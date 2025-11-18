Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Carolina del Norte
Los migrantes deben comenzar el trámite en una oficina local, y deberá estar complementado con una tarifa de presentación y pruebas que respalden el motivo de la suspensión
- 4 minutos de lectura'
Hay una serie de documentos válidos que los migrantes en Carolina del Norte pueden presentar para suspender una orden de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Es de vital importancia que los papeles sean originales y signifiquen una prueba válida que sustente el pedido.
Qué necesita un migrante de Carolina del Norte para suspender la deportación de EE.UU.
En una guía de autoayuda para los migrantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de California (ACLU, por sus siglas en inglés) explica que, en primera instancia, una persona debe presentar el Formulario I-246 para iniciar una petición con motivo de suspensión de una remoción del ICE.
El trámite debe comenzarse en la oficina local de la agencia en el estado, y deberá estar complementado con una tarifa de presentación y documentos válidos que respalden el motivo de la suspensión de la deportación.
También será necesario presentar una prueba de identidad acompañada de los siguientes papeles:
- Pasaporte: que sea válido, o la prueba de que está en trámite. En este último caso, se debe incluir la copia del certificado que indique su estado.
- Documentos de identidad: copias de su certificado de nacimiento u otros que verifiquen sus datos.
- Fotos de pasaporte: que sean recientes y tengan el tamaño adecuado para este documento.
Documentos válidos para evitar la deportación en Carolina del Norte
Más allá del Formulario I-246 y la prueba de identidad, de acuerdo con Legal Match, los migrantes que quieran suspender una orden de deportación también deberán entregar una serie de documentos válidos que justifiquen la suspensión de la orden de remoción.
- Una prueba de que el trámite migratorio está en curso.
- Papeles que demuestren las dificultades que la persona o un familiar sufriría si el peticionario fuera deportado. Pueden ser cartas de médicos, profesores o trabajadores sociales e historiales de enfermedades.
- Si se solicita la entrada por motivos humanitarios, los informes médicos u otros documentos que proporcionen detalles sobre el estado de salud.
- Documentos que demuestren que el solicitante no representa un peligro para la comunidad ni existe riesgo de fuga.
Cuánto dura una suspensión de deportación ante el ICE
Expertos de LegalMatch dicen que la suspensión de la deportación ante el ICE podría llegar a durar entre seis meses y un año. De todas formas, aseguran que el período dependerá de cada caso en particular.
Al mismo tiempo, abogados del Immigration Lawyers USA advierten que es de vital importancia no tener ninguna falla al momento de presentar la solicitud para la suspensión de la deportación, ya que eso puede tener graves consecuencias.
Los letrados explican que “el más mínimo error en la presentación o el incumplimiento de un plazo puede significar la deportación y potencialmente hasta diez años de separación de su familia”, por lo que consideran que “es esencial hacer las cosas bien con un profesional desde el principio”.
Los derechos de los migrantes al impugnar una orden de deportación del ICE en Carolina del Norte
Bajo las consideraciones de la sede del ACLU en Carolina del Norte, los extranjeros tienen una serie de derechos al momento de solicitar la suspensión de la deportación.
Uno de ellos -y el más importante- es que todos pueden solicitar una audiencia, a menos que hayan firmado un documento llamado “Orden Estipulada de Remoción” o la salida voluntaria.
“Tienes derecho a un abogado, pero el gobierno no tiene la obligación de proporcionarte uno. Pide una lista de alternativas gratuitas o de bajo costo. Si no tienes abogado, solicita a la corte que te conceda tiempo para encontrar uno”, detalla la organización.
Al tiempo, la persona tendrá derechos adicionales si tiene el temor de ser perseguida o torturada en su país de origen. En esos casos también es recomendable solicitar que le dejen hablar con un abogado.
Otras noticias de ICE
El precio de desafiar al ICE. La concejala migrante que podría ser arrestada por “agresión” y perdió en las elecciones
Tiene ciudadanía. Es colombiano, cumplió su sueño americano y ahora teme ser detenido por el ICE
Detenido en Miami. Nació en un campamento de refugiados y ahora enfrenta una posible deportación del ICE tras 70 años en EE.UU.
- 1
Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino
- 2
Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa
- 3
Murieron a los 89 años las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60
- 4
Fue destituida la jueza Julieta Makintach