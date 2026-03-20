Una empresa despide a 252 empleados en California y apuesta por la IA: la mayoría trabajaba home office

La empresa tecnológica Atlassian anunció el despido de 252 empleados en California como parte de un recorte global del 10%, que alcanza a unos 1600 trabajadores a nivel mundial. El CEO, Mike Cannon-Brookes, explicó que la decisión busca financiar inversiones en inteligencia artificial (IA) y ventas. A su vez, indicó que el ajuste responde a cambios en las habilidades que la empresa necesita y en la cantidad de puestos en ciertas áreas.

Qué es Atlassian y a qué se dedica la empresa tecnológica

Atlassian es una empresa tecnológica fundada en 2002 por Mike Cannon-Brookes y Scott Farquhar en Australia.

En California, la medida implicó el despido de 252 empleados Foto de Freepick

La compañía desarrolla software orientado al trabajo colaborativo y la gestión de equipos, explican en su sitio oficial.

Entre sus principales productos se encuentran Jira y Confluence, herramientas utilizadas por empresas para organizar tareas, proyectos y documentación.

Según datos oficiales de la empresa, Atlassian cuenta con más de 12.000 empleados, tiene presencia en 14 países y cuenta con una cartera de 300 mil clientes en todo el mundo.

Despidos Atlassian: el impacto en California y las áreas afectadas

El ajuste alcanzó a trabajadores de áreas técnicas y de producto. Según un documento presentado ante el sistema de la Ley de Notificación de Ajustes y Capacitación del Trabajador (WARN, por sus siglas en inglés) de California y citado por SFGATE, la mayoría de los empleados afectados trabajaban bajo la modalidad remota.

La empresa busca redirigir recursos hacia inteligencia artificial y ventas Foto de Atlassian

El recorte fue aplicado a:

Cerca de 100 puestos en ingeniería

Más de una decena en ciencia de datos

Más de una decena en diseño

Más de una decena en gestión de productos

El ajuste en California forma parte de una decisión global que alcanzó a unos 1600 empleados.

Cannon-Brookes argumentó en un comunicado que la empresa tomó la decisión para autofinanciar inversiones en inteligencia artificial y ventas empresariales, además de fortalecer su perfil financiero.

A su vez, sostuvo que el contexto del sector cambió. En ese sentido, afirmó que el estándar de lo que significa ser una empresa de software “ha subido” en “crecimiento, rentabilidad, velocidad y generación de valor”.

Por ese motivo, indicó que la compañía decidió adaptarse a esas nuevas exigencias.

Atlassian reportó crecimiento en ingresos en la nube superior al 25% y más de 600 clientes con ingresos anuales de al menos US$1 millón.

Sin embargo, la compañía registra pérdidas de decenas de millones de dólares por trimestre. Además, el valor de sus acciones registró una caída significativa en los últimos meses.

La inteligencia artificial y los cambios en el empleo tecnológico

El CEO señaló que la empresa no considera que la IA reemplace directamente a los trabajadores, pero sí reconoce que está transformando las funciones y la estructura del empleo. Para explicar ese punto, destacó tres efectos principales:

Cambia las habilidades que la empresa necesita

Reduce la cantidad de roles en ciertas áreas

Obliga a reorganizar la forma de trabajo

En ese contexto, insistió en que ignorar ese impacto no reflejaría la realidad del sector.

Atlassian es una compañía fundada en 2002 en Australia por Cannon-Brookes y Farquhar Foto de Atlassian

Las compensaciones para los empleados afectados

La empresa comunicó un paquete de indemnizaciones para los trabajadores despedidos. Los mismos superan los mínimos exigidos en varias regiones. En concreto, el esquema incluye: