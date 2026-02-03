La exigencia en California que pone en alerta a los trabajadores migrantes: les piden demostrar su ciudadanía

Un documento interno del Departamento de Salud Pública de California sorprendió a muchos empleados estatales. En el memorando, las autoridades solicitan a los trabajadores que entreguen una prueba de su ciudadanía o su elegibilidad laboral mediante el E-Verify. En respuesta, el sindicato indicó que eso ya se chequeó con otro mecanismo.

Empleados de salud en California denuncian que son obligados a usar E-Verify

La denuncia surgió a partir de un memorando del Departamento de Salud Pública, en el cual un subdirector de recursos humanos pidió a unos 4000 empleados que verifiquen ser ciudadanos estadounidenses o elegibles para trabajar mediante E-Verify.

A los empleados del Departamento de Salud Pública de California se les exigió usar el sistema E-Verify Google Maps / Tyler Huson

Según la información a la que tuvo acceso CalMatters, las autoridades dieron a los trabajadores una serie de plazos que tienen como fecha final el 10 de abril para completar el proceso.

La justificación para el pedido fue que, en caso de no hacerlo, California podría perder un contrato federal. Concretamente, se trata de un acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre el índice nacional de defunciones.

Por otro lado, también se indica que una auditoría reciente arrojó datos de registros de elegibilidad de empleo incompletos dentro del departamento. Serían aproximadamente 3000 casos que la entidad busca corregir.

A pesar de la exigencia del Departamento de Salud Pública y la justificación con la amenaza de perder fondos federales, los empleados se resisten a la medida.

Los empleados de California se resisten y dicen que ya verificaron su elegibilidad mediante el formulario I-9 Imagen de Freepik

Empleados de California aseguran que ya verificaron su elegibilidad

Ante el pedido de usar E-Verify para mantener los puestos de trabajo normalmente, los sindicatos se niegan y afirman que los trabajadores ya chequearon su elegibilidad mediante el formulario I-9, que tiene justamente ese fin.

Desde el sindicato SEIU Local 1000, que nuclea a 96.000 empleados estatales de 140 agencias de California, se envió una carta a las autoridades. Además, la entidad aseguró que no tiene conocimiento de que otra agencia estatal haya avanzado con este requisito.

En la comunicación con el Departamento de Salud Pública, expresaron su preocupación por este hecho y manifestaron malestar por la “privacidad, la seguridad de los datos y la verificación innecesaria de trabajadores que ya están empleados legalmente".

Qué es el E-Verify y por qué generó polémica en California

El E-Verify es un sistema federal que permite comparar la información de un empleado ingresada en el formulario I-9 con la base de datos gubernamental, según el sitio web oficial.

El E-Verify funciona como un complemento del formulario I-9 Uscis

El sistema cruza la información con los datos de registros disponibles en el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social para realizar una segunda verificación.

De acuerdo con el estudio de abogados Fisher Phillips, la obligación legal solamente aplica al chequeo que se debe realizar mediante el formulario I-9, a excepción de ciertos casos particulares.

Aunque en la mayoría de los casos el uso de E-Verify opcional, en algunas ocasiones, como en Florida, puede ser obligatorio para todos los empleadores. Sin embargo, California no aplica esta norma.

Por lo tanto, la decisión del Departamento de Salud Pública se trata de una medida particular de la agencia y por eso causó polémica entre los trabajadores.