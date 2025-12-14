La pizzería de “Home Alone” llega a Los Ángeles y ofrece un menú navideño especial para los fans de Kevin McCallister

Prince St. Pizza anunció una novedosa iniciativa en Estados Unidos y Canadá, inspirada en la película Home Alone, que protagonizó Kevin McCallister. La pizzería llevará a cabo un pop-up en todas sus sucursales con menús y cambios significativos, pero las modificaciones físicas más impresionantes tendrán lugar en el local de Los Ángeles, California.

Cómo será el pop-up de Prince St. Pizza inspirado en Home Alone en Los Ángeles

Según informó la cadena en su cuenta de Instagram con un video ambientado en el universo de Mi Pobre Angelito, desde el 10 al 17 de diciembre, su sucursal de Studio City, en Los Ángeles, ofrece “una experiencia totalmente inmersiva” que transportará a los clientes hacia “la auténtica Little Nero’s Pizza“. Se trata ni más ni menos que del local donde McCallister hace sus pedidos en la película. Ahora, Prince St. Pizza se encargará de recrearlo en la vida real.

Prince St. Pizza difundió sus nuevos menús navideños y cambios inspirados en la película "Home Alone"

Además, las sucursales de Chicago y Toronto también dispondrán de “instalaciones especiales de decoración interior diseñadas para sesiones de fotos”. Sin embargo, la iniciativa se podrá vivir desde cualquiera de sus locales en EE.UU., ya que todos ofrecerán el menú navideño que “es parte de la magia”.

En qué consiste el menú navideño inspirado en Little Nero’s Pizza que se venderá en todo EE.UU.

La empresa informó en sus redes sociales que, para completar la experiencia temática, en todas sus sucursales se venderá la misma pizza que solía pedir McCallister. “Y sí, añadimos al menú el icónico pedido de Kevin, ‘una deliciosa pizza de queso’. Únete a nosotros para darle vida a un favorito navideño, rebanada a rebanada”, invitó Prince St. Pizza.

Así se ve la pizza de Prince St. Pizza. Prince St. Pizza

La iniciativa se podrá encontrar en los locales de:

Nueva York

California

Las Vegas

Chicago

Toronto

Tempe

Dallas

De todas formas, la experiencia completa se vivirá en la ciudad californiana. Para los interesados, la sucursal se ubica en Prince St. Pizza, 12067 Ventura Pl, Studio City, CA 91604.

El evento, según informó la marca, tuvo lugar gracias a una colaboración especial por Navidad con Disney +.

Los clientes de Prince St. Pizza se mostraron entusiasmados con la llegada del menú inspirado en Home Alone

En la publicación de Instagram que hizo Prince St. Pizza para anunciar el evento inspirado en Home Alone para Navidad, varios de sus clientes se mostraron muy contentos con la iniciativa en la caja de comentarios.

“¡Qué divertido!“, exclamó una usuaria. Otro agregó: ”No puedo esperar para pasar por Studio City mañana". A su vez, un tercero sumó: “Voy a pedir esto sin dudarlo, un domingo de helado y ver Mi pobre angelito con mis hijos. ¡Un día perfecto!“.

Prince St. Pizza cuenta con una amplia variedad de pizzas, muy populares entre sus clientes Prince St. Pizza

Pero la emoción no se centró solo en la sucursal de Studio City, en Los Ángeles: también hubo interesados en visitar el local de la Gran Manzana. “¡Qué emoción! ¡Vamos a Nueva York!“, dijo otro.

Por otro lado, algunos ya comenzaron a saborear los platos sin siquiera probarlos. “Necesito como 16 rebanadas ahora mismo”, “una deliciosa pizza de queso solo para mí”, “he querido probar esta pizza desde que vi la película en los años 90″, fueron algunos de los comentarios más destacados en ese sentido.