Mapa de frío y nieve: qué zonas de la costa este de EE.UU. se congelarán con la bomba ciclónica en un sábado crítico

Una potente tormenta invernal avanza sobre la costa este de Estados Unidos y amenaza con transformar el final de la semana y del mes en un episodio meteorológico de alto impacto. El fenómeno, que comenzará a organizarse el viernes por la noche y se intensificará durante el sábado y el domingo, combinará nieve abundante, vientos extremos y riesgo costero.

Tormenta invernal en EE.UU.: cómo comenzará el evento el viernes por la noche

Durante la noche del viernes, la tormenta comenzará a mostrar sus primeras señales, aunque todavía lejos de su fase más severa. Según el análisis del Fox Forecast Center, las nevadas iniciales se desarrollarán más hacia el interior del país norteamericano, lo que afectará áreas del valle del Tennessee y la cadena de los Apalaches, como antesala de un evento de mayor magnitud.

Probabilidad de nevadas para la madrugada del sábado 31 de enero NWS

La nieve ligera puede alcanzar ciudades como Nashville y Gatlinburg , con una expansión gradual hacia sectores de Virginia .

, con una expansión gradual hacia . Los impactos durante esta etapa serán limitados y esporádicos, sin acumulaciones significativas.

Los especialistas describieron este período como un “preludio” del sistema principal, que todavía no habrá desplegado todo su potencial.

Sábado crítico: la tormenta invernal se intensifica y expande la nieve

El panorama cambiará de manera drástica a partir de la madrugada y la mañana del sábado. Un centro de baja presión comenzará a formarse frente a la costa y se intensificará rápidamente, lo que permitirá que la nieve se extienda con rapidez sobre zonas elevadas y áreas densamente pobladas del sudeste.

Fox Weather anticipó que el sábado será el día clave en términos de acumulación de nieve en Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur e incluso sectores del norte de Georgia. A medida que el sistema se fortalezca, absorberá aire más frío y mayor humedad, condiciones ideales para nevadas persistentes y de alta intensidad.

Mapa de nieve proyectado para el sábado NWS

Ciudades del interior como Richmond, Raleigh, Charlotte y Columbia podrían experimentar un aumento notable en la intensidad de la precipitación.

podrían experimentar un aumento notable en la intensidad de la precipitación. Las tasas de nevada podrían ser elevadas, con muy pocas pausas a lo largo de la jornada.

Se proyectan acumulaciones generales de entre ocho y 12 pulgadas (20 a 30 centímetros), con un máximo probable concentrado en algún punto de Carolina del Norte.

Amplias zonas del sur de Virginia, gran parte de Carolina del Norte y sectores centrales de Carolina del Sur podrían recibir entre cinco y ocho pulgadas (13 a 20 centímetros).

Algunos modelos incluso sugieren que este evento podría ubicarse entre los más intensos registrados en décadas para ciudades como Raleigh, una afirmación que refuerza el carácter excepcional del sistema.

Tormenta invernal alcanza la costa: nieve en Carolina del Norte y del Sur

Aunque las mayores acumulaciones se esperan tierra adentro, la nieve no se limitará a esas áreas. Localidades costeras como Wilmington, Myrtle Beach, Charleston y las Outer Banks también podrían ver paisajes invernales poco habituales.

En las zonas más cercanas al océano, los totales tenderán a disminuir, pero aun así podrían registrarse entre tres y cinco pulgadas (ocho a 13 centímetros) hacia la mañana del domingo.

Si las nevadas coinciden con los vientos más intensos, no se descartan condiciones de ventisca, especialmente en la costa de Carolina del Norte.

Las zonas que quedarían afectadas por la nieve durante el domingo 1° de febrero NWS

Domingo bajo alerta: incertidumbre en el noreste de EE.UU. por la tormenta

Hacia el domingo, la atención se trasladará al noreste del país norteamericano. Si bien los principales modelos coinciden en que la tormenta estará cerca, existe una importante discrepancia sobre su trayectoria exacta, un detalle que será determinante para definir el impacto final.

A lo largo del corredor de la Interestatal 95, desde Washington D.C. hasta Nueva York, las ciudades quedarían en el límite occidental del sistema.

Diferencias de algunas millas en la trayectoria podrían significar pasar de impactos menores a efectos más notorios.

En este momento, no se prevé una gran tormenta de nieve para ese corredor, aunque sí rachas de viento y períodos de nieve ligera.

Más al norte, en Massachusetts y Rhode Island, un desplazamiento más cercano a la costa podría traducirse en un escenario más severo, con ráfagas superiores a 60 millas por hora (97 km/h) y riesgo de inundaciones y erosión si coinciden con la pleamar.