Medi-Cal para migrantes en California 2026: qué es el proyecto de ley SB 1422 y cuándo se restauraría la cobertura

Las políticas de salud pública en California experimentaron un giro significativo a principios de 2026, tras la implementación de restricciones que limitaron el acceso a servicios médicos para miles de personas sin estatus legal. En ese contexto, surgió el proyecto de ley SB 1422, que busca revertir las limitaciones vigentes y restablecer la seguridad de una cobertura médica integral para la población migrante que reside en el estado.

¿Qué es el proyecto de ley SB 1422 y cuándo entraría en vigor?

El proyecto de ley SB 1422 es una iniciativa liderada por la senadora María Elena Durazo y respaldada por un amplio grupo de legisladores. Según consta en la la página de seguimiento legislativo de CalMatters, fue introducido formalmente al debate en la cámara el 20 de febrero de 2026.

El proyecto SB 1422 busca revertir restricciones aplicadas al Medi-Cal a comienzos de 2026 Freepick

Para entender la necesidad de la SB 1422, es fundamental revisar el marco legal establecido en California. Bajo la normativa vigente, desde enero de 2026, cualquier adulto de 19 años o más, sin un estatus migratorio legal que solicite Medi-Cal —o que pierda su elegibilidad previa—, solo puede recibir servicios de emergencia y atención relacionada con el embarazo.

Es por esto que el proyecto de ley SB 1422 busca eliminar esta barrera para permitir que estas personas vuelvan a ser elegibles para el alcance completo de los beneficios de salud. Según fuentes locales como KTLA, en caso de aprobarse la ley, la restauración del programa Medi-Cal ocurriría a partir del 1° de enero de 2027.

El texto aclara que si bien el programa federal Medicaid prohíbe los pagos para asistencia médica a personas sin estatus legal, la ley de California permite extender la cobertura completa a individuos elegibles por ingresos, independientemente de su estatus migratorio, al utilizar fondos estatales.

La SB 1422 es la herramienta legislativa diseñada para asegurar que esta extensión se mantenga activa para la población adulta a pesar de las restricciones impuestas a inicios de 2026.

Las costos y las limitaciones a Medi-Cal establecidas en el proyecto

A pesar de la expansión, la iniciativa legislativa mantiene ciertas condiciones financieras y de servicio:

La elegibilidad para la cobertura completa está sujeta al pago de primas . Se establece que, a partir del 1° de julio de 2027, las personas de 19 a 59 años sin estatus migratorio satisfactorio y que no estén embarazadas deberán pagar una prima de 30 dólares mensuales.

. Se establece que, a partir del 1° de julio de 2027, las personas de 19 a 59 años sin estatus migratorio satisfactorio y que no estén embarazadas deberán pagar una prima de 30 dólares mensuales. El proyecto mantiene las limitaciones existentes en ciertos beneficios dentales para adultos de 19 años o más.

La iniciativa propone devolver el acceso a beneficios médicos completos a adultos sin estatus migratorio Freepick

¿Cuál es el estado actual de la SB 1422 y cuál es el camino hacia su aprobación definitiva?

La propuesta SB 1422 se encuentra en la fase inicial del proceso legislativo. Tras su introducción formal el 20 de febrero de 2026 y su primera lectura el día 23 del mismo mes, el proyecto requiere completar varios pasos para su conversión en ley:

Análisis en comités: el Senado debe evaluar la medida en sus comisiones especializadas para un primer dictamen.

el Senado debe evaluar la medida en sus comisiones especializadas para un primer dictamen. Votos en las cámaras: el texto necesita el respaldo de la mayoría en el pleno del Senado y, posteriormente, en la Asamblea.

California debate una ley para restablecer la cobertura médica a migrantes sin estatus legal Freepick