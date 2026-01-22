Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en California en enero 2026

A partir del 1° de enero de 2026, el salario mínimo para la mayoría de los empleados aumentó en California a 16,90 dólares por hora, con ciertas excepciones. Para un migrante que trabaja ocho horas, el monto total es de poco más de US$135 por jornada. No obstante, en general, la suma promedio que perciben los extranjeros es de US$18,48 por hora de trabajo.

Salario mínimo en California: cuánto gana un migrante que trabaja 8 horas en enero 2026

Como parte de un esquema de actualización anual, ajustado según el índice de inflación, el monto mínimo que perciben los empleados aumentó en enero de 2026 a US$16,90 por hora en California, según el Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés). Aunque algunos reciben un monto superior, la ley afecta a la mayoría de los trabajadores del Estado Dorado.

De acuerdo con la plataforma ZipRecruiter, el salario promedio de los migrantes en el Estado Dorado es de US$18,48 por hora, que equivale a US$739 por semana o US$2956 por mes. Al año, los trabajadores extranjeros perciben aproximadamente US$38.445.

El sitio registra remuneraciones que van desde US$19.245 hasta US$58.721 al año; sin embargo, la mayoría de los sueldos de las personas nacidas en el exterior actualmente oscilan entre US$31.100 y US$43.400 anuales. Según la plataforma, los migrantes que más ganan en California perciben US$52.799.

Al margen de las estadísticas, no todos los trabajadores se rigen por la norma del ingreso mínimo. En California, los empleados de restaurantes de comida rápida y los de centros de salud están sujetos a un monto más alto. De acuerdo con el DIR:

Trabajadores de restaurantes de comida rápida : el salario mínimo actual que perciben es de US$20 por hora (vigente desde el 1º de abril de 2024).

: el salario mínimo actual que perciben es de US$20 por hora (vigente desde el 1º de abril de 2024). Empleados de los centros de salud: depende del centro médico, con variaciones que van desde US$18 hasta US$24 por hora.

En California: leyes que afectan al salario y entraron en vigor en enero de 2026

Desde enero de 2026, varias leyes que modifican la vida de los trabajadores entraron en vigor en el Estado Dorado. La SB 464 fortaleció los reportes de datos salariales con el objetivo de reducir las brechas de ingresos.

De este modo, se incorporaron nuevas categorías laborales y entraron en vigor medidas que exigen que la información demográfica se almacene por separado de los legajos del personal.

Por su parte, la AB 774 ajustó los procedimientos de embargos y retenciones. Además, la SB 648 otorgó la autoridad al Comisionado Laboral de investigar y sancionar la apropiación indebida de propinas, incluso mediante demandas civiles.

Por último, la SB 642 introdujo cambios en la Ley de Igualdad Salarial. La medida redefinió conceptos como escala salarial, sexo y remuneración, e introdujo detalles sobre qué situaciones constituirán violaciones.

Las ciudades y condados de California con los salarios mínimos más altos en enero 2026

La página web del Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley señala que los siguientes condados y ciudades tienen las remuneraciones mínimas más elevadas de la jurisdicción, por lo que superan al monto fijado a nivel estatal: