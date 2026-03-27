“Consecuencias permanentes”: la Embajada de EE.UU. advierte a argentinos que viajen al Mundial

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina lanzó una dura advertencia dirigida a los viajeros que planean asistir al evento. En un comunicado oficial, el organismo recordó la importancia de contar con solvencia económica propia para evitar problemas migratorios.

Visitantes que planean viajar a Estados Unidos por el Mundial 2026

La advertencia surge en un contexto de controles más estrictos sobre el uso de servicios públicos por parte de no residentes durante su estadía en territorio norteamericano. “Si estás planeando viajar a Estados Unidos, asegurate de contar con los recursos económicos necesarios para cubrir tus gastos”, expresaron desde la Embajada en su cuenta oficial de Instagram.

El aviso de la embajada de Estados Unidos en Argentina sobre los viajeros del Mundial 2026 Instagram @embajadaeeuuarg

La comunicación hizo especial hincapié en la previsión de fondos para “posibles imprevistos durante el viaje o emergencias médicas”. El objetivo de la sede diplomática es evitar que los turistas dependan de la asistencia estatal estadounidense para solventar necesidades básicas o urgencias de salud.

La advertencia más severa de la embajada se centró en las repercusiones legales y migratorias que conlleva el uso de subsidios. Según el posteo oficial, “el uso indebido de beneficios financiados por contribuyentes estadounidenses puede tener consecuencias permanentes".

El riesgo de perder la visa de por vida

Estas sanciones no se limitan únicamente al turismo. “Pueden afectar tu elegibilidad para viajar, estudiar o trabajar en Estados Unidos en el futuro”, remarcaron.

Esta postura coincide con las normativas del portal oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), que insta a los viajeros internacionales a preparar su viaje con el máximo rigor. El organismo gubernamental aclara que el gobierno de Estados Unidos no proporciona asistencia médica ni cubre facturas de hospital para ciudadanos extranjeros.

La advertencia más severa de la embajada se centró en las repercusiones legales y migratorias que conlleva el uso de subsidios (Freepik)

Cualquier deuda médica impaga o la aplicación a programas de asistencia social local se considera una violación a los términos de la visa y puede derivar en la revocación inmediata del permiso de ingreso.

Guía de seguridad y documentación para entrar a EE.UU. en el Mundial

Para garantizar un ingreso sin complicaciones, las autoridades sugieren organizar la documentación con antelación. Por esto, recomiendan reunir todos los documentos necesarios y hacer varias copias físicas y digitales. “Estas le servirán para reemplazar los originales en caso de robo o pérdida durante el viaje”, señala el organismo.

Respecto al pasaporte, el gobierno estadounidense hace hincapié sobre la necesidad de revisar la fecha de caducidad apenas se inicie la planificación.

Es fundamental recordar que los pasaportes para menores de 16 tienen una validez de solo cinco años.

Además, muchos países exigen que el documento tenga una validez mínima de seis meses posteriores a las fechas del viaje programado. “Solicítelo con anticipación para evitar el riesgo de retrasos”, advierten desde el Departamento de Estado ante la alta demanda que supone el Mundial.

"Asegurate de contar con los recursos económicos necesarios para cubrir tus gastos", alcaran desde la embajada de Estados Unidos Freepik

Otro punto de la advertencia se refiere al traslado de sustancias medicinales. Algunos medicamentos, tanto de venta libre como con receta, puede que no sean legales en otros países

Esto incluye ciertos narcóticos recetados. La recomendación es llevar copias de todas las recetas médicas y mantener los fármacos en sus frascos originales debidamente etiquetados para evitar problemas con la seguridad fronteriza.

En el caso de viajar con niños sin uno o ambos padres, aclaran que el viajero podría necesitar documentos legales que acrediten la custodia o una carta de autorización notariada del otro progenitor.