Compró una casa por 17 mil dólares en Estados Unidos y ahora la alquila al doble por Airbnb

Ivan Ellis Nanney siempre había sido nómade. Aceptó un trabajo de marketing con tal de recorrer el país en The Famous Idaho Potato Tour, donde los turistas se tomaban fotos con una papa gigante de hormigón y yeso situada en un remolque. Entonces, en 2014 conoció a Kristie Wolfe, con la que convirtió la papa original de seis toneladas en una propiedad para alquilar en Airbnb, algo que cambiaría para siempre su proyecto de vida.

Conforme la amistad de ambos avanzaba, Ivan ayudó a su amiga a generar más alojamientos mientras se motivaba con estas experiencias. Así, decidió por fin crear su propia propiedad para Airbnb, en una travesía cuya historia relató a CNBC Maket it. Ahora, viaja durante seis meses al año, mientras que sus fuentes de ingreso cambiaron por completo.

En la transacción para cumplir su plan invirtió 17.000 dólares en un terreno y gastó otro tanto en reconstruir la ruinosa propiedad existente, en las afueras de Boise, una ciudad de Idaho. El dinero lo había ahorrado gracias a sus trabajos como freelance.

La propiedad requirió muchas mejoras, pero la inversión inicial fue recuperada con creces Ivan Ellis Nanney/CNBC Make It

En 2019, su enfoque fue aún más claro y llegó el momento del gran anuncio en la popular plataforma de alojamientos. Al principio, buscaba residir allí durante seis meses al año. Hacerlo por más tiempo no tenía sentido, dado que simplemente quería conocer el mundo. Entre los bosquejos en su mente había contemplado varias opciones e incluso la posibilidad de que podía dejarlo a sus familiares mientras él no estuviera. No obstante, eligió la opción más rentable.

Las posibilidades que este alojamiento ofrecía lo llevaron a detonar. A mediados de 2020 era tan popular que Ivan decidió buscar otra casa y dejar ésta todo el año listada en Airbnb. El éxito lo sorprendió; en 2022 reportó una ganancia de 49.600 dólares: “Se hizo muy popular”, reveló Nanney, de 34 años, a CNBC Make it.

Un cambio de vida

La idea personal superó sus expectativas y ahora los ingresos le permiten financiar la mayoría de sus viajes. Por ejemplo, cada año se va a Sri Lanka, donde organiza torneos. De esta manera, lo que empezó como inspiración tomada de una amiga se convirtió en un gran cambio.

Su alojamiento se hizo muy popular entre los usuarios de Airbnb

Ahora, el joven trabaja en la construcción de otras dos propiedades para alquilar: una en Grand View, Idaho, que adquirió por 78.000 dólares y una más al sur de Boise, que compró en abril del año pasado por un pago inicial de U$S7800.

Como parte del funcionamiento de su negocio, Nanney tiene que destinar al menos dos días al año para asegurarse de que su casa está en condiciones óptimas para los visitantes. También trabaja dos horas a la semana para organizar las estadías y le paga 150 dólares a quien lo ayuda con la limpieza.

En una reflexión, lo más importante para él ha sido que todo esto le enseñó cómo ganar dinero de una forma que se adapte a su estilo de vida trotamundos. Además, genera ganancias mientras ayuda a otros anfitriones de Airnbn a reparar y mantener sus propiedades. Gracias a estos cambios, que también fueron a nivel personal, Ivan aprendió que podía aumentar sus ingresos y maximizar los activos que ya poseía: “No me gusta que las cosas se queden ahí, estancadas y vacías, cuando alguien podría beneficiarse de ellas”, concluyó.

LA NACION