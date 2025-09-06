Los miniperfumes más vendidos en Estados Unidos: precios de los mejores para viajar

Los miniperfumes combinan practicidad, lujo y variedad de fragancias, convirtiéndose en la opción favorita en Estados Unidos para quienes buscan probar distintos aromas sin comprometerse con un tamaño grande. Desde colecciones de marcas reconocidas hasta sets de edición limitada, estas pequeñas colonias se destacan por su portabilidad y por ser ideales para viajes.

Miniperfumes: las fragancias ideales para viajar

Los miniperfumes son versiones compactas de los frascos de fragancias de tamaño completo, que normalmente oscilan entre 50 ml y 200 ml, mientras que los mini envases pueden contener 5 ml, 10 ml o 15 ml, según detalló V Perfumes.

Su formato reducido los convierte en una opción especialmente útil para viajar, ya que evita problemas en controles de seguridad en aeropuertos que podrían confiscar los perfumes de mayor volumen.

Los miniperfumes son ideales para viajar debido a su practicidad en el tamaño YSL

Además, resultan fáciles de transportar a cualquier lugar, sin añadir peso extra al bolso o equipaje, ofrecen comodidad y versatilidad para que quienes los usan puedan llevarlos en cualquier ocasión.

Los mejores miniperfumes para viajar en Estados Unidos

Según The Week, estos son algunos de los mejores miniperfumes para viajar en Estados Unidos, seleccionados por su practicidad, durabilidad y variedad de fragancias:

Byredo Mojave Ghost roll-on perfumed oil: captura la esencia del desierto de Mojave. La calidez de la madera de cedro y el ambroxán se mezcla el níspero jamaicano. La loción está disponible en Amazon por 99,50 dólares.

captura la esencia del desierto de Mojave. La calidez de la madera de cedro y el ambroxán se mezcla el níspero jamaicano. La loción está disponible en Amazon por 99,50 dólares. Ellis Brooklyn Salt eau de parfum: tiene un delicado aroma a flores tropicales. La fragancia combina las notas saladas del ámbar gris vegano con la esencia floral del tiare tahitiano y la calidez del sándalo y el almizcle. Se puede adquirir por US$60.

El Ellis Brooklyn Salt eau de parfum combina las notas saladas del ámbar gris vegano con una esencia floral ellisbrooklyn

Glossier You eau de parfum: se presenta como una fragancia suave, cálida y familiar, diseñada para realzar el aroma natural de la piel. Tiene notas chispeantes de pimienta rosa, el toque terroso del iris y una base cálida y almizclada de ambrox y ambreta. El precio del producto es de US$54,4.

se presenta como una fragancia suave, cálida y familiar, diseñada para realzar el aroma natural de la piel. Tiene notas chispeantes de pimienta rosa, el toque terroso del iris y una base cálida y almizclada de ambrox y ambreta. El precio del producto es de US$54,4. Kayali Yum Boujee Marshmallow eau de parfum intense: se distingue por su composición que combina malvavisco rosa esponjoso, frutilla, coco, delicada fresia, vainilla batida y almizcle rosa. Este perfume deja una estela dulce y persistente. Se puede comprar por US$47,37.

se distingue por su composición que combina malvavisco rosa esponjoso, frutilla, coco, delicada fresia, vainilla batida y almizcle rosa. Este perfume deja una estela dulce y persistente. Se puede comprar por US$47,37. Maison Margiela Replica Jazz Club eau de toilette: su fragancia especiada evoca la esencia de cócteles. Las notas de ron ámbar y vainilla recrean la dulzura de una copa, mientras que la hoja de tabaco y la pimienta rosa aportan un toque ahumado que remite a la sofisticación de los puros. El producto cuesta US$48,99.

Glossier You eau de parfum se presenta como una fragancia suave diseñada para realzar el aroma natural de la piel Glossier

Merit Retrospect l’extrait de parfum: el miniperfume comienza con notas suaves que dan paso a un corazón floral. Antes de consolidarse sobre una base de almizcle, vainilla y musgo, ofrece un acabado cálido que se integra perfectamente con la piel. Está disponible en Sephora por US$34.

el miniperfume comienza con notas suaves que dan paso a un corazón floral. Antes de consolidarse sobre una base de almizcle, vainilla y musgo, ofrece un acabado cálido que se integra perfectamente con la piel. Está disponible en Sephora por US$34. Yves Saint Laurent Libre eau de parfum: esta colonia está pensada para mujeres fuertes, audaces y libres. Combina el aroma ardiente de la flor de azahar de Marruecos con la audaz lavanda francesa, y una base cálida de vainilla. Se puede comprar por US$37.