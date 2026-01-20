“Criminales de alto impacto”: México envió a Estados Unidos un grupo de más de 30 miembros de organizaciones delictivas

El gobierno de México informó sobre el envío de 37 criminales a Estados Unidos. Un funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum reveló que se trata de personas que tenían que ver con organizaciones delictivas. Los detenidos fueron movilizados a distintas ciudades del país norteamericano. Se trata del tercer traslado de este estilo desde la asunción de Donald Trump como presidente.

México envió a 37 “operadores de organizaciones criminales” a EE.UU.

El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno mexicano, Omar García Harfuch. Según lo que indicó en una publicación de X, la operación se concretó durante las primeras horas de este martes.

El anuncio del gobierno de México sobre el traslado de detenidos Captura

“Esta mañana, el Gabinete de Seguridad trasladó a EE.UU. a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, indicó el funcionario en la plataforma.

De acuerdo con su mensaje, México completó el operativo “conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía” mexicana.

Por otro lado, también se indicó que por pedido del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) no se solicitará la pena de muerte para los detenidos que fueron trasladados.

García Harfuch también informó que los presuntos criminales fueron trasladados a distintas uicaciones de Distrito de Columbia (Washington DC), Texas (Houston y San Antonio), California (San Diego), Nueva York (Ciudad de Nueva York) y Pensilvania (no se especificó ciudad), a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció el nuevo envío de detenidos a Estados Unidos CARL DE SOUZA� - AFP�

Por último, recordó la cifra total de detenidos que fueron trasladados desde México bajo esta modalidad: “Ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”.

Los otros dos envíos de detenidos de México a EE.UU.

Según recopiló CNN, el primer envío de este estilo ocurrió en febrero de 2025, poco después de que comenzó el segundo mandato de Trump como presidente estadounidense.

En aquel entonces, se enviaron 29 presuntos narcotraficantes de alto perfil. La lista incluyó nombres como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales.

El segundo traslado fue en agosto, cuando se enviaron a otros 26 presuntos criminales, referentes de carteles, desde México a EE.UU. En esa ocasión, se mencionaron los nombres de Abigael González Valencia y Roberto Salazar.

El operativo en el que México trasladó 37 presuntos criminales a Estados Unidos X @OHarfuch

A diferencia de los dos traslados anteriores, en esta tercera ocasión, al menos en primera instancia, México no dio a conocer detalles sobre los detenidos que fueron enviados a su país vecino.

La cooperación entre los gobiernos de Sheinbaum y Trump

Desde que ambos están al frente de sus respectivos gobiernos, Sheinbaum y Trump recalcaron la colaboración que mantienen en materia de seguridad, especialmente en la frontera.

Eso quedó plasmado en un comunicado del país latino publicado en septiembre. En aquel entonces, el gobierno mexicano anunció la creación de un “grupo de implementación de alto nivel” destinado a “dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países”.

“El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”, destacaron las autoridades mexicanas en ese momento.