Noticias de California hoy, en vivo: ley busca restaurar cobertura de Medi-Cal para migrantes sin estatus este viernes 27 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
La ley que podría restaurar la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes indocumentados
La senadora estatal María Elena Durazo y el asambleísta Joaquín Arámbula presentaron el proyecto SB 1422, Ley de Restauración del Acceso a Medi-Cal. De aprobarse, pondría fin a la congelación de la inscripción al servicio de salud para los californianos mayores de 19 años, sin importar su estatus migratorio.
El plan también busca restaurar la cobertura completa de Medi-Cal a partir del 1º de enero de 2027. “Negarles la cobertura médica básica no es ahorrar dinero, es endeudarse. Pagamos más cuando la gente termina en urgencias. La SB 1422 es la medida fiscalmente responsable y correcta”, precisó Durazo.
En Los Ángeles: hoy cierran los servicios clínicos en siete ubicaciones
Debido a un recorte de más de 50 millones de dólares en fondos federales, estatales y locales, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles finaliza este viernes 27 de febrero los servicios clínicos en siete ubicaciones:
- Antelope Valley en el 335-B de East Avenue, en Lancaster, 93535.
- Center for Community Health (Leavy) en el 522 S. de San Pedro Street, Los Angeles, 90013.
- Curtis R. Tucker en el 123 de W. Manchester Boulevard, en Inglewood, 90301.
- Hollywood Wilshire en el 5205 de Melrose Avenue, Los Angeles, 90038.
- Pomona en el 750 S. de Park Avenue, Pomona, 91766.
- Dr. Ruth Temple en el 3834 S. de Western Avenue, Los Angeles, 90062.
- Torrance en el 711 Del Amo Boulevard, en Torrance, 90502.
La agencia informó que los servicios de salud para los residentes seguirán en seis clínicas de salud pública restantes y en las instalaciones comunitarias cercanas.
California hace un llamado a la Corte Suprema para defender la ciudadanía por nacimiento
El fiscal general de California, Rob Bonta, lidera una coalición de 24 estados que presentaron un escrito amicus curiae ante la Corte Suprema de EE.UU. en defensa de la ciudadanía por derecho de nacimiento. La medida busca frenar la orden del presidente Trump para negar la nacionalidad a hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense.
En un comunicado, señalan que con el escrito “instan a la Corte Suprema a que declare que la orden ejecutiva viola la Cláusula de Ciudadanía, un precedente vinculante de la Corte Suprema y la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.
Clima en California: cuál es el pronóstico para este viernes 27 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para Sacramento señala un clima más cálido y seco. En San Diego, es probable que se alcancen temperaturas récord entre el viernes y el sábado.
- En el Área de la Bahía, se pronostica que será el día más cálido en la región; puede que las temperaturas alcancen los 70°F (21°C) en San Francisco y otras áreas. Las zonas con mayor probabilidad de superar los 80°F (27°C) se encuentran en las montañas de Santa Cruz y en el interior de la costa central.
- Para Los Ángeles/Oxnard, se espera una importante tendencia al calentamiento y predominarán los cielos mayormente despejados a parcialmente nublados. Es probable que este viernes se alcancen las temperaturas máximas.
