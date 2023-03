Cuál era el estado de salud de Rebecca Jones antes de morir

escuchar

La famosa actriz mexicana de cine y telenovelas Rebecca Jones murió a los 65 años en la madrugada del miércoles 22 de marzo, según confirmó su agencia de relaciones públicas. Hace apenas unos meses había finalizado sus grabaciones de la serie Cabo, donde es una de las protagonistas. La intérprete enfrentó una batalla contra el cáncer en 2017. Aunque ya se encontraba en remisión, la enfermedad le dejó grandes repercusiones en su salud.

“Con profunda tristeza, queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebecca Anne Jones Fuentes”, decía el comunicado. Asimismo, destacaba que la actriz estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos y que “se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público, para el que trabajó toda su vida”.

No se dieron a conocer los detalles de su funeral. Sin embargo, su agencia detalló que en los próximos días se llevaría a cabo una reunión para darle una despedida, “tal como fue su deseo”.

A finales de 2017, la mexicana fue diagnosticada con cáncer de ovario. Tras una cirugía y diversos tratamientos de quimioterapia, superó la enfermedad dos años después y anunció que había entrado en remisión.

A pesar de su actitud positiva, la actriz sufrió varias recaídas durante los últimos años. En septiembre de 2022 su exesposo, Alejandro Camacho, confirmó a los medios que el cáncer le había vuelto, aunque esta declaración fue desmentida en varias ocasiones por la propia Jones.

El nombre de la actriz volvió a aparecer en los titulares dos meses después, cuando fue hospitalizada. “Estuvo fuerte, me ingresaron con neumonía, con tres bichos muy agresivos que se me metieron al cuerpo, al pulmón, y los doctores la verdad es que me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva”, contó la actriz en diciembre al programa mexicano de espectáculos Ventaneando.

Jones apareció en público por última vez a principios de marzo, cuando se realizó la presentación privada de su nueva película Nada que ver (2023). Aunque parecía feliz al lado de sus compañeros, sus fans mostraron preocupación por su delgadez. No obstante, la mexicana respondió a estos señalamientos y le pidió a su público que no sintiera lástima por ella. También aseguró que cada día estaba más sana y fuerte. Dos semanas más tarde, falleció. El motivo oficial no ha sido revelado.

Los famosos que se despidieron de la actriz mexicana

A través de redes sociales, varias celebridades mostraron sus condolencias. Entre ellas estuvo la comediante mexicana Consuelo Duval, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Despertar y que se rompa el corazón con esta noticia. Qué fortuna conocerte y trabajar a tu lado, escucharte, admirarte y aprenderte. Ejemplo de fortaleza Inspiración. Descansa en paz”.

El político y actor Sergio Mayer se sumó: “Con gran tristeza me entero de que falleció una gran actriz, compañera y amiga. Descanse en paz Rebecca Jones. Mis condolencias para sus familiares”.

De igual manera, la actriz Cynthia Klitbo publicó un mensaje en Instagram que acompañó con una fotografía de hace varios años: “Amiga querida, hoy nos dejas, pero tu recuerdo vivirá en nuestros corazones”.

La productora de la famosa serie El señor de los cielos, Ana Celia Urquidi, publicó un video para despedir a Jones. “Esas somos tú yo, siempre buscando estar felices, siempre cantando, bailando. Siempre encontrando cualquier momento para estar juntas y decirnos tantas cosas que guardaré, hermana. La vida me regaló la oportunidad de conocerte y tú y yo armamos nuestra relación, tejida siempre con amor y alegría. (...) Si alguien sabía disfrutar los momentos eras tú. ‘Te amo’, me dijiste ayer. Mi Rebecca, siempre”, escribió.

