Clima hoy en EE.UU.: dónde hay advertencia de congelación y heladas para las próximas horas

El jueves 30 de octubre presenta un escenario meteorológico complejo en Estados Unidos, marcado por fuertes lluvias, tormentas eléctricas y un descenso significativo de las temperaturas en buena parte del país. En paralelo, el huracán Melissa continúa su desplazamiento hacia el Atlántico norte, lo que mantiene condiciones peligrosas sobre las Bermudas y el mar abierto.

Lluvias y tormentas en el este de Estados Unidos

Un sistema de baja presión se desplaza desde los valles de Tennessee y Ohio hacia el noreste, lo que impulsa una extensa zona de precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el fenómeno provocará tormentas eléctricas generalizadas desde Carolina del Norte hasta Nueva Inglaterra, con un mayor riesgo de lluvias fuertes y ráfagas severas en la franja costera del Atlántico medio.

El NWS alertó por chaparrones intensos y riesgo de inundaciones repentinas en el norte de Virginia, Maryland, Delaware, Pensilvania y el área metropolitana de Nueva York NWS

Las áreas más afectadas incluirán el norte de Virginia, Maryland, Delaware, Pensilvania y el área metropolitana de Nueva York, donde la combinación de aire húmedo proveniente del océano y una fuerte dinámica atmosférica podría generar chaparrones intensos y episodios de inundaciones repentinas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) estimó un “riesgo marginal” de tormentas severas para el sur del Atlántico medio, lo que implica la posibilidad de vientos dañinos e incluso la formación aislada de tornados.

Descenso térmico y heladas tempranas en el centro y este de Estados Unidos

El avance del sistema frío dejará tras de sí una masa de aire polar que dominará el centro y el este del país norteamericano. Las temperaturas diurnas estarán muy por debajo del promedio estacional y el ambiente se tornará inusualmente fresco, incluso en regiones del sur.

Una masa de aire polar dominará el centro y este de EE.UU., lo que hará que las temperaturas diurnas en Texas, Alabama, Georgia y las Carolinas se ubiquen entre los 50°F (10°C) y 60°F (15°C) NWS

En los estados de Texas, Alabama, Georgia y las Carolinas, las máximas se ubicarán entre los 50°F (10°C) y los 60°F (15°C). Solo la península de Florida y el sur de Texas conservarán valores cercanos a los 70°F (21°C), una disminución notoria tras varios días de calor cercano a los 95°F (35°C).

Por otro lado, el NWS emitió alertas por congelamiento para Nebraska, Kansas, Arizona y Texas, donde las mínimas descenderán a niveles capaces de dañar cultivos, tuberías y vegetación expuesta.

Nebraska: las advertencias se extienden sobre los condados de Lancaster y Gage, que abarcan ciudades como Lincoln y Beatrice. Allí, el NWS informó que la temperatura caerá hasta los 25°F (–4°C) durante las primeras horas del jueves.

las advertencias se extienden sobre los condados de Lancaster y Gage, que abarcan ciudades como Lincoln y Beatrice. Allí, el NWS informó que la temperatura caerá hasta los 25°F (–4°C) durante las primeras horas del jueves. Kansas: la advertencia incluye a gran parte del centro y sur del estado, entre ellas las localidades de Wichita, Hutchinson, Great Bend, Salina y McPherson. Las temperaturas descenderán hasta los 30°F (–1°C). El NWS advirtió que las heladas podrían afectar a los cultivos y plantas sensibles, además de causar daños en las cañerías descubiertas.

la advertencia incluye a gran parte del centro y sur del estado, entre ellas las localidades de Wichita, Hutchinson, Great Bend, Salina y McPherson. Las temperaturas descenderán hasta los 30°F (–1°C). El NWS advirtió que las heladas podrían afectar a los cultivos y plantas sensibles, además de causar daños en las cañerías descubiertas. Arizona: las áreas bajas del condado de Cochise y el valle del río Gila enfrentarán un descenso térmico entre los 30°F (–1°C) y 34°F (1°C), especialmente en los sectores más bajos del valle de Sulphur Springs. El fenómeno se prolongará hasta media mañana del jueves y se aconsejó tomar precauciones para resguardar los cultivos y mantener a las mascotas bajo resguardo.

las áreas bajas del condado de Cochise y el valle del río Gila enfrentarán un descenso térmico entre los 30°F (–1°C) y 34°F (1°C), especialmente en los sectores más bajos del valle de Sulphur Springs. El fenómeno se prolongará hasta media mañana del jueves y se aconsejó tomar precauciones para resguardar los cultivos y mantener a las mascotas bajo resguardo. Texas: las advertencias se extienden a las zonas montañosas del oeste. Las mínimas descenderán a 28°F (–2°C), con posibilidad de heladas extendidas en la meseta de Marfa y los picos más altos de las Davis Mountains. Según el NWS de Midland/Odessa, estas condiciones podrían afectar tanto la vegetación como las instalaciones de agua no protegidas.

El enfriamiento se intensificará al amanecer del viernes y el sábado, con mínimas que descenderán a los 30°F (–1°C) y 40°F (4°C) en buena parte del sur y el sureste, lo que generará condiciones para heladas dispersas, especialmente en zonas rurales y valles interiores.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las temperaturas solo comenzarán a moderarse hacia Halloween, aunque seguirán por debajo del promedio para esta época del año.

Nueva tormenta en el noroeste de Estados Unidos

El oeste enfrentará un panorama opuesto. El NWS pronosticó que un nuevo sistema proveniente del Pacífico, acompañado por un río atmosférico, ingresará al noroeste durante la jornada del viernes. Esta situación generará lluvias intensas y persistentes.

Un nuevo sistema proveniente del Pacífico generará lluvias intensas y persistentes que se concentrarán en las zonas montañosas de las Cascadas y sierras costeras de Oregón y Washington SPC

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en las zonas montañosas de las Cascadas y las sierras costeras de Oregon y Washington, donde podrían acumularse varios centímetros de agua. Los niveles de nieve permanecerán altos, por encima de los 6000 pies (1800 metros), lo que limitará las nevadas a las cumbres más elevadas.

El pronóstico advierte que podrían producirse crecidas en los ríos y deslizamientos menores en pendientes empinadas. Pese a estas condiciones, el resto del oeste mantendrá un clima más cálido de lo habitual: el NWS indicó que las máximas estarán entre los 50°F (10°C) y 60°F (15°C) en el noroeste, entre los 70°F (21°C) y 80°F (27°C) en el centro de California y hasta los 90°F (32°C) en el suroeste y el sur del estado.

Actividad ciclónica en el Atlántico: avanza el huracán Melissa

En el Atlántico occidental, el huracán Melissa continuará su desplazamiento hacia el noreste con vientos sostenidos de 105 millas por hora (170 km/h), según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). El ciclón, ubicado esta mañana a unos 25,8° norte y 73,4° oeste, se moverá rápidamente y pasará durante la noche del jueves al noroeste de las Bermudas, donde rige una advertencia de huracán.

El NHC mantiene una advertencia de huracán para Bermudas, donde se esperan condiciones de huracán durante la noche del jueves con ráfagas destructivas y lluvias torrenciales, mientras en Bahamas, Jamaica y Cuba las inundaciones comenzarán a disminuir NHC

Melissa mostrará un leve fortalecimiento durante el día, hasta alcanzar picos de 110 millas por hora (177 km/h) mientras se mantenga sobre aguas cálidas y en una atmósfera favorable. Sin embargo, el NHC prevé que el sistema pierda sus características tropicales al ingresar a aguas frías y enfrentar vientos en altura más intensos entre el viernes y el sábado, para transformarse en un ciclón postropical al sureste de Newfoundland.

El centro meteorológico advirtió que en las Bermudas se esperan condiciones de huracán durante la noche, con ráfagas destructivas y lluvias torrenciales. En zonas previamente afectadas, como las Bahamas, Jamaica y Cuba, las inundaciones comenzarán a disminuir, aunque el riesgo persistirá unos días más en áreas bajas.