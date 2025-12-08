Clima hoy en Estados Unidos: ola de frío y principales alertas este lunes 8 de diciembre

El clima de este lunes 8 de diciembre en Estados Unidos estará marcado marcada de fenómenos invernales, lluvias intensas y vientos fuertes en distintas regiones, según la información detallada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). El panorama general anticipa zonas bajo advertencias por tormentas de nieve, áreas amenazadas por inundaciones repentinas y sectores donde las precipitaciones aumentarán progresivamente.

Lluvias intensas en la costa oeste de Estados Unidos

El NWS advirtió que un río atmosférico avanzará durante las próximas horas hacia el noroeste , lo que permitirá la llegada de varios días consecutivos de precipitaciones abundantes .

, lo que permitirá la llegada de . La humedad subtropical, que ingresará por la costa de Washington y Oregon, potenciará la intensidad de las lluvias.

Este corredor de aire húmedo arribará acompañado de una corriente en chorro procedente del Pacífico, lo que incrementará el riesgo de crecidas súbitas.

El organismo federal destacó que se mantendrán vigentes múltiples alertas por inundaciones repentinas a medida que avance la semana, junto con ráfagas intensas que afectarán a sectores del Pacífico Noroeste, las montañas Rocosas del Norte y las planicies del norte.

El incremento del viento se asociará a un sistema tipo “clipper” que se desarrollará en las montañas Rocosas canadienses. Según el NWS, este sistema se intensificará y avanzará hacia las planicies y el Medio oeste superior entre el martes y el miércoles. Esto generará condiciones propicias para tiempo invernal en los sectores más fríos del recorrido.

Llegan fuertes nevadas a Virginia y los Apalaches

La nieve será protagonista en el sur de Virginia y en zonas elevadas de los Apalaches centrales. El NWS informó que las acumulaciones pronosticadas aumentaron en comparación con los reportes previos y que la nevada afectará a sectores urbanos como Richmond.

En esta región rige un aviso de tormenta invernal que anticipó entre tres a cinco pulgadas (7,6 a 12,7 centímetros) de nieve hasta el final de la tarde.

Las autoridades advirtieron que los caminos, especialmente puentes y pasos elevados, se volverán resbaladizos, lo que complicará tanto los traslados matutinos como los que se realicen al final del día.

Áreas cercanas dentro de los Apalaches y del sur del Atlántico Medio experimentarán acumulaciones menores, en el rango de una a dos pulgadas (2,5 a 5 centímetros), aunque igualmente se mantendrán advertencias por condiciones peligrosas y visibilidad reducida.

El Servicio Meteorológico recomendó evitar desplazamientos innecesarios y recordó que conducir sobre superficies heladas exigirá precauciones adicionales para prevenir accidentes.

Riesgo de tormentas en el sur de Florida

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señaló que este lunes no se esperan episodios severos de tormentas eléctricas en ninguna parte de EE.UU.

No obstante, el sur de Florida tendrá desarrollo de precipitaciones y tormentas aisladas durante el mediodía y la tarde.

Tras una franja de actividad matinal debilitada, la región dependerá del calentamiento de la capa baja para que las tormentas logren reorganizarse sobre un frente frío que avanzará lentamente hacia el estrecho de Florida.

Advertencias de tormentas invernales en el oeste de EE.UU.

Mientras tanto, el oeste enfrentará un episodio de nieve significativa. En el Parque Nacional Yellowstone y en las montañas Absaroka regirá una advertencia de tormenta invernal desde la tarde de este lunes hasta el miércoles.

Se prevén acumulaciones totales que oscilarán entre diez y 20 pulgadas (25,4 a 50,8 centímetros), con sectores aún más altos registrando los valores superiores. Las zonas del norte del parque podrían recibir entre seis y diez pulgadas (15,2 a 25,4 centímetros).

Los vientos en las crestas alcanzarán ráfagas de hasta 60 millas por hora (96,5 km/h), lo que complicará cualquier tipo de desplazamiento e incrementará el riesgo de pérdida de visibilidad por nieve. La combinación de hielo, viento y acumulaciones importantes podría afectar rutas clave y generar demoras prolongadas.

Nevadas y vientos fuertes desde Minnesota hasta Dakota del Norte

Los estados del norte también permanecerán bajo la influencia del sistema “clipper”, que provocará nevadas desde la tarde del martes hasta las primeras horas del miércoles. En Wisconsin y Minnesota se anticiparán franjas de precipitación invernal intensa. En áreas situadas al norte de la carretera interestatal 94, se proyectará una banda estrecha donde podrían acumularse entre cuatro y siete pulgadas (10,1 a 17,7 centímetros).

Las ráfagas previstas variarán entre 30 y 40 millas por hora (48,2 a 64,3 km/h), lo que generará condiciones de visibilidad reducida que afectarán el tránsito de la región. El NWS de Twin Cities recalcó que la mayor parte de la acumulación se concentrará entre la tarde y la noche del martes, antes de que la nieve se desplace hacia el este el miércoles por la mañana.

En Dakota del Norte, el Servicio Meteorológico Nacional sostuvo que también habrá amenaza de nieve pesada acompañada por períodos breves de lluvia helada al inicio del evento.

En este sector las ráfagas podrían llegar a 45 millas por hora (72,4 km/h), situación que complicará aún más la experiencia de manejo, especialmente en áreas rurales propensas a la suspensión de nieve.