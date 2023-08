Capturaron a una osa que irrumpía en casas de Lake Tahoe y hacía destrozos y descubrieron algo sorprendente

escuchar

Una imponente osa negra que fue señalada como responsable de al menos 21 robos en casas de la paradisiaca localidad de South Lake Tahoe, en Estados Unidos, fue capturada por biólogos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés). Los especialistas harán los controles veterinarios necesarios para el traslado del enorme animal a un santuario de vida silvestre.

Ante la ola de saqueos en sus residencias que subió desde inicios de 2022, los habitantes de la zona de South Lake Tahoe se referían a este asaltante de cuatro patas como “Hank The Tank” y pensaban que era un único oso macho. Ahora, los especialistas aclararon que en realidad eran tres animales diferentes. El ejemplar capturado es una hembra de oso negro, conocida por su nombre clave de “64F”.

A la osa capturada la señalan como responsable de una veintena de asaltos en viviendas de South Lake Tahoe South Lake Tahoe Police Department / Facebook

“Supongo que técnicamente todos son ‘Hank The Tank’”, explicó Jordan Traverso, la portavoz del CDFW, a través de un comunicado, donde también detalló que la osa “64F” podría tener cierta exclusividad en Tahoe Keys, una comunidad privada a unos 300 kilómetros de San Francisco, dado que mediante análisis de ADN confirmaron que este animal estuvo presente al menos en 21 allanamientos, entre febrero de 2022 y mayo de 2023, donde causó graves daños a la propiedad.

En su reporte, los expertos aseguraron que la versión hembra de “Hank” era excepcionalmente grande y destructiva en sus invasiones a los asentamientos humanos. Por más de un año, destrozó puertas para ingresar a las viviendas en busca de comida, saqueó los contenedores de basura y arañó algunos autos. “Saben cómo lucen las heladeras y qué hay dentro de ellas”, señaló Traverso.

Esta no sería la primera vez que los expertos en vida salvaje intentan controlar a la enorme intrusa de South Lake Tahoe. En marzo de 2023, el personal especializado logró colocarle un collar de seguimiento por satélite, pero la osa logró desprenderse del dispositivo de rastreo unas semanas después, por lo que ahora evalúan trasladarla a un lugar donde puedan mantenerla supervisada en cautiverio.

A principios de 2022, The New York Times informó que un oso “perdió el miedo a la gente” y que evadió más de 100 trampas en la zona. Ante esto, comenzaron a circular versiones de que lo atraparían para aplicarle la eutanasia, lo que generó múltiples “llamadas agresivas” de los habitantes a la policía de South Lake Tahoe para pedir que no hicieran daño al animal.

Durante sus últimas invasiones, a la osa se le vio acompañada de tres cachorros Ben Owen / Unsplash

Tres cachorros acompañaban a la osa

La CDFW también detalló que durante su encuentro la osa estaba acompañada de sus cachorros, quienes aprendieron algunas técnicas para conseguir provisiones. “Los tres oseznos, que la han acompañado en los últimos allanamientos de morada, serán reubicados en Sonoma County Wildlife Rescue, un centro de rehabilitación de fauna salvaje de Petaluma, con la esperanza de que puedan abandonar los comportamientos negativos que han aprendido de la osa y puedan ser devueltos a su hábitat natural”, informó la dependencia.

Mientras tanto, el destino de la madre podría ser a varios kilómetros de ahí en The Wild Animal Sanctuary, cerca de Springfield, Colorado. “La política actualizada del CDFW sobre los osos negros permite la colocación y reubicación de osos conflictivos en circunstancias limitadas cuando se han agotado otras opciones de gestión y como alternativa a las acciones letales”, explicó el departamento.

