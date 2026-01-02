Clima de hoy en EE.UU.: nieve, lluvias y las principales alertas de hoy, viernes 2 de enero de 2026 y el fin de semana

El patrón atmosférico previsto para este viernes y el fin de semana en Estados Unidos combinará el regreso de los ríos atmosféricos al Pacífico, episodios de nieve por efecto lago en el noreste y temperaturas muy por encima de lo normal en amplias zonas del centro y sur.

Regreso de un patrón húmedo en la costa oeste: fuertes lluvias

Tras una breve pausa, un sistema de baja presión de desplazamiento lento se aproximará a la costa oeste y canalizará humedad del Pacífico hacia California. Este mecanismo favorecerá un nuevo evento de río atmosférico que marcará escenario climático entre este viernes y el domingo.

Un sistema de baja presión de desplazamiento lento canalizará humedad del Pacífico hacia la Costa Oeste NWS

Durante este viernes, las precipitaciones aumentarán de manera progresiva, especialmente sobre las cadenas costeras del norte de California y el norte de la Sierra Nevada. Con el avance del sistema, las lluvias se extenderán y alcanzarán el sur del estado el sábado, con impactos más notorios en áreas montañosas y zonas de pendiente.

El riesgo de inundaciones repentinas será aislado este viernes , pero el sábado se establecerá un riesgo ligero de lluvias excesivas (nivel dos de cuatro) en áreas al norte de Los Ángeles y en sectores de la Sierra norte con ascensos orográficos.

, pero el sábado se establecerá un riesgo ligero de lluvias excesivas (nivel dos de cuatro) en áreas al norte de Los Ángeles y en sectores de la Sierra norte con ascensos orográficos. Las nevadas más intensas comenzarán el sábado en la Sierra Nevada y en las montañas más elevadas del norte de California, a medida que el aire más frío ingrese y reduzca el nivel de nieve.

y en las montañas más elevadas del norte de California, a medida que el aire más frío ingrese y reduzca el nivel de nieve. Se esperarán ráfagas de viento intensas y posibles episodios de inundación costera , asociados al fortalecimiento del sistema.

, asociados al fortalecimiento del sistema. Más al norte, el noroeste del Pacífico también recibirá lluvias moderadas, mientras que las elevaciones más altas de las Cascadas registrarán nieve hasta el sábado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este patrón confirmará un comienzo de año con alta frecuencia de tormentas en el oeste, una señal clara de persistencia de condiciones húmedas en la región.

Nevadas persistentes en la región de los Grandes Lagos

El noreste y el área de los Grandes Lagos continuarán bajo la influencia de aire muy frío y vientos del oeste que favorecerán la nieve por efecto lago. Este fenómeno seguirá activo principalmente a sotavento de los lagos Ontario y Erie.

En el noreste, la interacción del aire ártico con las aguas de los lagos Erie y Ontario mantendrá activas las bandas de nieve NWS

Las proyecciones indicaron acumulaciones adicionales de varios centímetros, con sectores que podrían superar un pie de nieve, especialmente al este del lago Ontario.

En algunas zonas, las nevadas superarán 12 pulgadas (30,5 centímetros) de acumulación localizada.

Las condiciones invernales mantendrán carreteras resbaladizas y visibilidad variable, incluso en distancias cortas.

El patrón se sostendrá durante gran parte del fin de semana, con mejoras graduales hacia el domingo.

Este escenario reforzará la advertencia habitual del NWS sobre la variabilidad extrema del tiempo durante eventos de efecto lago, donde se puede pasar de cielo despejado a nevadas intensas en pocos kilómetros.

Tormentas y lluvias en el sureste, sin tiempo severo

Un sistema de baja presión de rápido desplazamiento cruzará el sureste entre este viernes y el sábado, lo que generará lluvias y tormentas eléctricas dispersas. No obstante, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) aclaró que no se esperan tormentas severas en ninguna región.

En los estados del Golfo, la inestabilidad será débil y elevada. Incluso en el sudeste de Louisiana, la amenaza de fenómenos severos se mantendrá limitada.

En California, el SPC también señaló la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas asociadas al ingreso del sistema del Pacífico, con énfasis en ráfagas de viento como principal riesgo, aunque sin probabilidades oficiales de severidad.

Un sistema de baja presión cruzará los estados del Golfo y el sureste entre hoy y mañana SPC

Contrastes térmicos marcados en todo EE.UU.

El mapa de temperaturas muestra un contraste muy definido entre regiones. Mientras el norte permanecerá bajo aire frío, amplias zonas del interior y del sur experimentarán valores muy superiores a los promedios históricos.