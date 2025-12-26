Seguro Social en Carolina del Norte: calendario y de cuánto será el pago en enero 2026

Los beneficiarios del Seguro Social por Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés) y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) ya pueden consultar el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026 en Carolina del Norte. A partir del primer día del año, los depósitos reflejarán un aumento derivado del ajuste por costo de vida.

Cuándo pagan el Seguro Social en Carolina del Norte en enero de 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer las fechas de pago de sus distintos programas para Carolina del Norte durante el primer mes de 2026.

Los pagos de enero de 2026 también se depositarán según la fecha de nacimiento de los beneficiarios (Social Security Administration)

En el caso del RSDI, los depósitos se realizan a partir del segundo miércoles del mes y se asignan con base en la fecha de nacimiento del beneficiario:

Los nacidos del día 1 al 10: pago disponible el miércoles 14 de enero de 2026.

Los nacidos del día 11 al 20: pago disponible el miércoles 21 de enero de 2026.

Los nacidos del día 21 al 31: pago disponible el miércoles 28 de enero de 2026.

Por su parte, los beneficiarios del SSI reciben el pago el primer día del mes, salvo que la fecha coincida con un fin de semana o un feriado federal. En esos casos, el depósito se adelanta al último día hábil previo, que para enero será el 30 de diciembre.

Asimismo, quienes reciben beneficios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 obtendrán su pago el 2 de enero de 2026.

Cuáles son los nuevos requisitos para el Seguro Social en 2026

Durante 2026, la SSA aplicará ajustes a los límites de ingresos que determinan la elegibilidad para sus programas, tanto para jubilados como para trabajadores activos. Los nuevos parámetros son los siguientes:

A partir de enero de 2026 también cambiarán los lineamientos y requisitos para solicitantes del Seguro Social (Facebook/Social Security Administration)

El máximo de ganancias sujetas al impuesto del Seguro Social aumentará a 184.500 dólares .

. Los trabajadores que aún no alcanzan la plena edad de jubilación tendrán un límite de ingresos de 24.480 dólares .

. Quienes cumplan la edad plena de jubilación durante 2026 podrán ganar hasta 65.160 dólares sin penalización.

sin penalización. Para quienes ya alcanzaron la plena edad de jubilación, no habrá límite de ingresos.

Las solicitudes y trámites para acceder a los programas de la SSA continuarán realizándose a través del sitio web oficial de la dependencia.

A cuánto aumenta el pago del Seguro Social en 2026 para Carolina del Norte

Los beneficios del RSDI y del SSI aumentarán a partir de enero de 2026 gracias al ajuste por costo de vida (COLA), que será de 2,8%, según anunció la SSA en octubre de 2025. Este incremento beneficiará a más de 75 millones de personas en todo el país.

La SSA confirmó los montos aproximados que recibirán los beneficiarios del Seguro Social a partir de enero de 2025 (Facebook/Social Security Administration)

La dependencia anunció, desde octubre de 2025, que los pagos de sus programas tendrán un alza de 2,8%; mientras que los depósitos por jubilación aumentarán hasta 56 dólares al mes a partir del primer mes de 2026.

De acuerdo con las estimaciones de la SSA, los ajustes de los pagos de los programas quedarían de la siguiente manera:

Todos los trabajadores jubilados: 2071 dólares

Pareja de ancianos, ambos recibiendo prestaciones: 3208 dólares

Madre viuda y dos hijos: 3898 dólares

Viuda(o) anciana sola: 1919 dólares

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: 2937 dólares

Todos los trabajadores discapacitados: 1630 dólares

La dependencia indicó que los dólares también tendrán los siguientes aumentos: