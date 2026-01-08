Clima de hoy en EE.UU.: cómo avanza el frente frío y el mapa de alertas este jueves 8 de enero de 2026

Para este jueves 8 de enero de 2026, el pronóstico de Estados Unidos muestra un escenario meteorológico marcado por contrastes extremos. Un frente frío avanza desde el oeste hacia el centro y norte de ese país y provoca nevadas, lluvias intensas y alertas por tormentas severas, mientras amplias zonas del este y sureste registran temperaturas inusualmente altas antes de la normalización del patrón climático.

Cómo avanza el frente frío en EE.UU.: regiones impactadas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el frente frío se originó en el noroeste del Pacífico y comenzó su desplazamiento hacia el interior de EE.UU., por lo que atravesó la Gran Cuenca y la región central de las Montañas Rocosas. En su recorrido, el sistema provocó un descenso progresivo de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad atmosférica.

El frente frío avanza por gran parte del país norteamericano y provoca alertas por tormentas eléctricas, nevadas intensas y descenso de la temperatura NWS

Durante este jueves 8 de enero, su avance hacia el sureste lo llevó a alcanzar las Llanuras Centrales y parte del suroeste. Para el viernes, se prevé que el sistema se refuerce y se proyecte hacia el noreste, con impacto al Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Este movimiento está acompañado por una masa de aire frío procedente de Canadá, lo que intensifica las condiciones invernales en las regiones del norte y favorece la formación de nevadas significativas conforme el sistema gana extensión hacia el este.

Dónde nevará en Estados Unidos

Una de las zonas más afectadas por el sistema frontal es la región de las Rocosas y el área conocida como las Cuatro Esquinas. En el sureste de Colorado y Nuevo México, se esperan nevadas de moderadas a intensas desde la noche del jueves hasta el viernes.

El NWS emitió avisos de clima invernal y advertencias de tormenta invernal debido a la combinación de nieve persistente y ráfagas de viento. Estas condiciones generan escenarios adversos para el tránsito, con riesgo elevado de cierres viales y demoras en rutas principales.

A medida que el sistema frontal se refuerza y avanza hacia el noreste, el foco de atención se desplaza hacia el Medio Oeste superior y la región de los Grandes Lagos. Entre la noche del viernes y el sábado, se espera un aumento considerable en la probabilidad de nevadas de impacto.

La llegada de una nueva ola de aire frío desde Canadá favorecerá la intensificación de las precipitaciones invernales, con acumulaciones significativas en algunos estados del norte. Estas condiciones podrían afectar el transporte terrestre y aéreo durante el fin de semana.

Nebraska, Kansas, Iowa, Minnesota y Wisconsin figuran entre los estados que mantienen alertas activas en el mapa del NWS por precipitaciones mixtas, lo que implica lluvia y nieve. Por su parte, el oeste de EE.UU. también mantiene las mismas condiciones y experimenta un cambio marcado hacia temperaturas más bajas.

Se anticipan nevadas intensas y condiciones de viaje peligrosas debido al avance de un frente frío Canva

Alertas por lluvias intensas, tormentas y riesgo de inundaciones

Mientras el frente frío avanza hacia el este, su interacción con la humedad proveniente del Golfo de México genera un entorno propicio para lluvias intensas y tormentas eléctricas en amplias zonas del centro y sur de EE.UU.

Estados como Oklahoma, así como sectores del valle inferior y medio de Misisipi, enfrentan la posibilidad de tormentas severas durante este jueves. El riesgo se extiende hacia el valle de Tennessee y el sur profundo a lo largo del viernes.

El Centro de Predicción Meteorológica del NWS señaló un riesgo elevado de lluvias excesivas en estas regiones, con potencial de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas o con sistemas de drenaje limitados.

El frente frío en EE.UU. provoca un descenso de la temperatura en gran parte de ese país, lo que se intensificará durante el fin de semana NWS

Calor inusual en el este antes del cambio de patrón

En contraste con el escenario invernal del oeste y el norte, gran parte del este y sureste de EE.UU. experimenta un periodo de temperaturas altas. Este fenómeno está asociado a una cresta atmosférica que permite el ingreso de aire cálido desde el sur.

Las Llanuras, el Medio Oeste, el valle de Ohio y partes del noreste registran temperaturas entre 20°F y 40°F (-6.6°C y 4°C) por encima de lo normal para esta época del año. En el sur y el sureste, los valores alcanzan rangos de 70°F a 80°F (21°C a 26,6°C).

Estas condiciones tienen el potencial de romper récords diarios de temperatura en varias localidades, aunque se espera que el paso del frente frío contribuya a una normalización gradual del clima hacia el fin de semana.