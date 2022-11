Compartió en redes la insólita actitud de su cita que encendió todas las alarmas: “Tengan cuidado”

escuchar

Cory es una joven estadounidense que en su tercer cita con un joven vivió algo fuera de lo común luego de que el muchacho en cuestión demostrara una actitud muy inusual.

Su asombro fue tan grande que decidió publicar en las redes sociales lo que vivió, con el objetivo de que sus seguidores le dieran un consejo. Según consideró, su situación pudo hasta haber sido peligrosa, por lo que también instó a otras mujeres a estar atentas.

La tiktoker no detalló cómo conoció al sujeto, pero sí dijo que había salido con él otras dos ocasiones previas. Al comienzo no detectó ningún detalle que pudiera catalogarse como alerta, así que continuó con su relación. No obstante, en la última cita fueron juntos a un gimnasio en Los Ángeles, California, y algo pasó.

“Tenía un presentimiento extraño sobre este tipo... Muy, muy extraño”, relató la joven en el video. Aunque al inicio solo eran sospechas, terminó por confirmarlas cuando se percató de que el hombre introdujo sus AirPods (auriculares bluetooth de Apple) en su bolso sin su consentimiento. Al parecer, con ese gesto el joven habría intentado poder rastrearla luego por GPS.

Tuvo una cita con un hombre que la dejó sorprendida con su actitud

Cuando Cory llegó a casa, supo que tenía los auriculares en su mochila. Le resultó un poco raro, especialmente porque el muchacho no le mencionó nada al respecto. “Mi reacción instintiva fue que me estaba siguiendo, lo cual era lógico porque, literalmente, no hay otra razón. ¿Por qué pondría sus AirPods en mi bolso y no me lo diría?”, relató.

Encaró al hombre con el que tuvo una cita en Los Ángeles

Cuando la estadounidense quiso hablar con el hombre sobre los audífonos, este le respondió con un cuestionamiento: “¿Los robaste?”. La joven se quedó atónita porque al parecer el sujeto pretendía que su acción pasara desapercibida. Por lo que la situación la llevó a pedirle su dirección para llevárselos directamente a su domicilio. El individuo se negó y, además, le dijo que se los quedara.

Según el testimonio de Cory, con esto confirmó que las sospechas del “espionaje” eran reales. Por más que intentó devolvérselos y lo presionó para que le dijera por qué aparecieron en su bolso deportivo, el muchacho hizo caso omiso. “Él estaba como, ‘Estás pensando demasiado. Ya compré nuevos. Tíralos a un lago’”, dijo.

Entonces, la creadora de contenido no vio otra alternativa diferente que alejarse de él. “Lo siento, no puedo verte, voy a volver con mi ex. Envíeme una dirección para que pueda enviártelos al final del día”, fue el mensaje que le dio al sujeto para librarse.

Al parecer, el sujeto usó sus AirPods para saber la ubicación de la tiktoker Shutterstock - Shutterstock

Los auriculares de Apple tienen una función especial para ser rastreados en casos de extravío. Con solo utilizar ‘Encontrar desde un teléfono móvil’, se pueden localizar. “Para buscar los AirPods, debes configurar Encontrar con el iPhone, iPad o iPod touch que usas con los AirPods. Antes de intentar buscar los AirPods, debes actualizar a la versión más reciente de iOS, iPadOS o macOS”, dice la página web de la compañía tecnológica.

LA NACION