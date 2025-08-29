Clima de hoy en EE.UU.: fuertes tormentas este viernes 29 de agosto y el pronóstico para Labor Day 2025

El inicio del fin de semana largo por el Labor Day tendrá contrastes climáticos marcados en el territorio de Estados Unidos. Mientras una masa de aire frío avanzará sobre el noreste del país norteamericano y dejará temperaturas debajo de la media, el sur de Texas continuará con calor sofocante. Al mismo tiempo, en la franja que conecta las planicies con la costa del Golfo y hasta Florida, se pronostican lluvias intensas y las tormentas eléctricas.

Un frente frío recorrerá el noreste y el Atlántico medio

El viernes y el sábado estarán marcadas por el paso de un frente frío de gran magnitud que empujará aire más fresco hacia los Grandes Lagos, el valle de Ohio, el noreste y la zona del Atlántico medio, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Un frente frío de gran magnitud recorrerá el noreste y Atlántico medio, y provocará descensos térmicos significativos con máximas de 60-70°F (16-21°C) NWS

Este fenómeno provocará un descenso de las temperaturas, con máximas que se ubicarán en un rango de 60 °F (16 °C) a 70 °F (21 °C). Durante la noche, los valores descenderán de forma significativa: se prevé que varias ciudades registren entre 40 °F (4 °C) y 50 °F (10 °C), mientras que en las zonas más frías se alcanzarán marcas cercanas a 30 °F (-1 °C).

Además del cambio térmico, este sistema llevará consigo la posibilidad de lluvias dispersas y tormentas aisladas en sectores del noreste a lo largo del fin de semana largo. Sin embargo, tras el paso del frente, el ingreso de un área de alta presión garantizará un cierre de mes con condiciones mucho más agradables en la región de los Grandes Lagos y el valle de Ohio, donde los cielos despejados y el aire seco ofrecerán un respiro después de varios días de inestabilidad.

Ola de calor en Texas y el suroeste de EE.UU.

Mientras el norte de Estados Unidos experimentará un ambiente más propio del otoño, el sur de Texas, el desierto del suroeste y el noroeste del Pacífico quedarán bajo el dominio de temperaturas sofocantes. El pronóstico advierte que los termómetros se dispararán hasta superar los 90 °F (32 °C) en gran parte de estas zonas, e incluso algunas ciudades llegarán a los 100 °F (38 °C).

En los valles desérticos del sur de California, el sur de Nevada y el suroeste de Arizona, la situación será aún más extrema, con picos que alcanzarán los 110 °F (43 °C). Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de tomar recaudos frente a la ola de calor: hidratarse de manera constante, buscar sombra siempre que sea posible y recurrir al aire acondicionado para mitigar los efectos de la temperatura.

El fin de semana del Labor Day, que suele generar gran movimiento en rutas y espacios recreativos, se verá condicionado por este calor que impondrá riesgos adicionales para la salud.

El sur y sureste enfrentarán un panorama distinto con perturbaciones frontales de desplazamiento lento creando lluvias diarias y tormentas eléctricas en planicies, costa del Golfo, estados del sudeste y todo Florida NWS

Lluvias y tormentas intensas en el sur y el sudeste

El panorama será muy distinto en el sur y sureste. Los meteorólogos del NWS advirtieron que varias perturbaciones frontales de desplazamiento lento crearán el escenario ideal para lluvias diarias y tormentas eléctricas en las planicies, la costa del Golfo, los estados del sudeste y en todo el territorio de Florida.

Las precipitaciones, que se prevén abundantes, podrían ocasionar inundaciones repentinas en áreas bajas y carreteras, lo que complicará la movilidad durante el fin de semana largo. El NWS delineó varias áreas bajo “riesgo leve” de lluvias excesivas.

La advertencia alcanza a viajeros que circularán por carreteras principales, donde podrían encontrarse con vías anegadas. La recomendación oficial es clara: “Dé la vuelta, no se ahogue”.

Riesgo de tormentas severas en las Altas Llanuras y el valle del Sabine

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) comunicó que existe una amenaza marginal de tormentas severas sobre sectores de las Llanuras Altas centrales y meridionales, así como en áreas cercanas al valle del río Sabine, que separa a Texas de Louisiana.

El Centro de Predicción de Tormentas comunicó una amenaza marginal de tormentas severas en Llanuras Altas centrales/meridionales y valle del río Sabine SPC

En las Llanuras Altas se espera que, con el aumento de la temperatura durante la tarde y una mayor convergencia de humedad en superficie, se desarrollen tormentas con potencial de generar granizo y ráfagas fuertes de viento. Las corrientes en altura, de carácter moderado, reforzarán las condiciones para que las tormentas alcancen intensidad severa en puntos aislados.

En el valle del Sabine, la presencia de un frente estacionario y el incremento del calor superficial habilitarán la formación de celdas convectivas que podrían provocar ráfagas intensas durante la tarde y primeras horas de la noche.

Vigilancia en el Atlántico: una onda tropical bajo monitoreo

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) reportó que una onda tropical está a punto de emerger desde la costa oeste de África hacia el Atlántico oriental. El organismo anticipó que este sistema se desplazará hacia el oeste noroeste durante los próximos días.

Aunque la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas es prácticamente nula, el pronóstico a siete días eleva la posibilidad de desarrollo al 30%. Los meteorólogos señalaron que, de consolidarse, este fenómeno podría convertirse en el primer ciclón de septiembre en el Atlántico, justo al inicio del mes más activo de la temporada de huracanes.