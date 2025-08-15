Clima de hoy en EE.UU.: fuertes lluvias, calor extremo y otras alertas para este viernes 15 de agosto

El panorama meteorológico para este viernes 15 de agosto y el fin de semana estará marcado por una combinación de fenómenos intensos que afectarán distintas regiones de Estados Unidos: desde la amenaza de tormentas severas en el norte, hasta el seguimiento cercano de sistemas tropicales y la llegada de una intensa ola de calor en el centro del país norteamericano.

Vigilancia por disturbio tropical en el Golfo de México

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) anticipó que un disturbio tropical en el suroeste del Golfo podría generar lluvias moderadas a intensas en sectores del sur de Texas y el noreste de México entre este viernes y el sábado. Las proyecciones indican que el sistema se moverá hacia el interior durante esta tarde o noche, con una probabilidad media (50%) de convertirse en depresión tropical antes de tocar tierra.

Un disturbio tropical en el suroeste del Golfo podría provocar fuertes lluvias en Texas NHC

El sistema no desarrolló aún una circulación bien definida, pero las imágenes satelitales revelaron un aumento en la actividad de lluvias y tormentas en las últimas horas.

La agencia estadounidense advirtió que, incluso si no se organiza como ciclón tropical, podría descargar precipitaciones lo suficientemente intensas como para provocar inundaciones localizadas .

lo suficientemente intensas como para . Un avión caza huracanes de la Fuerza Aérea tiene programada una misión de reconocimiento esta mañana para evaluar el desarrollo del sistema.

Tormentas severas en las Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste

Una zona frontal de desplazamiento lento se mantendrá sobre el norte de las Llanuras y el Alto Medio Oeste. Esta generará condiciones propicias para tormentas eléctricas fuertes durante todo el fin de semana. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) estableció un riesgo ligero para estos fenómenos en la región.

Desde esta tarde, una onda corta en niveles altos ingresará al Alto Medio Oeste, donde favorecerá el desarrollo de tormentas severas capaces de producir vientos destructivos, granizo de gran tamaño , lluvias torrenciales y, de manera aislada, tornados breves.

capaces de producir y, de manera aislada, tornados breves. Se espera que la inestabilidad atmosférica sea elevada en zonas de Minnesota, Iowa, Dakota del Sur y Nebraska .

. El viento en superficie y en niveles medios favorecerá la organización de las tormentas en estructuras supercelulares.

Durante la noche, las tormentas se mantendrán activas y, el sábado y domingo, nuevas rondas impactarán las mismas áreas, lo que incrementará el riesgo de inundaciones repentinas.

Minnesota, Iowa, Dakota del Sur y Nebraska se verán afectadas por fuertes tormentas SPC

Seguimiento de la tormenta tropical Erin

Mientras tanto, en el Atlántico, el NHC emitió avisos sobre la tormenta tropical Erin, ubicada esta mañana a varios cientos de kilómetros al este de las Islas de Sotavento Septentrionales. El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 69 mph (111 km/h) y ráfagas que alcanzan las 86 mph (138 km/h).

Los pronósticos indican que Erin continuará intensificándose, hasta alcanzar fuerza de huracán categoría 1 hoy por la tarde , con vientos de 92 mph (148 km/h).

, con vientos de 92 mph (148 km/h). Para el domingo por la mañana, se prevé que alcance categoría 3, con vientos de 132 mph (213 km/h) y ráfagas de hasta 161 mph (259 km/h).

Su trayectoria proyectada la llevará hacia el noroeste, mientras se acerca al noreste del Caribe, aunque sin impactos directos inmediatos sobre tierra en las próximas 48 horas.

El calor se extenderá del centro al sureste del país norteamericano NWS

Calor extremo en el centro y este de Estados Unidos

Las temperaturas se ubicarán por encima de lo habitual en gran parte del centro y este de Estados Unidos, mientras que la costa oeste se mantendrá más fresca de lo normal. La zona más afectada será el corredor que va desde las Llanuras Centrales hasta el Medio Oeste.

Entre el sábado y el domingo , se esperan máximas que oscilarán entre 95 °F (35 °C) y 105 °F (40,5 °C) en ciudades del centro , con índices de calor que podrían alcanzar entre 100 °F (37,8 °C) y 105 °F (40,5 °C).

, se esperan máximas que oscilarán , con índices de calor que podrían alcanzar entre 100 °F (37,8 °C) y 105 °F (40,5 °C). El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que este nivel de calor generará un riesgo de calor “Mayor” e incluso “Extremo” en algunos sectores, lo que puede ser peligroso para quienes no cuenten con espacios frescos o acceso a hidratación.

Se esperan lluvias en gran parte del territorio NWS

Otros fenómenos climáticos para el fin de semana en Estados Unidos

Además de los sistemas principales, otras regiones del país norteamericano experimentarán condiciones meteorológicas activas: