El enojo de las estrellas por los olvidados en el In Memoriam de los Oscar

El pasado domingo, la 95º entrega de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estuvo llena de momentos y discursos emotivos. Pero, sin dudas, el más conmovedor fue cuando John Travolta subió al escenario para presentar la sección In Memoriam, el homenaje con el que cada año se recuerda a las estrellas que fallecieron recientemente.

Sobre el escenario, la voz de Travolta se quebró al citar a Olivia Newton-John, su gran amiga y coprotagonista de Grease. Después de ella, las fotos de otros grandes en la industria, desde productores, directores, técnicos, ejecutivos de estudios, actores y actrices, comenzaron a desfilar por la pantalla, mientras Lenny Kravitz interpretaba una sentida versión de “Calling All Angels”, un tema de su disco Baptism (2004).

No obstante, después de la ceremonia, las redes se llenaron de comentarios acerca de las grandes ausencias inexplicables en el bloque tributo, como las de Tony Sirico, Paul Sorvino, Tom Sizemore, Charlbi Dean, Kevin Conroy, Anne Heche e Ignacio López Tarso.

Fue precisamente Mira Sorvino, la actriz ganadora del Oscar, usó sus redes sociales para mostrar su disgusto por la omisión de su padre. En un tuit se describió “conmocionada y dolida” por la decisión de la Academia. “Es increíblemente desconcertante que mi querido padre, así como muchos otros increíbles y brillantes actores, hayan sido excluidos. Los Oscar se olvidaron de Paul Sorvino, pero el resto de nosotros nunca lo haremos”, compartió.

Mira Sorvino, ganadora del Oscar, reclamó la ausencia de su padre en el homenaje @MiraSorvino

A este reclamo se unió Michael Imperioli, el actor estadounidense conocido por el papel de Christopher Moltisanti en Los Soprano, quien lamentó que la Academia dejara fuera a Sorvino, pero también a Tony Sirico y Tom Sizemore, personalidades con quien trabajó en diferentes proyectos. “Estos tres brillantes actores fueron olvidados por la Academia anoche en los Oscar. Me siento orgulloso y honrado de haber trabajado con estos tres hombres y me entristece ver cómo Hollywood los ignora en su noche más grande”, escribió en una publicación en Instagram.

Michael Imperioli lamentó que la Academia dejara fuera a Sorvino, pero también a Tony Sirico y Tom Sizemore @realmichaelimperioli

Paul Sorvino falleció el 25 de julio de 2022 en Florida, por causas naturales. En tanto que la estrella de Los Soprano Tony Sirico murió 17 días antes, el 8 de julio, luego de lidiar con problemas cardíacos. El deceso de Tom Sizemore ocurrió este año, el pasado 3 de marzo, luego de que el actor sufriera un aneurisma.

Castigan el olvido de Hollywood

Mientras tanto, los fanáticos de diversas personalidades de Hollywood también hicieron un fuerte eco en redes sociales por la omisión de Charlbi Dean, de El triángulo de la tristeza, largometraje que incluso estuvo entre los nominados a Mejor Película. “Ella fue la protagonista de una de las nominadas este año, ¿y no la agregaron al in memoriam?”, escribió una de sus seguidoras en Twitter. La actriz y modelo sudafricana murió el 29 de agosto del año pasado a causa de una sepsis bacteriana. Algunos medios apuntaron que la familia había pedido que no se la mencionara.

Charlbi Dean fue la protagonista de una de las películas nominadas este año a los Oscar, pero no apareció en el bloque In Memoriam @iamsugarlipsss

Entre otros de los nombres más notables en la industria, Kevin Conroy, quien le dio voz al superhéroe Batman en algunas series de televisión y películas animadas, murió el 10 de noviembre pasado, a los 66 años, a causa de un cáncer de colon, y tampoco apareció en las pantallas del Dolby Theatre, en Los Ángeles.

De igual manera, la ausencia de Anne Heche provocó una tormenta de disgustos. La estrella de Sé lo que hicieron el verano pasado perdió la vida debido a una lesión cerebral, luego de un accidente automovilístico: “Los Oscar deberían avergonzarse de no haber incluido a la talentosa Anne Heche en su montaje In Memoriam”, reclamó una usuaria.

Anne Heche no apareció en el homenaje especial In Memoriam de la Academia @DustinPutman

En tanto, México se sumó al enojo ante el olvido del actor Ignacio López Tarso, quien falleció tan solo un día antes de la ceremonia. El protagonista de El hombre de papel se ganó la admiración y el cariño del público por sus grandes papeles en films considerados ya clásicos, como Macario, el primero de ese país nominado a Mejor Película Internacional en los Oscar.

El actor mexicano Ignacio López Tarso murió el 11 de marzo, un día antes de la 95° entrega de los Oscar, a los 98 años de edad Twitter/CulturaUNAM

Algunos justificaron esta omisión porque el actor falleció apenas unas horas antes de la ceremonia. No obstante, sus seguidores no la perdonaron: “Fue miembro de la Academia y actuó en la primera película mexicana en ser nominada a un Oscar. Quedó fuera del In Memoriam. Todo México está enojado por eso”, consideró un usuario.

