Cuál es el origen y cómo se prepara el mulled wine, la famosa receta invernal que se consume en Estados Unidos

En Estados Unidos, el vino caliente o mulled wine es una bebida común durante el otoño y el invierno, y para algunos es tan tradicional como la decoración del árbol de Navidad. Expertos revelan su origen histórico y también todos los ingredientes y pasos para elaborarlo.

Cuál es el origen del vino caliente

El consumo del vino caliente data desde los antiguos griegos, quienes agregaban especias y calentaban esta bebida alcohólica para evitar que se desperdiciara y fuera agradable al paladar, de acuerdo con Vine Pair.

La historia del vino caliente se remonta a los antiguos griegos, pero se ha modificado con el paso de los años (Pexels/Jens Mahnke)

Esta preparación habría sido replicada por los antiguos romanos, aunque con modificaciones en la receta, ya que añadían miel.

Durante la Edad Media, el mulled wine se popularizó y también se decía que las especias añadidas traían consigo propiedades medicinales.

Sin embargo, la percepción común de esta bebida en la actualidad proviene de la Inglaterra victoriana, cuando el vino caliente era una bebida popular en las fiestas.

La asociación de esta receta con la Navidad se consolidó gracias al escritor Charles Dickens, quien en su novela Un cuento de Navidad, de 1843, escribió su propia versión del brebaje, al que nombró como Smoking Bishop.

Tradicionalmente, el mulled wine se prepara con vino tinto de bajo costo, pero puede cambiar según la receta (Pexels/Bernyce Hollingworth)

Actualmente, existen diferentes versiones modernas del mulled wine, aunque la mayoría incluyen ingredientes como la naranja, la canela y la nuez moscada. Asimismo, la tradición detalla que la “única forma correcta de beberlo” es durante la temporada de frío.

Cómo se prepara el vino caliente en Estados Unidos

Existen muchas versiones del vino caliente, pero, según With The Grains, la receta perfecta para la temporada navideña consta de los siguientes ingredientes:

1 botella grande de vino tinto

2-3 naranjas, cortadas en rodajas y luego en cuartos

2-3 manzanas rojas, cortadas en rodajas

2 tazas de arándanos frescos

1-2 tazas de pasas orgánicas

3-4 ramas de canela

1-2 cucharaditas de mezcla de las especias anís, canela, anís estrellado, clavo y jengibre.

Una vez listos los ingredientes, se deben agregar a una olla grande y ponerlos al fuego hasta punto de ebullición.

Después se deberá bajar la flama y continuar con la cocción durante aproximadamente 10 minutos.

Finalmente, se apaga el fuego y se sirve el vino en tazas, se puede adornar con pequeñas ramas de canela y añadir las frutas cocidas para disfrutar.

La mayoría de las recetas de vino caliente incluyen frutas y una mezcla de diferentes especias (Pexels/Viacheslav Stopkevich)

Algunas de las recomendaciones de Vivino son utilizar botellas de vino que no sean costosas, además de agregar algunos mililitros de oporto y azúcar morena al gusto.

También se explica que el método de preparación puede variar, y que existen recetas que están hechas con vinos tintos, blancos o vermuts.