Clima de hoy en EE.UU.: ola de calor en Florida, tormentas y avance de Erin en el Atlántico este miércoles 13 de agosto

Para este miércoles 13 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitieron reportes que anticipan desde tormentas severas en el norte y este del país norteamericano, hasta un aumento significativo del calor en Florida y el seguimiento de la tormenta tropical Erin en el Atlántico central.

Lluvias y tormentas en el este y sur de EE.UU.

Una serie de frentes fríos avanzará desde el Medio Oeste y los Grandes Lagos hacia la costa este, con una masa de aire cálida y húmeda que favorecerá el desarrollo de tormentas dispersas, principalmente desde la tarde hasta la noche de este miércoles, según informó el NWS.

Un frente frío avanzará desde el Medio Oeste hacia la costa este, lo que generará tormentas dispersas con riesgo de lluvias intensas en los Apalaches del sur, donde se esperan acumulados significativos en corto tiempo debido a la humedad tropical del Golfo NWS

Se espera que la zona más propensa a lluvias intensas sea la de los Apalaches del sur , donde este miércoles se mantendrá un riesgo ligero (nivel dos de cuatro) de precipitaciones excesivas debido a la llegada de humedad tropical desde la costa central del Golfo.

Amenaza de tormentas severas en las Llanuras y el Medio Oeste

Un sistema de baja presión se consolidará sobre el suroeste de Canadá y las Rocosas del norte. Este empujará un frente cálido hacia las Llanuras del norte y generará condiciones favorables para tormentas severas desde la tarde y hasta la madrugada.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) alerta por riesgo de tormentas severas en Dakota del Sur y Nebraska, con posibilidad de ráfagas dañinas y granizo aislado SPC

Entre Dakota del Sur y el norte de Nebraska habrá un riesgo ligero (nivel dos de cinco) de tormentas severas, con preocupación por ráfagas de viento dañinas y granizo aislado , según detalla el último informe del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés).

Algunos modelos sugieren que podrían desarrollarse superceldas en zonas de Dakota del Sur durante la noche, con potencial de granizo de gran tamaño debido a la cizalladura moderada en capas medias.

Cambios de temperatura: alivio en el noroeste y calor en el centro

El paso del frente frío detrás del sistema llevará temperaturas por debajo de lo normal en las Llanuras del norte y especialmente en el noroeste de EE.UU., lo que marcará el fin de la ola de calor que afectó al oeste intermontañoso.

En contraste, el calor se desplazará hacia las Llanuras centrales y el Medio Oeste , con máximas que alcanzarán entre 90 °F (32 °C) y más de 100 °F (38 °C) en sectores de las Altas Llanuras.

Mientras el noroeste de EE.UU. experimentará un alivio en las temperaturas tras una ola de calor, las Llanuras centrales y el Medio Oeste sufrirán máximas entre 32°C y 38°C NWS

Calor extremo en el norte de Florida

El NWS advirtió que, entre jueves y viernes, el riesgo por calor extremo aumentará en el norte de Florida debido a la intensificación del anticiclón de las Bermudas sobre la península.

El índice de riesgo por calor (HeatRisk) alcanzará niveles extremos, lo que implica condiciones peligrosas para la salud si no se toman medidas de prevención.

de prevención. La combinación de temperaturas elevadas y humedad alta aumentará notablemente la sensación térmica.

Tormenta tropical Erin en el Atlántico central

El Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta tropical Erin se encuentra cerca de la latitud 16.5° norte y longitud 41.9° oeste, y avanza hacia el oeste a 17 nudos (31 km/h).

Vientos máximos sostenidos : 40 nudos (74 km/h) , con ráfagas de hasta 50 nudos (93 km/h) .

La tormenta tropical Erin, ubicada a 16.5°N y 41.9°O, avanza hacia el oeste a 31 km/h con vientos de 74 km/h, y podría intensificarse hasta 185 km/h para el domingo NHC

Además de Erin, el Centro Nacional de Huracanes sigue de cerca dos sistemas con posibilidades bajas de desarrollo ciclónico.