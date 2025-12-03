Clima hoy en Estados Unidos: avanza el frío invernal y las principales alertas de este miércoles 3 de diciembre

Un nuevo episodio de tiempo invernal avanzará sobre Estados Unidos y dejará este miércoles 3 de diciembre un escenario de nevadas, lluvias intensas, vientos fríos y temperaturas extremas en varias regiones. Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticiparon sistemas que se desplazarán rápidamente y que condicionarán el estado del tiempo desde las montañas Rocosas hasta la costa este.

Se esperan importantes nevadas en el oeste de Estados Unidos

Las montañas Rocosas y las zonas altas de las Grandes Llanuras atravesarán un marcado temporal invernal que dejará acumulaciones significativas .

y las atravesarán un marcado . La predicción del NWS indicó que un sistema en altura descenderá sobre el centro y sur de las Rocosas, lo que permitirá la llegada de aire frío y humedad suficiente para sostener nevadas persistentes.

Las zonas altas de las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras experimentarán un marcado temporal invernal, con acumulaciones de nieve pronosticadas de entre seis y 12 pulgadas (15 a 30 centímetros) NWS

Las montañas Rocosas podrán sumar entre seis y 12 pulgadas (15 a 30 centímetros) de nieve, con sectores puntuales que podrían recibir cantidades superiores. Las áreas más bajas situadas sobre el Colorado Front Range observarán acumulaciones de tres a seis pulgadas (siete a 15 centímetros), un volumen que afectará caminos, rutas y zonas residenciales.

A medida que avance la tarde, el sistema tenderá a debilitarse y la nieve disminuirá gradualmente, primero en áreas elevadas y luego en los sectores más llanos. Durante la noche, parte de esta inestabilidad alcanzará zonas del sur de las Grandes Llanuras, donde no se descarta la aparición de precipitaciones invernales mixtas.

Para el jueves, el foco de atención se desplazará hacia el noroeste. Una serie de ondas cortas en niveles altos ingresará por el Pacífico Noroeste y el norte de la Gran Cuenca, lo que generará lluvias en áreas costeras, mezcla invernal en zonas de menor altitud y nevadas moderadas a intensas en las montañas del norte de las Rocosas y en las Cascadas.

Frío y nieve en los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos

Este miércoles, un sistema de características similares a un clipper avanzará rápidamente por la región de los Grandes Lagos y provocará nevadas reforzadas por efecto lago.

Las proyecciones indican que los sectores ubicados a sotavento de los lagos serán los más afectados, con valores generales que oscilarán entre tres y seis pulgadas (siete a 15 centímetros), aunque zonas puntuales del extremo norte de Michigan, especialmente en la Península Superior, podrían experimentar cifras más elevadas.

Las proyecciones del NWS indican que sectores a sotavento de los Grandes Lagos, especialmente en el extremo norte de Michigan (Península Superior), podrían experimentar cifras más elevadas de nieve que el promedio general Mic Smith� - FR2 AP�

Detrás de este sistema, un frente frío se extenderá hacia el sudoeste e impulsará pequeños núcleos de nieve ligera sobre el Medio oeste y el valle medio del Mississippi. También se prevén episodios aislados de nevadas leves en áreas interiores del noreste.

El jueves, otro sistema similar seguirá la misma trayectoria, reforzará el ingreso de aire frío y podrá generar nuevas acumulaciones moderadas en la región, lo que consolidará una secuencia de precipitaciones invernales que se prolongará hasta el viernes.

Temperaturas gélidas sobre el centro y este de Estados Unidos

La masa de aire ártico que descenderá sobre el centro consolidará un ambiente extremadamente frío, con marcas por debajo del promedio para comienzos de diciembre.

En el valle del Ohio y el Noreste, las máximas se ubicarán entre los 30°F y 40°F (-1°C y 4°C), mientras que en el sureste los valores estarán entre 40°F y 50°F (4°C y 10°C). El próximo frente reforzará aún más este patrón durante el jueves, con temperaturas que se desplazarán hacia el interior de las Llanuras y el Medio oeste.

La masa de aire ártico descenderá y consolidará un ambiente extremadamente frío, con máximas previstas en valores de un solo dígito —entre 5°F y 9°F (-15°C y -12°C)— en las regiones del norte de las Grandes Llanuras Nam Y. Huh� - AP�

Las regiones del norte de las Grandes Llanuras enfrentarán un período especialmente gélido, con máximas previstas en valores de un solo dígito, que se moverán entre 5°F y 9°F (-15°C y -12°C), acompañadas de sensaciones térmicas muy inferiores.

El jueves, las bajas temperaturas se expandirán hacia el este y alcanzarán el Medio oeste y el sur de las Llanuras, donde las máximas no superarán los 20°F a 30°F (-6°C a -1°C).

Lo más llamativo llegará en la mañana de ese día, cuando las mínimas descenderán a -10°F (-23°C) o incluso menos en algunos sectores, lo que podría igualar o superar récords diarios debido al fuerte ingreso de aire polar.

En el oeste, el ambiente será más agradable, aunque aún por debajo de lo habitual en zonas interiores, con marcas en torno a 30°F y 40°F (-1°C y 4°C).

El suroeste desértico, en cambio, disfrutará de un escenario más templado, con máximas que alcanzarán los 60°F (15°C). La costa oeste presentará valores levemente superiores al promedio, con máximas que oscilarán entre 50°F y 60°F (10°C y 15°C).