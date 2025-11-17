Cómo votar por la candidata favorita del Miss Universo 2025

A pocos días de celebrar el certamen Miss Universo 2025, la organización abre votaciones para que el público pueda votar por sus candidatas favoritas, quienes podrían ser premiadas en diversas categorías, como Miss Fotogenia, Miss Simpatía, Mejor Piel, Mejor Traje Típico, entre otras.

Miss Universo abre votaciones al público para elegir a su favorita

La forma en la que el público podrá votar por su candidata favorita es a través de la aplicación oficial de Miss Universe, la cual fue abierta hace una semana para la elección de diversas categorías, de acuerdo con Miss Universe.

Guía para votar por la candidata favorita de Miss Universo 2025

En la edición número 74 del certamen, los fanáticos del certamen de belleza internacional podrán descargar la aplicación en sus dispositivos móviles, después deben seleccionar el ícono “vote” y posteriormente elegir el concurso en el que desean emitir su decisión.

Las categorías en las que el público elige a las ganadoras en Miss Universo 2025 son: Mejor Traje Típico, Mejor Traje de Noche, Mejor Piel, Miss Fotogenia, Miss Simpatía y la Favorita del Público.

Luego de elegir el concurso en el que desean votar, se desplegará una lista con los nombres y fotografías de cada una de las participantes, así como el país al que representan en el certamen.

El público podrá votar por sus candidatas favoritas en diferentes categorías del Miss Universo (Facebook/Miss Universe)

Para obtener más de un voto, los fans podrán ver anuncios dentro de la app y así tener la oportunidad de sumar más oportunidades para que gane su favorita, o bien, comprarlos.

Quién es la favorita para ganar Miss Universo 2025, según la IA

En unos días, la danesa Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo, le entregará la corona a su sucesora, y aunque la competencia cuenta con más de 100 candidatas, la inteligencia artificial realizó un análisis en el que destacó a las favoritas a convertirse en reinas.

Algunos de los nombres que destacan para llevarse el título este 2025 son: Fátima Bosch (México), Manika Vishwakarma (India), Gaby Guha (Bulgaria), Stephany Abasali (Venezuela), Gabriela Lacerda (Brasil), Inna Moll (Chile), Vanessa Pulgarin (Colombia), Praveenar Singh (Tailandia) y Nadia Mejía (Ecuador).

Fátima Bosch es una de las candidatas favoritas de Miss Universo, según la IA (Facebook/Miss Universe)

Para ChatGPT, la favorita para convertirse en Miss Universo es la mexicana Fátima Bosch, quien posee cualidades como su preparación académica internacional, su mensaje de empoderamiento femenino y su belleza.

La herramienta Gemini concluyó que la venezolana Stephany Abasali es quien tiene más posibilidades de ganar por su belleza y por ser originaria de un país considerado como la “fábrica de reinas de belleza”.

La preferida de Meta AI rumbo al concurso de belleza internacional es la colombiana Vanessa Pulgarin, una modelo y creadora de contenido para redes sociales que combina talento, belleza y experiencia.

Cuándo y dónde ver a las ganadoras de Miss Universo 2025

La final de Miss Universo 2025 tendrá lugar la mañana del 21 de noviembre en Tailandia, aunque será transmitida en Estados Unidos y otros países del continente americano durante la noche del 20 de noviembre, por la diferencia horaria con el país asiático.

La gala final de Miss Universo se transmitirá en el canal de YouTube de la organización (Facebook/Miss Universe)

El calendario de actividades de las misses inició el pasado 3 de noviembre con su llegada a la sede del certamen, y continúa con otras actividades, como pasarelas en traje de baño, y competencias preliminares.

Al final, solo 30 aspirantes podrán avanzar a la final, en donde se nombrará a la ganadora de la corona, mientras que las vencedoras de otras categorías podrían ser anunciadas en la semana previa o durante la gala final.

La final de Miss Universo 2025 será transmitida en el canal oficial de YouTube de la organización, de acuerdo con Glamour.

Por el momento, no existen anuncios oficiales sobre canales de televisión o plataformas de streaming que también emitan el certamen en vivo, ya que aún están por confirmarse.