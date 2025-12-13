Cuál es la letra completa de la canción de cumpleaños venezolana que dura casi tres minutos

Las canciones de cumpleaños tienen una gran variedad de versos y musicalidades propias de cada región del mundo. La mezcla cultural, producto de la inmigración, hizo que el clásico “Happy Birthday” en Estados Unidos se sumara a otros temas. Entre ellos, uno de origen venezolano mantiene la peculiaridad de que su letra completa dura casi tres minutos.

El origen de “Ay, qué noche tan preciosa”, la canción venezolana de cumpleaños

Se conoce como “Ay, qué noche tan preciosa”, pero su título original es “Cumpleaños feliz”. Esta canción, que suena en los hogares venezolanos cuando se celebra esa fecha especial de algún miembro de la familia, tiene su origen en un vecindario de Caracas en 1953.

La letra completa del cumpleaños feliz venezolano

El cantante, guitarrista y compositor oriundo de Venezuela Luis Cruz tenía 23 años cuando escribió la letra. Según remarcó BBC News, el artista compuso ese tema en el salón de su casa en Los Chorros, con 24 versos, sin contar el estribillo. En conjunto, dio lugar a una composición histórica para su comunidad.

Todo comenzó cuando la novia de uno de sus amigos, Rebeca, le pidió la composición de una canción como regalo para su cumpleaños. “No podía hacer nada amoroso, porque era la novia de un amigo”, recordó el autor en declaraciones detalladas por el medio citado.

Así, escribió la letra de “Ay, qué noche tan preciosa”, que después se extendió hasta formar parte de la identidad de la comunidad y estar presente en todas las festividades familiares.

La canción de cumpleaños de Venezuela se extendió a hogares de todo el mundo Freepik

Letra completa del cumpleaños feliz venezolano: ‘Ay, qué noche tan preciosa’

La difusión y fama de este tema llegaron pocos años después, aunque no de inmediato. Algunos ciudadanos de Venezuela le incluyeron ciertos toques de humor al final de varios versos que, según BBC, no fueron aprobados por el artista.

La letra original y completa de “Ay, qué noche tan preciosa” o “Cumpleaños feliz” venezolano, que culmina con el estribillo tradicional de la canción universal típica, es:

¡Ay, qué noche tan preciosa!

Es la noche de tu día,

todo lleno de alegría

en esta fecha natal.

Tus más íntimos amigos

esta noche te acompañan,

te saludan y desean un mundo de felicidad.

Yo por mi parte deseo

lleno de luz este día,

todo lleno de alegría en esta fecha natal.

Y que esta luna plateada

brille su luz para ti,

y ruego a Dios porque pases

un cumpleaños feliz.

Cumpleaños feliz.

"Ay, qué noche tan preciosa" tiene un origen poco conocido de un compositor venezolano Freepik

El éxito de la canción de cumpleaños venezolana en EE.UU. y en el resto del mundo

Con la migración de venezolanos en Estados Unidos, esta popular canción se extendió en los diferentes hogares del territorio norteamericano, así como en otros países donde conformaron su nueva vida.

Según el medio citado, ese tema se situó entre las 30 mejores canciones de cumpleaños en español de la revista Billboard de 2024. El liderazgo de la lista lo obtuvo la versión de Alejandro Fernández de “Las Mañanitas”, procedente de México.