

Las acusaciones incluyen posesión ilegal de un arma de asalto, una ametralladora y un arma de cañón corto. También se lo investiga por poseer armas sin número de serie válido o con identificadores alterados.

El búnker contaba con electricidad, ventilación y sistema de drenaje chp.ca

El expediente incorpora además acusaciones por fabricar o ensamblar armas de forma ilegal, convertir un arma en ametralladora u ofrecerla para la venta y recibir propiedad robada de manera consciente. Según los registros del condado de Shasta consultados por el medio, el acusado no presenta condenas penales previas.

El vínculo de Kamfolt con el supervisor del condado Kevin Crye

Kamfolt es conocido en el ámbito político local por su cercanía con el supervisor del condado Kevin Crye, quien difundió un video en Facebook tras el arresto y reconoció que el detenido es “un amigo”.

En ese mensaje, Crye pidió cautela ante las reacciones públicas y recordó que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Crye afirmó no tener conocimiento previo de los hechos investigados

Shasta Scout detalló que Kamfolt participó en diversas actividades políticas en el condado. En noviembre de 2024, visitó la oficina electoral local junto a Crye, un día antes de las elecciones presidenciales.

En ese momento, expresó su interés por observar el proceso electoral y respaldó el trabajo del supervisor. Días después, asistió a una reunión del consejo del condado junto a integrantes de la milicia local Cottonwood Militia, aunque negó pertenecer a ese grupo.