Investigan al ICE por posible secuestro en Minnesota: el caso del ciudadano estadounidense que motivó una causa judicial

Se abrió una investigación penal por el posible secuestro de ChongLy “Scott” Thao, según informaron las autoridades de Minnesota. El ciudadano estadounidense fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). En ese arresto, oficiales se metieron en su casa y lo hicieron caminar bajo la nieve en ropa interior.

Investigan al ICE por la detención de un ciudadano estadounidense en St. Paul

El fiscal del condado de Ramsey, John Choi, reveló la apertura de un proceso judicial y de investigación penal sobre lo ocurrido el 18 de enero en St. Paul, parte del área metropolitana de Twin Cities, quedó alcanzada por los operativos federales de inmigración.

El ICE será investigado penalmente en el condado de Ramsey, Minnesota, por la detención de un ciudadano estadounidense MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según CNN, funcionarios de Ramsey sostuvieron que el hecho podría encuadrar en delitos como secuestro, detención ilegal y privación ilegítima de la libertad. La interpretación fue que los oficiales del ICE no tenían ninguna razón para ingresar a la casa de Thao.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), autoridad que nuclea al ICE y otras agencias, respondió que se trata de una “maniobra política para demonizar a los agentes del orden de ICE”.

Qué pasó con ChongLy “Scott” Thao: la detención del ICE que se investiga como posible secuestro

El domingo 18 de enero, Thao, un extranjero que se naturalizó como ciudadano estadounidense hace más de 20 años, dormía la siesta en su casa. Su descanso se vio interrumpido por su nuera, quien le indicó que agentes del ICE golpeaban la puerta. A pesar de que el hombre le dijo que no les abriera, los oficiales, enmascarados, entraron por la fuerza.

Los agentes del ICE se llevaron a Thao en ropa interior en el medio de la nieve de Minnesota Captura AP

Inmediatamente se llevaron a Thao de la propiedad. El ciudadano estadounidense, que estaba en ropa interior y sandalias, debió salir a la calle bajo la nieve solamente con una manta que le cubría los hombros.

Antes de que lo subieran al auto, el hombre les pidió a los agentes del ICE que les dejaran tomar su identificación para demostrar que es ciudadano. Sin embargo, los oficiales no le hicieron caso y se lo llevaron arrestado.

Toda la secuencia ocurrió en el medio del enojo de vecinos que presenciaron la escena y grabaron imágenes del momento en el que se llevaban a Thao.

Luego de que lo subieron al auto, el hombre fue llevado a una zona alejada de la ciudad de Minnesota, donde los agentes del ICE lo obligaron a bajar para fotografiarlo. En ese momento, le pidieron que mostrara su identificación y Thao les recordó que no le dejaron tomarla.

El ICE se llevó detenido a un hombre en ropa interior

Luego de verificar que era un ciudadano estadounidense, los agentes federales lo llevaron a su vivienda y lo dejaron allí sin disculparse.

Qué dijo el DHS sobre el operativo del ICE en Minnesota y la detención del ciudadani

Luego de la repercusión que generó el caso en Minnesota, las autoridades dieron una respuesta a través de un comunicado oficial. Según el documento, el ICE buscaba a dos criminales sexuales que los agentes creían vinculados con esa dirección.

Sin embargo, sus familiares negaron esta versión. Según su relato, en la propiedad solo habitan Thao, su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años.