Los vecinos de la ciudad floridense de Hialeah siguen en espera de que se regule el creciente número de casas rodantes y botes habitacionales, que algunas personas utilizan como hogares fijos ante la falta de viviendas en la localidad, mientras que perjudican el tránsito. Una reunión del concejo de la ciudad, que tuvo lugar el pasado 10 de octubre, volvió a poner sobre la mesa las frustraciones de los vecinos.

Cuando la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 comenzó, muchas personas se quedaron sin trabajo, perdieron sus negocios y otras se terminaron sus ahorros, lo que disminuyó su posibilidad de cumplir con el pago de hipotecas o el alquiler. Así, algunas vieron en las casas rodantes una manera de ajustar sus gastos mientras pasaba esa mala racha. Al parecer, esta alternativa de vivienda se salió de control, según expusieron diferentes vecinos en la pasada reunión, de acuerdo con diferentes testimonios retomados por El Nuevo Herald.

Las casas rodantes son consideradas como una opción de vivienda más barata / Imagen ilustrativa Unsplash

Frente a esta serie de acusaciones, George Fuentes, jefe del departamento de policía de a Hialeah, afirmó que sus elementos comenzaron a aplicar multas a quienes atraviesan sus alternativas de vivienda sobre las veredas y pidió a la ciudadanía realizar llamadas para denunciar casos como este.

Como una forma de contrarrestar el panorama, que hace que algunos vecinos estén inconformes por no poder caminar en las calles, las autoridades planean implementar la creación de un registro, disminuir las dimensiones de los vehículos permitidos, de 10 metros a 7 metros y prohibir rotundamente que se estacionen en los jardines de las residencias. “Resolver el alquiler ilegal de vehículos recreativos o incluso botes, es algo que está fuera de nuestro control. Si no actuamos, esto se convierte en parte del paisaje y después nunca los podremos sacar”, comentó en agosto Esteban Bovo Jr., alcalde de Hialeah.

Las casas rodantes están fuera de control en Hialeah, Florida Unsplash

No obstante, algunos analistas y profesionales ven en este conjunto de medidas algunas lagunas o vacíos legales. Al respecto, Alexis Riveron, director del Departamento de Construcción, explicó ante el Concejo que esa norma no prohíbe que las casas rodantes y botes ocupen el patio trasero de las viviendas, lo que limita a los inspectores a verificar que no violen alguna de las normas. Según El Nuevo Herald, Hialeah Heights, conocida como la zona anexa de la ciudad, es la única área que no permite estacionar vehículos comerciales, recreativos, botes, o remolques en zonas residenciales.

El medio citado informó que, en lo que va del año, el Departamento de Construcción ha reportado 13 violaciones de vehículos recreacionales. A su vez, desde 2016 existen más de 777 violaciones de faltas de vehículos recreativos estacionados indebidamente. No obstante, la mayor cantidad de faltas corresponde a vehículos comerciales, con 20 violaciones reportadas en 2023.

Sin embargo, Mónica Pérez, presidenta del Concejo, señaló que varios residentes temen denunciar las infracciones de sus vecinos: “Me mandan fotos, me cuentan lo que ven, me piden denunciarlo, porque ellos tienen temor de hacerlo”.

En Hialeah, es común ver casas rodantes y botes que se usan como vivienda en los patios de las casas El Nuevo Herald

Por su parte, el alcalde había manifestado que si bien no se habla de un número masivo de casas rodantes, si se continúa permitiendo, “alguien pensará que no hay problema en hacerlo”. Aun así, las alternativas todavía se analizan, dado que la crisis de vivienda es la causa de este aumento de la tendencia hacia los botes y casas rodantes.

