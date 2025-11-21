McDonald’s lanza un menú “anti Navidad” de El Grinch, con calcetines de regalo: cuándo sale a la venta

En vísperas de las fiestas de fin de año, McDonald’s anunció que traerá a sus locales en Estados Unidos un menú “anti Navidad”, basado en el personaje de El Grinch. El combo cuenta con más de una opción para que el comensal elija su preferencia, y a su vez incluye una sorpresa ideal para los niños.

Qué trae el nuevo combo “anti Navidad” de McDonald’s

De acuerdo con un comunicado de la empresa, el menú inspirado en El Grinch que estará disponible en restaurantes adheridos abarca dos alternativas de comida y un par de calcetines.

Así se ve el nuevo combo Grinch de McDonald's Mc Donald´s

El combo fue creado en colaboración con Dr. Seuss Enterprises. Las dos opciones que brinda son:

Big Mac

10 Chicken McNuggets

Al margen del plato que cada uno prefiera, todos los combos traerán además las McShaker Fries con sabor a pepinillo encurtido y “sal del Grinch” que, según dijo la compañía, llegarán por primera vez a EE.UU.

A su vez, incluirán un condimento picante. “Al aplicarse a las papas fritas con la bolsa McShaker, les da un toque festivo adicional”, explican las autoridades.

“Espolvorea el condimento picante de pepinillos en la bolsa McShaker y agita para darle un toque atrevido a nuestras mundialmente famosas Papas Fritas® que hará que tus papilas gustativas se deleiten. Acompáñalas con un Big Mac o 10 Chicken McNuggets y una bebida mediana para darte el gusto perfecto durante las fiestas", recomiendan.

Cómo serán los calcetines incluidos en el combo de El Grinch de McDonald´s y cuándo estará disponible en EE.UU.

El nuevo combo antinavideño anunciado por la icónica cadena de hamburguesas en EE.UU. sumará un par de calcetines, que podrán ser de cuatro colores distintos, inspirados en la figura del Grinch y con un mensaje emulado por la empresa como si fuera escrito por él.

“Esta es mi comida y no me asocié con McDonald’s por bondad de corazón”, dice el personaje en el papel escrito a mano, y continúa: “Vi una oportunidad para hacer travesuras”. Por último, cierra el enunciado con frases contundentes:

“A tu querido ‘restaurante’ con mi delicioso caos para las fiestas y me lo llevé. Así que adelante, ¡pide mi comida a partir del 2 de diciembre! De nada por hacer tus fiestas infinitamente más especiales".

“El Grinch también está colando una travesura en cada comida: un par de calcetines con mensajes del mismísimo Grinch para que todos sepan exactamente lo que piensa estas fiestas”, comentó la cadena al respecto.

El combo del Grinch de McDonald's incluye un par de calcetines Mc Donald's

Además, McDonald’s informó que el nuevo y novedoso menú estará disponible a partir del 2 de diciembre en el país norteamericano, en todos los locales que se sumen a la campaña.

Las autoridades recomendaron a los clientes que no dejen pasar el tiempo, ya que el combo es de edición limitada y se podrá pedir desde su fecha de lanzamiento hasta agotar stock.

En cuanto al precio, desde la empresa no comunicaron ninguna cifra oficial, por lo que se espera que pueda ser variado según la ubicación de cada restaurante.

Los dos platos populares de McDonald’s que regresaron al menú por tiempo limitado

De acuerdo con Newsweek, McDonald’s también lanzó el regreso del sándwich McRib y el pastel navideño por tiempo limitado en sus sedes adheridas en EE.UU. Está disponible en ciudades como Miami, Dallas, Cleveland, St. Louis, Atlanta, Chicago, Seattle y Los Ángeles.

El McRib es carne de cerdo deshuesada sazonada, bañada en una salsa barbacoa picante, cubierta con cebolla en rodajas y pepinillos, cubiertos por un pan tostado.

McDonald´s lanza de forma continua nuevos menús para adaptarse a las tendencias

El pastel navideño, por su parte, la compañía lo describe como una “crema pastelera suave envuelta en una corteza hojaldrada y mantecosa, glaseada con azúcar y cubierta con chispas de colores”.