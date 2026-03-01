Una empleada amenazó a latinos con llamar al ICE en California: la grabaron y terminó despedida

Un escándalo se desató en California durante un concierto. En la entrada del SoFi Stadium, asistentes al evento tuvieron una disputa con una empleada. Cuando la tensión escaló, la mujer dijo que llamaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A partir de ese comentario, estalló la furia. Todo quedó grabado y finalmente la trabajadora fue despedida.

Escándalo en California: empleada de un concierto amenazó con llamar al ICE

La situación fue grabada por una de las personas en la escena y se difundió masivamente a través de redes sociales.

Todo ocurrió durante un concierto de Los Bukis en Hollywood Park, en Inglewood, según se puede ver en las imágenes compartidas por la cuenta de X @cwebbonline.

La empleada del concierto amenazó con llamar al ICE

En lo que parecía ser la antesala de la entrada al recinto, un grupo de personas que se encontraba allí tenía una disputa con los empleados. “No nos dejan usar el baño”, se escucha decir a una de las mujeres en el lugar.

El motivo de la pelea no quedó del todo claro, pero parece haber estado relacionado con el uso del baño o alguno de los servicios del lugar, ya que a otro hombre le mencionó que ya había pagado “por esto”.

De cualquier manera, en el comienzo de las imágenes del incidente en California, la tensión ya era elevada y la empleada grababa con su celular lo que ocurría. Aunque en la discusión participaban distintos trabajadores, la mujer fue quien tuvo enfrentamientos más marcados.

El escándalo se produjo durante un concierto de Los Bukis en California Los Bukis vía Facebook

En un momento, uno de sus compañeros le dijo que se retirara de la escena y allí se produjo el comentario que desató la furia. “Sí, antes de que llame al ICE”, respondió la empleada.

El comentario sobre el ICE desató la furia y se volvió viral en las redes.

Inmediatamente después de que pronunció esas palabras y se alejó, varios de los asistentes la siguieron para increparla. Mientras grababa a unos metros de distancia, a la mujer que parecía sostener la cámara se la escuchaba enojada por la amenaza de la trabajadora.

Sobre el final del video, otro de los empleados volvió a aparecer en escena para calmar la situación. “Dijo que iba a llamar al ICE”, le reprochó la mujer. En respuesta, el hombre intentó bajar la tensión: “No puedo controlar eso. Hablaré con ella”.

Luego de su comentario sobre el ICE, la empleada del concierto intentó alejarse del conflicto Captura

Aunque la grabación terminó en ese momento, las consecuencias llegarían poco después. A partir de la difusión en redes sociales, las autoridades del complejo de California tomaron una decisión.

La empleada del Hollywood Park que amenazó con llamar al ICE terminó despedida

Luego del incidente, autoridades del Hollywood Park, el nombre de un amplio espacio que incluye el SoFi Stadium y que tenía a cargo la organización del evento, reaccionaron. En un mensaje enviado a Los Angeles Times, se aclaró la situación.

“La persona involucrada en este incidente era empleada de un proveedor de servicios externo y ya no trabaja en Hollywood Park. No toleramos este tipo de comportamiento”, fue la respuesta. De esa manera, confirmaron el despido de la empleada por el escándalo y la amenaza de llamar al ICE.