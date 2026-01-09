Cambios en el calendario de pagos de la Seguridad Social para 2026: las nuevas fechas de cobro

Los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán en 2026 un aumento del 2,8% por el Ajuste por Costo de Vida (COLA), en sus pagos. Además del incremento, la agencia ya estableció su calendario oficial de depósitos, que varía según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento del solicitante.

Cuándo se cobra el Seguro Social en 2026, según la fecha de nacimiento

De acuerdo con la Administración del Seguro Social de EE.UU. (SSA, por sus siglas en inglés), para quienes reciben el beneficio por jubilación, discapacidad o beneficios como sobrevivientes y comenzaron a cobrar después de mayo de 1997, los pagos se realizan los miércoles de cada mes, de acuerdo con la fecha de nacimiento:

Segundo miércoles : nacidos del 1 al 10

: nacidos del Tercer miércoles : nacidos del 11 al 20

: nacidos del Cuarto miércoles: nacidos del 21 al 31

La SSA presentó el calendario de pagos del Seguro Social para 2026 (Freepik/SSA)

Calendario completo de pagos del Seguro Social 2026

Una vez que el beneficiario haya identificado cuándo le toca recibir el dinero, hay fechas específicas que tiene que conocer. Estos son los miércoles confirmados para los pagos regulares del Seguro Social en 2026:

Enero: 14, 21 o 28.

Febrero: 11, 18 o 25.

Marzo: 11, 18 o 25.

Abril: 8, 15 o 22.

Mayo: 13, 20 y 27.

Junio: 10, 17 o 24.

Julio: 8, 15 o 22.

Agosto: 12, 19 o 26.

Septiembre: 9, 16 o 23.

Octubre: 14, 21 o 28.

Noviembre: 10, 18 o 25.

Diciembre: 9, 16 o 23.

En el caso particular de noviembre, hay una ligera alteración debido al feriado federal del Día de los Veteranos. En esa ocasión, el cheque se emitirá el día 10.

¿Quiénes no cobran según el calendario oficial de la SSA?

A su vez, hay casos específicos en los que no se sigue el esquema de los miércoles. Son dos:

Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 cobran el día 3 de cada mes.

cobran el día 3 de cada mes. Las personas que reciben el Seguro Social y el SSI al mismo tiempo cuentan con otras fechas.

Calendario oficial de pagos de la SSA para 2026 (Facebook/Social Security Administration)

Calendario del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) en 2026

Por otro lado, el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se paga el primer día de cada mes, salvo que caiga en fin de semana o feriado. En esos casos, el pago se adelanta al día hábil anterior.

Las fechas para tomar en cuenta del SSI en 2026 son:

30 de enero: el pago de febrero se realizará el 30 de enero porque el 1 de febrero es domingo.

27 de febrero: el pago de marzo se realizará el 27 de febrero porque el 1° de marzo es domingo.

Marzo: no hay.

Abril: 1° de abril.

1 de mayo: 1° de mayo.

Junio: 1° de junio

Julio: 1° de julio. El pago de agosto caerá el 31 de julio porque el 1° de agosto es sábado.

Agosto: no hay.

Septiembre: 1° de septiembre.

Octubre: 1° de octubre. El pago de noviembre se realizará el 30 de octubre.

Noviembre: no hay.

Diciembre: 1° de diciembre. El pago de enero de 2027 se realizará el 31 de diciembre por feriado.

El Seguro Social ha tenido diferentes modificaciones el último año AP

Quiénes pueden recibir beneficios del Seguro Social

La SSA tiene disponibles cheques para los jubilados, personas con discapacidad, viudos o quienes tienen dificultades económicas. Sin embargo, no todos los beneficios aplican de forma general. Los interesados deben responder un cuestionario de elegibilidad que está disponible en la página oficial de la agencia.