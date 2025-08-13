Clima de hoy en EE.UU.: ola de calor en Florida, tormentas y avance de Erin en el Atlántico este miércoles 13 de agosto
El panorama meteorológico para la jornada muestra un escenario diverso en distintas regiones del territorio, con lluvias, tormentas, calor extremo y la vigilancia de un ciclón tropical que se desplaza en mar abierto
- 5 minutos de lectura'
Para este miércoles 13 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitieron reportes que anticipan desde tormentas severas en el norte y este del país norteamericano, hasta un aumento significativo del calor en Florida y el seguimiento de la tormenta tropical Erin en el Atlántico central.
Lluvias y tormentas en el este y sur de EE.UU.
Una serie de frentes fríos avanzará desde el Medio Oeste y los Grandes Lagos hacia la costa este, con una masa de aire cálida y húmeda que favorecerá el desarrollo de tormentas dispersas, principalmente desde la tarde hasta la noche de este miércoles, según informó el NWS.
- Se espera que la zona más propensa a lluvias intensas sea la de los Apalaches del sur, donde este miércoles se mantendrá un riesgo ligero (nivel dos de cuatro) de precipitaciones excesivas debido a la llegada de humedad tropical desde la costa central del Golfo.
- Las lluvias más fuertes estarán acompañadas por posibles tormentas eléctricas con actividad intensa y acumulados significativos de agua en cortos períodos.
Amenaza de tormentas severas en las Llanuras y el Medio Oeste
Un sistema de baja presión se consolidará sobre el suroeste de Canadá y las Rocosas del norte. Este empujará un frente cálido hacia las Llanuras del norte y generará condiciones favorables para tormentas severas desde la tarde y hasta la madrugada.
- Entre Dakota del Sur y el norte de Nebraska habrá un riesgo ligero (nivel dos de cinco) de tormentas severas, con preocupación por ráfagas de viento dañinas y granizo aislado, según detalla el último informe del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés).
- A medida que el frente avance y se combine con aire más frío proveniente de las praderas canadienses, la amenaza se desplazará hacia el valle superior del Mississippi el jueves y viernes temprano.
- Algunos modelos sugieren que podrían desarrollarse superceldas en zonas de Dakota del Sur durante la noche, con potencial de granizo de gran tamaño debido a la cizalladura moderada en capas medias.
Cambios de temperatura: alivio en el noroeste y calor en el centro
El paso del frente frío detrás del sistema llevará temperaturas por debajo de lo normal en las Llanuras del norte y especialmente en el noroeste de EE.UU., lo que marcará el fin de la ola de calor que afectó al oeste intermontañoso.
- En contraste, el calor se desplazará hacia las Llanuras centrales y el Medio Oeste, con máximas que alcanzarán entre 90 °F (32 °C) y más de 100 °F (38 °C) en sectores de las Altas Llanuras.
- En el noreste, donde las últimas jornadas fueron calurosas, se prevé un descenso gradual de las temperaturas que coincidirá con la llegada de tormentas y lluvias previas al frente frío.
Calor extremo en el norte de Florida
El NWS advirtió que, entre jueves y viernes, el riesgo por calor extremo aumentará en el norte de Florida debido a la intensificación del anticiclón de las Bermudas sobre la península.
- El índice de riesgo por calor (HeatRisk) alcanzará niveles extremos, lo que implica condiciones peligrosas para la salud si no se toman medidas de prevención.
- La combinación de temperaturas elevadas y humedad alta aumentará notablemente la sensación térmica.
Tormenta tropical Erin en el Atlántico central
El Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta tropical Erin se encuentra cerca de la latitud 16.5° norte y longitud 41.9° oeste, y avanza hacia el oeste a 17 nudos (31 km/h).
- Vientos máximos sostenidos: 40 nudos (74 km/h), con ráfagas de hasta 50 nudos (93 km/h).
- Se espera que Erin se intensifique en los próximos días: el pronóstico a más largo plazo indica que Erin podría alcanzar 100 nudos (185 km/h) con ráfagas de hasta 120 nudos (222 km/h) entre el domingo y el lunes mientras se acerca a las Antillas Menores.
Además de Erin, el Centro Nacional de Huracanes sigue de cerca dos sistemas con posibilidades bajas de desarrollo ciclónico.
- Suroeste del Golfo de México: una onda tropical se ubica cerca de la costa este de la península de Yucatán. Cruzará tierra este miércoles sin fortalecerse, pero una vez que emerja al suroeste del Golfo entre jueves y viernes podría tener algo de desarrollo mientras avanza hacia el noroeste. Probabilidad de formación en 48 horas: 10%. Probabilidad en siete días: 20%.
- Atlántico noroccidental: un área de baja presión no tropical, a unos cientos de kilómetros al sureste de Nueva Escocia produce lluvias y tormentas al suroeste de su centro. Sin embargo, al moverse sobre aguas más frías, las chances de que adquiera características tropicales o subtropicales son prácticamente nulas, con probabilidad de formación cercana al 0% en los próximos días.
Otras noticias de Clima
- 1
Avanza el ICE en EE.UU.: el IRS comienza a compartir información sobre contribuyentes inmigrantes
- 2
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 11 al 15 de agosto
- 3
“Liberty Cap Right”: la moneda de medio centavo que en realidad vale US$300 mil en EE.UU.
- 4
Trayectoria de la tormenta Erin: el potencial primer gran huracán que se acerca a Florida en 2025