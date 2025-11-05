¿Estados Unidos podría cerrar su espacio aéreo si continúa el cierre de gobierno este 2025?
El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió las consecuencias en el sector por la ausencia de trabajadores
- 3 minutos de lectura'
El cierre del gobierno de Estados Unidos consagró un récord en la historia de ese país, con 36 días, el más largo que superó al de diciembre de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. En este escenario, ¿podría estar en riesgo el espacio aéreo?
Cómo impacta el cierre del gobierno de EE.UU. a las operaciones de vuelo
La paralización de los fondos federales desde el primer minuto del 1º de octubre, debido al cierre del gobierno de EE.UU., derivó en el despido y la suspensión de contratos de miles de empleados federales. Entre ellos, se encontraron controladores de tráfico aéreo y personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).
El secretario de Transporte, Sean Duffy, protagonizó una conferencia de prensa el martes 4 de noviembre, en la que advirtió retrasos masivos en los vuelos y cancelaciones.
En ese sentido, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) podría cerrar ciertas secciones del espacio aéreo estadounidense si no se determina una solución inmediata a la ausencia de trabajadores del sector.
“Si nos llevan a una semana a partir de hoy, demócratas, verán un caos enorme”, precisó el funcionario en su discurso. Y siguió: “Verán retrasos masivos en los vuelos, numerosas cancelaciones, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo porque, simplemente, no podemos gestionarlo porque no tenemos controladores de tráfico aéreo".
Cuál es la situación de los trabajadores de vuelo en Estados Unidos
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) reportó que 13.000 controladores de tráfico aéreo trabajaron sin percepción de salario desde el 1º de octubre. “Actualmente, la mitad de nuestras 30 instalaciones principales sufren escasez de personal y casi el 80% (de esos empleados) están ausentes en las instalaciones del área de Nueva York", precisaron en el comunicado el 31 de octubre pasado.
Así, el organismo detalló que estos trabajadores sufren “estrés y fatiga” en medio del cierre del gobierno de EE.UU., lo que también derivó en retrasos y cancelaciones de vuelos en muchas partes de ese país.
En ese sentido, la FAA señaló que la seguridad es su máxima prioridad a la hora de volar, por lo que si la escasez de personal en este rubro continúa, se verían obligados a reducir el tráfico aéreo.
La reacción de Duffy ante la situación del personal aéreo en medio del cierre del gobierno
En la conferencia de prensa del martes, el secretario de Transporte indicó que la posibilidad de que se cierre el espacio aéreo estaría vinculado con la seguridad del personal y de los pasajeros. “Retrasamos vuelos, cancelamos o comunicamos a las aerolíneas que cancelen vuelos si no tenemos suficientes controladores aéreos para gestionar nuestros cielos de manera efectiva”, aseveró.
Con respecto a la situación de los empleados, señaló que algunos controladores aéreos podrían desempeñarse en dos posiciones a la vez, pero que implicaría un mayor riesgo. “No puedo simplemente encontrar dinero y pagar a los controladores de tráfico. Así no funciona nuestra Constitución ni nuestro gobierno”, concluyó.
