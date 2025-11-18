Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Carolina del Norte

Hay una serie de documentos válidos que los migrantes en Carolina del Norte pueden presentar para suspender una orden de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Es de vital importancia que los papeles sean originales y signifiquen una prueba válida que sustente el pedido.

Qué necesita un migrante de Carolina del Norte para suspender la deportación de EE.UU.

En una guía de autoayuda para los migrantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de California (ACLU, por sus siglas en inglés) explica que, en primera instancia, una persona debe presentar el Formulario I-246 para iniciar una petición con motivo de suspensión de una remoción del ICE.

Los migrantes en Carolina del Norte deben presentar el Formulario I-246 para solicitar la suspensión de una orden de deportación

El trámite debe comenzarse en la oficina local de la agencia en el estado, y deberá estar complementado con una tarifa de presentación y documentos válidos que respalden el motivo de la suspensión de la deportación.

También será necesario presentar una prueba de identidad acompañada de los siguientes papeles:

Pasaporte : que sea válido, o la prueba de que está en trámite. En este último caso, se debe incluir la copia del certificado que indique su estado.

: que sea válido, o la prueba de que está en trámite. En este último caso, se debe incluir la copia del certificado que indique su estado. Documentos de identidad : copias de su certificado de nacimiento u otros que verifiquen sus datos.

: copias de su certificado de nacimiento u otros que verifiquen sus datos. Fotos de pasaporte: que sean recientes y tengan el tamaño adecuado para este documento.

Documentos válidos para evitar la deportación en Carolina del Norte

Más allá del Formulario I-246 y la prueba de identidad, de acuerdo con Legal Match, los migrantes que quieran suspender una orden de deportación también deberán entregar una serie de documentos válidos que justifiquen la suspensión de la orden de remoción.

Una prueba de que el trámite migratorio está en curso.

está en curso. Papeles que demuestren las dificultades que la persona o un familiar sufriría si el peticionario fuera deportado. Pueden ser cartas de médicos, profesores o trabajadores sociales e historiales de enfermedades.

si el peticionario fuera deportado. Pueden ser cartas de médicos, profesores o trabajadores sociales e historiales de enfermedades. Si se solicita la entrada por motivos humanitarios , los informes médicos u otros documentos que proporcionen detalles sobre el estado de salud.

, los informes médicos u otros documentos que proporcionen detalles sobre el estado de salud. Documentos que demuestren que el solicitante no representa un peligro para la comunidad ni existe riesgo de fuga.

Si el solicitante tiene los documentos para demostrar los argumentos que sustenten su pedido, pueden solicitar la suspensión de la deportación en Carolina del Norte

Cuánto dura una suspensión de deportación ante el ICE

Expertos de LegalMatch dicen que la suspensión de la deportación ante el ICE podría llegar a durar entre seis meses y un año. De todas formas, aseguran que el período dependerá de cada caso en particular.

Al mismo tiempo, abogados del Immigration Lawyers USA advierten que es de vital importancia no tener ninguna falla al momento de presentar la solicitud para la suspensión de la deportación, ya que eso puede tener graves consecuencias.

Los letrados explican que “el más mínimo error en la presentación o el incumplimiento de un plazo puede significar la deportación y potencialmente hasta diez años de separación de su familia”, por lo que consideran que “es esencial hacer las cosas bien con un profesional desde el principio”.

La suspensión de deportación es una medida discrecional que detiene temporalmente la remoción sin otorgar residencia ni modificar el estatus migratorio

Los derechos de los migrantes al impugnar una orden de deportación del ICE en Carolina del Norte

Bajo las consideraciones de la sede del ACLU en Carolina del Norte, los extranjeros tienen una serie de derechos al momento de solicitar la suspensión de la deportación.

Uno de ellos -y el más importante- es que todos pueden solicitar una audiencia, a menos que hayan firmado un documento llamado “Orden Estipulada de Remoción” o la salida voluntaria.

“Tienes derecho a un abogado, pero el gobierno no tiene la obligación de proporcionarte uno. Pide una lista de alternativas gratuitas o de bajo costo. Si no tienes abogado, solicita a la corte que te conceda tiempo para encontrar uno”, detalla la organización.

Al tiempo, la persona tendrá derechos adicionales si tiene el temor de ser perseguida o torturada en su país de origen. En esos casos también es recomendable solicitar que le dejen hablar con un abogado.