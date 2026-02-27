Noticias de California hoy, en vivo: ley busca restaurar cobertura de Medi-Cal para migrantes sin estatus este viernes 27 de febrero

La senadora estatal María Elena Durazo y el asambleísta Joaquín Arámbula presentaron el proyecto SB 1422, Ley de Restauración del Acceso a Medi-Cal. De aprobarse, pondría fin a la congelación de la inscripción al servicio de salud para los californianos mayores de 19 años, sin importar su estatus migratorio.

El plan también busca restaurar la cobertura completa de Medi-Cal a partir del 1º de enero de 2027. “Negarles la cobertura médica básica no es ahorrar dinero, es endeudarse. Pagamos más cuando la gente termina en urgencias. La SB 1422 es la medida fiscalmente responsable y correcta”, precisó Durazo.