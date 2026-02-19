Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 19 de febrero

Los senadores demócratas de California, Adam Schiff y Alex Padilla, y el representante Mark DeSaulnier, enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para oponerse al posible uso de la antigua prisión federal FCI Dublin como centro de detención migratoria.

Ante los rumores de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) evaluó el sitio, los legisladores argumentan que el edificio es inhabitable y que su reapertura representaría un peligro tanto para los detenidos como para la comunidad local.