Clima extremo: el mapa de la ola de calor que se extiende por EE.UU. durante las siguientes horas

El clima en Estados Unidos se perfila este jueves con un marcado contraste entre calor inusual, tormentas potencialmente severas y un inminente cambio brusco de temperaturas. Mientras amplias regiones experimentarán valores térmicos por encima de lo normal, un frente frío comenzará a reorganizar las condiciones atmosféricas y dará paso a fenómenos intensos en varias zonas.

El calor récord se expande hacia el Medio Oeste

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la jornada de este jueves estará dominada por una ola de calor que aún afectará a buena parte del territorio estadounidense.

La persistencia de una cresta de alta presión empuja los termómetros a niveles históricos en las Grandes Llanuras centrales y del sur NWS

Este fenómeno se extenderá desde el suroeste y las Grandes Llanuras hacia el Medio Oeste, hasta consolidar un patrón de temperaturas muy por encima de los promedios habituales para esta época del año.

Las anomalías térmicas más significativas se concentrarán entre las Llanuras centrales y del sur hasta estados como Illinois e Indiana. En estas áreas, se espera que las máximas se ubiquen entre 25 y 35°F por encima de lo normal, lo que podría llevar a romper múltiples récords diarios.

El mismo informe del NWS señala que, aunque la intensidad del calor comenzará a moderarse hacia el viernes, las temperaturas seguirán siendo superiores a la media en el suroeste y el sudeste del país norteamericano.

Tormentas severas amenazan el valle del Mississippi y Ohio

En paralelo a este escenario cálido, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advierte que se desarrollará un episodio de tormentas severas durante la tarde y la noche del jueves. Las áreas más comprometidas serán el valle medio del Mississippi y el valle de Ohio, donde las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de sistemas convectivos intensos.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha emitido una vigilancia especial para el valle medio del Mississippi y el valle de Ohio SPC

Según el organismo, existe un riesgo elevado de tormentas eléctricas dispersas que podrían producir granizo de gran tamaño, ráfagas de viento dañinas e incluso algunos tornados.

La dinámica atmosférica estará impulsada por el avance de una perturbación en niveles medios de la atmósfera, combinada con un frente frío bien definido que actuará como disparador de la actividad.

El SPC detalla que el ambiente contará con suficiente energía e inestabilidad como para permitir el desarrollo de tormentas organizadas, incluidas supercélulas en las primeras etapas del evento. Estas estructuras, conocidas por su potencial destructivo, podrían evolucionar luego hacia sistemas lineales con vientos intensos como amenaza principal.

A medida que avance la noche, se espera que la actividad tormentosa se desplace hacia el este, acercándose al río Ohio, donde gradualmente perdería intensidad. Sin embargo, durante su desarrollo inicial, las condiciones serán propicias para fenómenos severos que podrían impactar a millones de personas.

Un frente frío llevará alivio y un brusco descenso térmico

El mismo sistema frontal responsable de las tormentas será también el encargado de modificar drásticamente el panorama térmico en el centro y este del país norteamericano. El NWS anticipa que este frente frío avanzará hacia el sur a lo largo del jueves, hasta atravesar la mitad norte del territorio, y continuará su recorrido hacia el sur y el sudeste durante el viernes.

Una masa de aire polar provocará una caída estrepitosa de las temperaturas NWS

Detrás de este límite frontal, una masa de aire más frío comenzará a instalarse, lo que generará un descenso significativo de las temperaturas. En algunas regiones, los valores podrían caer entre 20 y 30°F (11 y 17ºC) en comparación con los registros previos, lo que marcará un cambio abrupto tras el episodio de calor.

Además del enfriamiento, la presencia de alta presión favorecerá condiciones más estables y secas hacia el final de la semana, especialmente en las zonas centrales y orientales. Este patrón permitirá una mejora general del tiempo, aunque con temperaturas considerablemente más bajas.