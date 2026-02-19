Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 19 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Congresistas de California piden al DHS no reabrir la prisión de Dublín como instalación de ICE
Los senadores demócratas de California, Adam Schiff y Alex Padilla, y el representante Mark DeSaulnier, enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para oponerse al posible uso de la antigua prisión federal FCI Dublin como centro de detención migratoria.
Ante los rumores de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) evaluó el sitio, los legisladores argumentan que el edificio es inhabitable y que su reapertura representaría un peligro tanto para los detenidos como para la comunidad local.
California demanda a Trump por cancelar fondos de energía e infraestructura
El fiscal general de California, Rob Bonta, encabeza una coalición de 13 procuradores que presentaron una demanda contra la administración Trump por cancelar 1200 millones en fondos para programas de energía e infraestructura ordenados por el Congreso.
La oficina del gobernador Newsom indica que “estas cancelaciones amenazan más de 200 mil nuevos empleos y socavan programas diseñados para ahorrar casi US$3000 millones en costos de salud al año y mejorar la salud de los estadounidenses, quienes han sufrido una de las peores calidades de aire del país”.
Cómo estará el clima en California este jueves 19 de febrero de 2026
La mayor parte del sistema de tormenta fría impactará la zona de Sacramento con lluvias más leves este jueves, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). La agencia advirtió sobre fuertes nevadas en las montañas y recomendó no viajar.
Para San Francisco, la agencia indica que la nieve en altura continúa, con las mayores acumulaciones en la Costa Central, mientras que el desarrollo de tormentas traerá vientos racheados y lluvia. Asimismo, prevé temperaturas bajas “casi récord” desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes.
En Los Ángeles, otra tormenta llegará a la zona el jueves con más lluvia y nieve en las montañas. Además, permanece activa una Advertencia de Alto Oleaje para todas las costas.
En San Diego, otra tormenta en el Pacífico traerá otra ronda de fuertes vientos racheados, junto con más lluvias, pero con menores acumulaciones.
Noticias en vivo de California
