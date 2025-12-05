Clima de hoy en EE.UU.: frío extremo, nevadas, lluvias y otras alertas para el fin de semana del 5 al 7 de diciembre
El frente ártico continuará con sus efectos en buena parte de Estados Unidos y la inestabilidad se mantendrá por algunos días más
El clima de este viernes presenta un escenario marcado por contrastes extremos en Estados Unidos: nevadas importantes en amplias zonas, temperaturas muy por debajo de lo normal y lluvias persistentes en el Golfo que acompañarán a un frente frío. De acuerdo a los pronósticos, el fin de semana también estará cargado de inestabilidad meteorológica.
Nieve en el este y un sistema invernal que avanzará hacia el Medio oeste
La primera mitad de este viernes quedará dominada por la inestabilidad en los estados del Atlántico Medio, donde continuará un episodio de nevadas que se mantendrá activo hasta la mañana del viernes.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) explicó que este fenómeno se originará por el desplazamiento de un sistema de baja presión desde el sur de Georgia hacia Carolina del Sur, lo que arrastrará humedad hacia una masa de aire mucho más fría instalada sobre el noreste.
Esta interacción favorecerá la caída de nieve ligera a moderada en sectores que abarcan desde los Apalaches del sur hasta el centro de Virginia, con acumulaciones que llegarán a una a tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros). Las áreas ubicadas más al norte registrarán valores menores, mientras que en Carolina del Norte se registrará lluvia y no nieve, debido a la presencia de un aire más templado.
El episodio será lo suficientemente significativo como para mantener vigentes los avisos de tiempo invernal hasta el mediodía del viernes, en una franja que incluirá desde el este de Kentucky hasta la península de Delmarva. Hacia la tarde, el sistema se alejará del área y el evento concluirá de forma gradual, aunque el aire frío persistirá.
En paralelo a esta situación, otro fenómeno de mayor envergadura avanzará desde el Pacífico. Un sistema de baja presión entrará por el noroeste e interactuará con un frente ártico estacionado sobre las montañas Rocosas del norte, lo que creará condiciones propicias para nevadas mucho más intensas.
En las zonas de mayor elevación de Idaho y el oeste de Montana, así como en la cordillera Wasatch, el oeste de Wyoming y las Rocosas de Colorado, las previsiones apuntan a montos que llegarán a uno o dos pies (30 a 60 centímetros). La intensidad de la nieve disminuirá hacia la noche del sábado, una vez que el aporte de humedad comience a retirarse hacia el este.
El desplazamiento del sistema provocará que, hacia el sábado por la tarde y la madrugada del domingo, la nieve también se vuelva más probable en las Dakotas, Iowa y el sur de Minnesota, antes de que el frente avance hacia la región de los Grandes Lagos.
Frío extremo desde las Llanuras del Norte hasta el noreste
El descenso marcado de las temperaturas será otro de los grandes protagonistas de este viernes. Una profunda vaguada en altura y sucesivas irrupciones de aire ártico dejarán valores muy por debajo del promedio estacional en una extensa franja. Las áreas más afectadas serán las Dakotas y Minnesota, donde se prevén mínimas que caerán por debajo de 0°F (-17°C) durante la mañana del domingo, tras el avance del siguiente frente ártico.
Este patrón de frío intenso se extenderá también hacia el valle del Mississippi, los Apalaches y la Costa Este, donde las temperaturas máximas seguirán muy reducidas respecto de lo habitual para comienzos de diciembre. Las condiciones heladas se combinarán con la presencia de nieve reciente en algunos sectores, lo que elevará el riesgo de hielo en rutas y veredas.
Lluvias en el Golfo y tiempo seco en el oeste y el centro sur
Mientras una parte del territorio lidia con nevadas significativas y frío extremo, el sur afrontará un escenario diferente. Un frente casi estacionario en el Golfo de México mantendrá las lluvias activas desde el sureste de Louisiana hasta la península de Florida y el sur de Carolina del Sur.
Algunas localidades podrían terminar el día con acumulaciones cercanas a una pulgada (2,5 centímetros), en especial aquellas donde los núcleos más intensos logren persistir durante varias horas. El NWS anticipó que la humedad disponible será suficiente para sostener períodos de lluvia moderada, aunque sin alcanzar umbrales severos.
Los estados del sur, el centro sur y gran parte del oeste tendrán un viernes dominado por condiciones secas. Desde California hasta Texas y desde allí hacia el valle de Ohio, la estabilidad será la nota predominante, con cielos despejados o parcialmente nublados y sin precipitaciones relevantes en el horizonte inmediato.
Tormentas aisladas en el sureste de Estados Unidos
El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) aportó detalles sobre el comportamiento esperado de la actividad eléctrica en el sureste. El organismo anticipó que algunas tormentas aisladas podrían desarrollarse, aunque sin la probabilidad de llegar a niveles severos.
El patrón de circulación dominante mantendrá un flujo del oeste suroeste que se extenderá sobre los estados del Golfo, mientras que el avance lento del frente frío sobre Georgia, Alabama y el Panhandle de Florida limitará el desarrollo convectivo más robusto.
El SPC destacó que la humedad será mayor en el norte de Florida, pero aun así la inestabilidad prevista se mantendrá reducida y no provocará la formación de tormentas fuertes. La mayor parte de la actividad eléctrica se concentrará detrás del frente, donde la convección elevada podría generar chubascos con truenos dispersos.
