Le negaron la visa de estudiante para EE.UU., le revocaron la de turismo y explica por qué: “No hagan lo mismo”

Sofía Hernández es una joven colombiana que se convirtió en un ejemplo de que a veces los trámites migratorios no salen como uno quiere. La joven quería emigrar a Estados Unidos para estudiar inglés por seis meses, así que inició el proceso para conseguir la visa de estudiante, aún cuando ya tenía la de turismo. De acuerdo con su testimonio, la hora de la entrevista con el consulado fue lo más difícil que tuvo que atravesar, dado que su formulario tenía un error irreparable. La consecuencia fue fatal, porque le negaron su nueva solicitud y además le cancelaron el visado que tenía vigente.

El trámite de Sofía estuvo lleno de inconsistencias desde el principio, por lo que recomendó a otros extranjeros poner mucha atención a su caso. En un video de TikTok (@lsofiahernandez), la latina relató cómo contrató a una compañía aparentemente especializada en el tema para que la ayudara con el procedimiento. Sin embargo, no obtuvo una buena asesoría y eso la llevó a cometer demasiados errores.

El formulario de la visa de estudiante para EE.UU.

La firma que la joven contrató le solicitó toda su información para rellenar el formulario correspondiente y así ahorrarle ese paso. No obstante, nunca le mostró el documento original para que ella pudiera darse una idea de qué datos mencionar en la entrevista o para comprobar que estuvieran bien. “Me pasaron un formulario que les dan a los clientes, aunque de todas maneras lo llené bien”, dijo.

Dijo cómo le negaron la visa de estudiante para EE.UU. y a la vez le quitaron la de turismo

De esta manera, Sofía no se dio cuenta de que los supuestos especialistas habían puesto mal algunos datos en este paso clave. Los gestores habrían indicado que la joven ya había tramitado una visa con respuesta negativa, algo que nunca ocurrió: “Error absurdo porque además no sé de dónde sacaron la explicación de mi supuesta negación”.

La entrevista para la visa de EE.UU.

Sofía llegó totalmente confiada a la cita. Tenía su visa de turista y nunca tuvo problemas para tramitarla, así que no se preocupó. La sorpresa llegó cuando le hicieron las preguntas, porque sus respuestas no eran las mismas que estaban en el formulario. Ahí fue cuando se percató de lo que había hecho la empresa a la que le había pagado.

En medio de la entrevista, la oficial le preguntó a dónde iba, qué quería hacer con su visa de estudiante y quién le pagaría los estudios. La colombiana dijo la verdad, porque además tenía un buen sustento económico, según destacó en su video.

A pesar de sus respuestas, la cónsul detectó un error cuando le preguntó acerca de su visa de turismo. Le consultó qué había hecho con ella, porque había registros de que había estado en California en febrero. Sofía lo aceptó e incluso le contó todo lo que había hecho en su viaje. Estos datos no correspondían con la información del formulario que indicaban su negativa de la visa.

La visa de Estados Unidos es uno de los documentos más difíciles de conseguir Infodigna

La oficial ya estaba molesta para ese entonces: “De una me dijo ‘quién le llenó el formulario’, entonces yo le dije que la empresa con la que estaba haciendo el proceso”. Este fue el peor error que cometió, según explicó la tiktoker. “A ellos no les gusta que nadie le rellene a uno el formulario, a no ser que sea menor de edad o adulto mayor. Ahí me dijo ‘negada (la de estudiante) y revocada la de turismo’”.

Consejo para tramitar la visa de EE.UU.

Luego de contar su experiencia, la tiktoker exhortó a su comunidad virtual a no hacer lo mismo que ella. Les dijo que no contraten ninguna asesoría y que lo hagan por sí mismos. O bien: “Si alguien ayuda en el proceso, es estar literal encima viendo qué hacen”, advirtió.

