Clima del fin de semana: hasta cuándo llueve en Florida y en qué zonas de EE.UU. vuelve el frío invernal

El panorama meteorológico en Estados Unidos mostrará en las próximas horas un giro marcado: del calor récord a un enfriamiento que recordará al invierno en varias regiones. Mientras un frente frío avanza desde el centro hacia el este, se esperan cambios abruptos de temperatura, vientos intensos y algunas tormentas aisladas. Sin embargo, no todo será inestabilidad: amplias zonas permanecerán secas durante el fin de semana, lo que generará un contraste notable entre regiones.

Un viernes de transición con fuerte contraste térmico en Estados Unidos

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este viernes estará dominado por el avance de un frente frío que se desplazará hacia el sur, a través de las Llanuras y el valle de Ohio.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que ciudades desde los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra vean máximas de apenas 30°F a 40°F (-1°C a 4°C) NWS

Detrás de este sistema, los vientos del norte impulsarán un descenso térmico significativo en buena parte del Medio Oeste y el Noreste. Las temperaturas máximas se ubicarán mayormente entre 40°F y 50°F (4°C y 10°C), con sectores cercanos a los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra donde los registros podrían caer hasta los 30°F (−1°C a 4°C).

En contraste, el sur profundo y las Carolinas experimentarán todavía condiciones cálidas durante la jornada, con máximas que alcanzarán entre 80°F y 88°F (27°C y 31°C). Este contraste térmico responde al desplazamiento lento del frente, que permitirá que el aire cálido persista en el sudeste antes de ser reemplazado por una masa de aire más fría hacia el sábado.

Fin de semana más frío en el este y templado hacia el sur

El mismo informe del NWS anticipa que, para el sábado, el frente frío habrá avanzado lo suficiente como para abarcar el sudeste, lo que generará un descenso generalizado de temperaturas. En esa región, las máximas caerán a valores cercanos a los 60°F (15°C a 20°C).

Durante las mañanas del fin de semana, el aire frío se hará sentir con mayor intensidad. En zonas del valle de Ohio y el Atlántico medio, las mínimas descenderán hasta los 20°F y 30°F (−6°C a 4°C).

Probabilidad de tormentas durante este viernes 27 de marzo SPC

Incluso en el sudeste, los termómetros podrían ubicarse entre los 30°F y 40°F (−1°C a 10°C), lo que incrementa el riesgo de heladas tardías que podrían afectar cultivos en plena etapa inicial de crecimiento primaveral.

Mientras tanto, el oeste continuará bajo la influencia de temperaturas superiores al promedio. En el desierto del suroeste, se esperan máximas cercanas a los 100°F (38°C), mientras que en otras áreas del interior occidental los valores oscilarán entre los 70°F y 80°F (21°C a 27°C). Hacia el final del domingo, este calor comenzará a desplazarse nuevamente hacia las Llanuras.

Persistencia de lluvias en Florida y tiempo seco en el resto del país

El NWS indica que las precipitaciones serán limitadas en la mayor parte del territorio durante el fin de semana.

Sin embargo, Florida central será la excepción. A medida que el frente avance hacia el sur, se espera que genere lluvias en esta zona del Estado del Sol hasta el domingo.

Esto dará lugar a condiciones inestables en el centro de Florida, caracterizadas por:

Chaparrones intermitentes

Tormentas eléctricas aisladas

Vientos moderados del noreste

En contraste, el resto del país norteamericano permanecerá mayormente seco debido a la influencia de un sistema de alta presión que se instalará sobre la región central.

Mientras la mayor parte del país norteamericano permanecerá seca, el frente frío se detendrá sobre el centro de Florida el domingo NWS

El fin de marzo: un mes activo en fenómenos severos

The Weather Channel destaca que este episodio forma parte de un mes particularmente activo en términos de clima severo. Las tormentas recientes se suman a múltiples eventos registrados en marzo, entre los cuales se incluyen tornados y ráfagas destructivas en distintas zonas del Medio Oeste.

Entre los impactos más destacados de los últimos días, se incluyen:

Granizo de gran tamaño en Indiana y Ohio

Vientos intensos que provocaron daños estructurales

Vehículos volcados y techos desprendidos

Este patrón responde, en parte, a la interacción entre el aire cálido persistente en las Llanuras y sistemas frontales que avanzan desde el norte, lo que genera condiciones favorables para tormentas intensas.