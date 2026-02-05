Cómo ver en vivo el Super Bowl y el halftime show 2026: canales de TV y streaming gratis en Peacock y NBC

Los fanáticos se preparan para seguir de cerca las acciones del Super Bowl 2026. Además de los miles de fanáticos que estarán presentes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, millones de espectadores lo vivirán a través de la transmisión televisiva. En ese sentido, tanto NBC como Peacock serán las opciones para disfrutar del cruce de los Seattle Seahawks ante los New England Patriots y el show de medio tiempo.

Las opciones para seguir gratis el Super Bowl LX a través de NBC y Peacock

NBC será la cadena encargada de transmitir las acciones del evento en todo Estados Unidos. Además, Telemundo será la opción para quienes quieran ver la final de la NFL en español y Peacock la variante para quienes opten por plataformas de streaming, según comunicó la liga en su sitio web.

NBC será la cadena encargada de transmitir el Super Bowl LX en Estados Unidos

Actualmente, todas son opciones pagas, por lo que se requeriría la suscripción del usuario a servicios para poder acceder.

En el caso de NBC, será necesario contar con una suscripción de cable para acceder al canal. Sin embargo, para evitar pagar, es posible obtener la señal por aire mediante el uso de una antena.

Por el lado de Peacock, anteriormente la plataforma ofrecía una suscripción gratuita con anuncios. Sin embargo, esa posibilidad dejó de estar vigente y solo quienes la hayan obtenido antes de febrero de 2023 pueden mantenerla, según consignó Business Insider.

Lo propio ocurrió con las pruebas gratuitas del servicio, que ya no están vigentes desde la plataforma. Sin embargo, quienes accedan a otros servicios asociados pueden tener un período de uso de la app de streaming sin costo.

La prueba gratuita de Walmart Plus permitirá a los usuarios acceder a Peacock y ver el Super Bowl sin costo JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según el medio, Instacart Plus y Walmart Plus tienen el servicio de Peacock incluido entre sus beneficios. Por lo tanto, quienes usen las pruebas gratuitas de alguno de los dos servicios, que duran 14 y 30 días respectivamente, podrán acceder a la plataforma de streaming de NBC sin pagar.

A qué hora es el Super Bowl 2026 en las distintas zonas horarias de EE.UU.

La final de la NFL se llevará a cabo el 8 de febrero a las 15.30 hs (tiempo del Pacífico), 17.30 hs (tiempo central) y 18.30 hs (tiempo del Este).

Desde esa hora, comenzará la acción entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Sin embargo, los fanáticos podrán conectarse a la transmisión desde más temprano.

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentarán por el Super Bowl 2026

La transmisión completa de NBC por el Super Bowl 2026

Más allá del partido, la cadena se encargará de transmitir a EE.UU. la ceremonia de apertura y el show de medio tiempo. Además de eso, realizará un pre y post encuentro.

Según detalló la señal, la transmisión comenzará oficialmente a las 12 hs (tiempo del Este), con un repaso del camino al Super Bowl LX de ambos equipos. En un informe de una hora, se recordará cómo fueron las temporadas de los Seahawks y los Patriots hasta llegar a la final de la NFL.

A las 13 hs comenzará oficialmente la previa, que se extenderá hasta las 18 hs, cuando se realice la ceremonia de apertura a cargo de Green Day, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones.

El comienzo del partido será a las 18.30 hs. Además de la contienda deportiva, NBC transmitirá el show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny. Por último, cuando quede definido el campeón, la cadena realizará la presentación del trofeo Vince Lombardy y cubrirá los festejos del ganador de la NFL.