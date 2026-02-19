LA NACION
en vivo

Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 19 de febrero

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber

El clima en el Área de la Bahía y otros reportes de Sacramento, Los Ángeles y demás zonas
El clima en el Área de la Bahía y otros reportes de Sacramento, Los Ángeles y demás zonas

Congresistas de California piden al DHS no reabrir la prisión de Dublín como instalación de ICE

Los senadores demócratas de California, Adam Schiff y Alex Padilla, y el representante Mark DeSaulnier, enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para oponerse al posible uso de la antigua prisión federal FCI Dublin como centro de detención migratoria.

Ante los rumores de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) evaluó el sitio, los legisladores argumentan que el edificio es inhabitable y que su reapertura representaría un peligro tanto para los detenidos como para la comunidad local.

Los legisladores expresaron preocupaciones por el deterioro de las instalaciones y las fallas sistémicas en su historial
Los legisladores expresaron preocupaciones por el deterioro de las instalaciones y las fallas sistémicas en su historial@Jesstess87

California demanda a Trump por cancelar fondos de energía e infraestructura

El fiscal general de California, Rob Bonta, encabeza una coalición de 13 procuradores que presentaron una demanda contra la administración Trump por cancelar 1200 millones en fondos para programas de energía e infraestructura ordenados por el Congreso.

La oficina del gobernador Newsom indica que “estas cancelaciones amenazan más de 200 mil nuevos empleos y socavan programas diseñados para ahorrar casi US$3000 millones en costos de salud al año y mejorar la salud de los estadounidenses, quienes han sufrido una de las peores calidades de aire del país”.

Newsom informó sobre la demanda en redes sociales
Newsom informó sobre la demanda en redes socialesX @CAgovernor

Cómo estará el clima en California este jueves 19 de febrero de 2026

La mayor parte del sistema de tormenta fría impactará la zona de Sacramento con lluvias más leves este jueves, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). La agencia advirtió sobre fuertes nevadas en las montañas y recomendó no viajar.

Para San Francisco, la agencia indica que la nieve en altura continúa, con las mayores acumulaciones en la Costa Central, mientras que el desarrollo de tormentas traerá vientos racheados y lluvia. Asimismo, prevé temperaturas bajas “casi récord” desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes.

El NWS señala que el frío por debajo de lo normal para febrero continúa para el Área de la Bahía
El NWS señala que el frío por debajo de lo normal para febrero continúa para el Área de la BahíaUnsplash / Amanda Swanepoel

Noticias en vivo de California

